लहान मुलांच्या आहारात भरा पौष्टिकता, सकाळच्या नाश्त्यामध्ये द्या 'हे' 6 पौष्टिक पदार्थ

Healthy Breakfast Options For Kids: लहान मुलांचा दिवस ऊर्जेने भरलेला राहावा यासाठी सकाळचा नाश्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. योग्य आणि पौष्टिक नाश्ता केवळ शरीरासाठीच नाही तर मेंदूच्या विकासासाठीही फायदेशीर ठरतो. मुलांना आवडेल असा चविष्ट आणि हेल्दी ब्रेकफास्ट कसा द्यावा, हे जाणून घ्या.

Dec 13, 2025, 04:18 PM IST
लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

लहान मुले खूप जास्त उत्साही असतात. त्यांना दिवसभर खेळण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी आणि इतर एक्टिव्हिटीज करण्यासाठी ऊर्जात्मक राहणे गरजेचे असते. म्हणूनच त्यांना योग्य आणि पौष्टिक आहार देणे आवश्यक आहे. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

एक निरोगी नाश्ता केवळ शरीराला ऊर्जा देत नाही तर मेंदूच्या विकासालाही चालना देतो आणि रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतो.

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

मात्र, मुलांना अनेकदा पौष्टिक अन्न आवडत नाहीत, त्यांना नेहमी चविष्ट पदार्थ खाण्याची इच्छा असते. यासाठी पौष्टिक पदार्थांचे हे काही पर्याय अगदी योग्य ठरतील, ज्यामध्ये पोषणासह चमचमीत चवही आहे. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

रवा आणि भरपूर भाज्यांपासून बनवलेला उपमा मुलांसाठी हलका आणि पौष्टिक नाश्ता आहे. यात फायबर, जीवनसत्त्वे आणि भरपूर प्रमाणात खनिजे असतात. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

ओट्स, दही आणि फळांपासून बनवलेले पॅनकेक्स मुलांसाठी आरोग्यदायी पर्याय आहेत. यामध्ये मध घातल्याने चव वाढते आणि पचायलाही सोपे असते. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

प्रथिनेयुक्त मूग डाळीपासून बनलेला चिला मुलांच्या स्नायूंना बळकट करतो. तसेच बराचकाळ पोट भरलेले राहते ज्यामुळे मुलांना अतिरिक्त भूक लागत नाही आणि बाहेरचे अनहेल्दी जंकफूड टाळले जाते. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

एक वाटी दही, हंगामी फळे, थोडे मध आणि वर ग्रॅनोला मिसळून दिल्यास मुले आवडीने खातील. हंगामी फळांमधील औषधी गुणधर्मांमुळे पचन आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी उत्तम राहते.

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

कॅल्शियम आणि प्रथिने समृद्ध पनीर पराठे हाडे आणि दात मजबूत करतात. हे पराठे चविला चमचमीत आणि पोषणयुक्त असतात. दही किंवा चटणीसोबत खाल्ल्यास चव आणखी वाढते. 

लहान मुलांसाठी पौष्टिक नाश्ता

Healthy Breakfast For Kids

केळी, स्ट्रॉबेरी, आंबा किंवा ब्लूबेरी दूध किंवा दह्यात मिसळून बनवलेला स्मूदी बाऊल चविष्ट आणि आरोग्यदायी मानला जातो. तसेच यामध्ये सुका मेवा आणि बिया घातल्याने पौष्टिकता अधिक वाढते.

