सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका
Lifestyle Health News : सणासुदीचे दिवस आहेत, सर्वांनाच छानछान वेशभूषा करून या सणाचा आनंद द्विगुणित करायचा आहे. काही मैत्रिणींना पार्लरमध्ये जाऊन सौंदर्य आणखी खुलवायचं आहे. पण...
Sayali Patil | Oct 15, 2025, 11:38 AM IST
1/8
सणासुदीचे दिवस
Lifestyle Health News : सणासुदीचे दिवस आले की महिलांचा ब्युटी पार्लरकडे ओघ वाढतो. त्यातही आता या पार्लरमध्ये इतक्या सुविधा दिल्या जातात की, मिळणारी प्रत्येक सुविधा आजमावून पाहण्याकडेच अनेकजणींचा कल असतो. सध्या महिलांसाठी मॅनिक्युअर आणि पेडिक्युअर या गोष्टी अतिशय सामान्य आहेत. काही महिला तर दागदागिन्यांइतकाच खर्च या सौंदर्याशी संबंधित ट्रिटमेंटवर करतात. सेलिब्रिटींचं उदाहरण घ्यावं कर काइली जेनरपासून रिहानापर्यंत, सेलिब्रिटी आणि अनेक मोठ्या व्यक्तींनी नेल आर्ट, अॅक्रेलिक एक्स्टेन्शन तसंच जेल मॅनिक्युअर यांचं वेड लोकांना लावलं आहे.
2/8
गंभीर
3/8
धक्कादायक माहिती
कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन दिएगोमधील काही संशोधकांनी या प्रक्रियांदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या अल्ट्राव्हायोलेट प्रकाश उत्सर्जक उपकरणांचा अभ्यास केला असता त्यातूनच ही नी धक्कादायक माहिती समोर आली. या यूव्ही प्रकाश असलेल्या उपकरणांच्या वापरामुळे मानवी पेशींमध्ये कर्करोग निर्माण करणारे घटक आहेत, ज्याबाबतची माहिती 2023 मध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली होती.
4/8
कर्करोगाचा धोका
5/8
यूव्ही नेल लॅम्प आणि त्वचेचा कर्करोग
PRISMA मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेल्या वैद्यकीय डेटाबेस मेडलाइन आणि एम्बेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात यूव्ही नेल लॅम्प्सचा त्वचेच्या कर्करोगाशी संबंध असल्याचे मर्यादित मात्र लक्षणीय पुरावे आढळले. संशोधकांनी यावरून असा निष्कर्ष काढला की, यूव्ही प्रकाश आणि जेल पॉलिशच्या सततच्या संपर्कामुळे त्वचेच्या कॅन्सरचा धोका फार नाही.
6/8
जेल मॅनिक्युअर
जेल मॅनिक्युअर आणि अॅक्रेलिक नखं ही सध्या एक स्टाइल स्टेटमेंट आणि स्वत:ची काळजी घेण्याची पद्धत ठरली आहे. असं असताना ते नैसर्गिक नखांना नक्कीच हानी पोहोचवू शकतात. तसंच काही प्रमाणात आरोग्याबाबत गुंतागुंतही होऊ शकते. अॅक्रेलिक नखांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गममध्ये बहुतेकदा अल्कोहोल, सायनोअॅक्रिलेट आणि फोटो बॉन्डेड मेथाक्रिलेट असतात. काहींमध्ये फॉर्मल्डिहाइड असते, जो एक कार्सिनोजेन आहे. अशा रसायनांच्या दीर्घकाळ आणि वारंवार संपर्कामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो आणि कदाचित कर्करोगाचा धोकाही वाढू शकतो.
7/8
जेलच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या नखांच्या समस्या
8/8