/30 ते 45 वयोगटातील असाल तर वेळीच सावध व्हा! अनेकांना भेडसावतेय विचित्र समस्या; कारणही आलं समोर

प्रत्येक गोष्टी विसरण्याची समस्या म्हणजे डिमेंशिया किंवा अल्झायमरचे लक्षण नसते. पण मोबाईलमुळे 30 ते 45 वयोगटातील तरुणांमध्ये एक गंभीर समस्या दिसून येत आहे. जाणून घ्या यासंदर्भात सविस्तर माहिती...
विसरण्याची ही समस्या तरुण आणि मध्यमवयीन लोकांमध्ये झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. सरकारी रुग्णालये आणि खासगी न्यूरॉलॉजी क्लिनिकमध्ये सध्या 30 ते 45 वयोगटातील तरुण रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
हे तरुण रुग्ण छोट्या-छोट्या गोष्टी विसरणे, एकाग्रतेत अडचण येणे, निर्णय घेण्यास त्रास होणे आणि मानसिक थकवा येणे अशा तक्रारी घेऊन डॉक्टरांकडे येत आहेत. या गंभीर समस्येमागे मानसिक ताणतणाव, अत्यधिक स्क्रीन टाईम, अपुरी झोप, शारीरिक निष्क्रियता आणि अनियमित दिनचर्या ही मुख्य कारणे आहेत.
प्रत्येक गोष्टी विसरण्याची समस्या म्हणजे डिमेंशिया किंवा अल्झायमरचे लक्षण नसते. जर ही समस्या सातत्याने जाणवत असेल तर वेळेतच डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घेणे आवश्यक आहे, असा सल्ला न्यूरॉलॉजिस्ट देत आहेत.
मोबाइलवरील अतिअवलंबित्वामुळे मानवी मेंदूच्या स्मरणशक्तीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. प्रत्येक छोट्या माहितीसाठी मोबाइलवर अवलंबून राहिल्याने, मेंदूची माहिती लक्षात ठेवण्याची व त्यावर प्रक्रिया करण्याची स्वतःची क्षमता व सराव कमी होत आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, मोबाइल आणि डिजिटल उपकरणांच्या अतिवापरामुळे मेंदूला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही. सतत येणारे नोटिफिकेशन्स, मल्टीटास्किंगच्या सवयीमुळे एकाग्रतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसेच, रात्री उशिरापर्यंत जागे राहणे आणि पुरेशी झोप न घेणे याचाही मेंदूवर वाईट परिणाम होत आहे.
मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते, विस्मरणाच्या समस्येचा सामना करणान्यांमध्ये नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
या तरुणांना लोकांची नावे, 2 फोन नंबर, महत्त्वाचे कार्यक्रम किंवा दैनंदिन कामे लक्षात ठेवण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये तपासणीअंती यामागे मानसिक ताण, चिंता, नैराश्य व झोपेशी संबंधित विकार हेच या समस्येचे मुख्य कारण आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्री पिकवरुन साभार)