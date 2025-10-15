English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका

Lifestyle Health News : सणासुदीचे दिवस आहेत, सर्वांनाच छानछान वेशभूषा करून या सणाचा आनंद द्विगुणित करायचा आहे. काही मैत्रिणींना पार्लरमध्ये जाऊन सौंदर्य आणखी खुलवायचं आहे. पण...   

Sayali Patil | Oct 15, 2025, 11:38 AM IST
सणासुदीचे दिवस

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

Lifestyle Health News : सणासुदीचे दिवस आले की महिलांचा ब्युटी पार्लरकडे ओघ वाढतो. त्यातही आता या पार्लरमध्ये इतक्या सुविधा दिल्या जातात की, मिळणारी प्रत्येक सुविधा आजमावून पाहण्याकडेच अनेकजणींचा कल असतो. सध्या महिलांसाठी मॅनिक्युअर आणि पेडिक्युअर या गोष्टी अतिशय सामान्य आहेत. काही महिला तर दागदागिन्यांइतकाच खर्च या सौंदर्याशी संबंधित ट्रिटमेंटवर करतात. सेलिब्रिटींचं उदाहरण घ्यावं कर काइली जेनरपासून रिहानापर्यंत, सेलिब्रिटी आणि अनेक मोठ्या व्यक्तींनी नेल आर्ट, अॅक्रेलिक एक्स्टेन्शन तसंच जेल मॅनिक्युअर यांचं वेड लोकांना लावलं आहे. 

गंभीर

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

मात्र, ग्लॅमरस दिसणारे हे मॅनिक्युअर आणि पेडिक्युअर याची किंमत प्रत्यक्षात मात्र गंभीर आजारात मोजावी लागू शकते असा इशारा तज्ज्ञ देतात. त्वचेच्या कर्करोगाचा धोका हा जरी दुर्मीळ असला तरी त्याचा फटका आरोग्याला तर बसू शकतो हेसुद्धा तज्ज्ञांनी अधोरेखित केलं आहे. 

धक्कादायक माहिती

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन दिएगोमधील काही संशोधकांनी या प्रक्रियांदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या अल्ट्राव्हायोलेट प्रकाश उत्सर्जक उपकरणांचा अभ्यास केला असता त्यातूनच ही  नी धक्कादायक माहिती समोर आली. या यूव्ही प्रकाश असलेल्या उपकरणांच्या वापरामुळे मानवी पेशींमध्ये कर्करोग निर्माण करणारे घटक आहेत, ज्याबाबतची माहिती 2023 मध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली होती. 

कर्करोगाचा धोका

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

2024 मध्ये युरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या अल्ट्राव्हायोलेट नेल लॅम्पसशी संबंधित त्वचेच्या घातक परिणांमांचा पूर्ण आढावा घेतला. यामध्ये यूव्ही नेल लॅम्प्सच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहणे आणि संभाव्य कर्करोगाचा धोका यांचा संबंध असल्याचे मर्यादित पण खूप महत्त्वाचे पुरावे आहेत.  

यूव्ही नेल लॅम्प आणि त्वचेचा कर्करोग

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

PRISMA मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेल्या वैद्यकीय डेटाबेस मेडलाइन आणि एम्बेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात यूव्ही नेल लॅम्प्सचा त्वचेच्या कर्करोगाशी संबंध असल्याचे मर्यादित मात्र लक्षणीय पुरावे आढळले. संशोधकांनी यावरून असा निष्कर्ष काढला की, यूव्ही प्रकाश आणि जेल पॉलिशच्या सततच्या संपर्कामुळे त्वचेच्या कॅन्सरचा धोका फार नाही.  

जेल मॅनिक्युअर

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

जेल मॅनिक्युअर आणि अॅक्रेलिक नखं ही सध्या एक स्टाइल स्टेटमेंट आणि स्वत:ची काळजी घेण्याची पद्धत ठरली आहे. असं असताना ते नैसर्गिक नखांना नक्कीच हानी पोहोचवू शकतात. तसंच काही प्रमाणात आरोग्याबाबत गुंतागुंतही होऊ शकते. अॅक्रेलिक नखांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गममध्ये बहुतेकदा अल्कोहोल, सायनोअॅक्रिलेट आणि फोटो बॉन्डेड मेथाक्रिलेट असतात. काहींमध्ये फॉर्मल्डिहाइड असते, जो एक कार्सिनोजेन आहे. अशा रसायनांच्या दीर्घकाळ आणि वारंवार संपर्कामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो आणि कदाचित कर्करोगाचा धोकाही वाढू शकतो.

जेलच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या नखांच्या समस्या

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

नखाखालीलजाड त्वचा सोरायसिसची नक्कल करते, ती अनेकदा मिथाइल मोथाक्रिलेट अॅलर्जीशी संबंधित असते. रसायनांच्या दीर्घकाळ संपर्कामुळेबोटांमध्ये सुन्नता किंवा मुंग्या येणे अशा समस्या उदभवतात. नखे काढताना नखाच्या तळापासून वेगळी होतात, त्यामुळे त्वचेला संसर्ग होतो.   

धोका

health news lifestyle manicure pedicure can cause cancer details grooming treatment

वरील धोका टाळण्यासाठी संरक्षण म्हणून हँड ग्लव्ह्ज वापरा, अतिनील किरणांचे नुकसान कमी करण्यासाठी ग्राहक जेल मॅनिक्युअर करण्यापूर्वी त्यांच्या हातांना किंवा जेल पेडिक्युअरपूर्वी पायांना ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लावू शकतात. कर्करोगाचा धोका कमी असला तरी जेल किंवा अॅक्रेलिक नखे नियमितपणे निवडणाऱ्या प्रत्येकासाठी जागरूकता आणि प्रतिबंधात्मक काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. (वरील माहिती उपलब्ध अध्ययनपर संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

