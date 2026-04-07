अरबट-चरबट खाण्यापेक्षा, सकाळची सुरूवात 'या' 7 पदार्थांनी करा
Healthy Breakfast Options: तुम्हाला संपूर्ण दिवसभरात ऊर्जात्मक राहायचे असेल तर, तुम्ही काही विशिष्ट पदार्थांचा समावेश तुमच्या नाश्त्यात करायला हवा.
Manali Sagvekar | Apr 07, 2026, 04:42 PM IST
सकाळच्या नाश्त्यासाठी 7 आरोग्यदायी पर्याय
Healthy Morning Breakfast: तुम्हाला दिवसभर ऊर्जात्मक रहायचे असेल तर, दिवसाची योग्य सुरूवात अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, तुम्ही तुमच्या सकाळच्या नाश्त्यामध्ये योग्य आहाराचा समावेश करायला हवा जो तुम्हाला संपूर्ण दिवस ऊर्जा पुरवेल. यामुळे तुम्ही तुमच्या कामात लक्ष केंद्रीत करू शकाल आणि अतिरिक्त खाणेही टाळता येईल. ज्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता खुपच कमी होईल. यासाठी तुम्ही काही 7 गोष्टी सकाळच्या नाश्त्यात नक्कीच समाविष्ट करायला हव्यात.
चिया बिया आणि बेरीसह रात्रभर भिजवलेले ओट्स
सुकामेवा आणि बिया असलेले ग्रीक दही
सोअरडो ब्रेड आणि अॅव्होकॅडो
पालकसह टोफू स्क्रॅम्बल
उकडलेली अंडी आणि संपूर्ण धान्याचा ब्रेड टोस्ट
मूग डाळीचा डोसा किंवा चिला
