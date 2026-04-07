CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
अरबट-चरबट खाण्यापेक्षा, सकाळची सुरूवात 'या' 7 पदार्थांनी करा

Healthy Breakfast Options: तुम्हाला संपूर्ण दिवसभरात ऊर्जात्मक राहायचे असेल तर, तुम्ही काही विशिष्ट पदार्थांचा समावेश तुमच्या नाश्त्यात करायला हवा.   

Manali Sagvekar | Apr 07, 2026, 04:42 PM IST
सकाळच्या नाश्त्यासाठी 7 आरोग्यदायी पर्याय

Healthy Morning Breakfast Options For Feel Energetic Whole Day

Healthy Morning Breakfast: तुम्हाला दिवसभर ऊर्जात्मक रहायचे असेल तर, दिवसाची योग्य सुरूवात अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, तुम्ही तुमच्या सकाळच्या नाश्त्यामध्ये योग्य आहाराचा समावेश करायला हवा जो तुम्हाला संपूर्ण दिवस ऊर्जा पुरवेल. यामुळे तुम्ही तुमच्या कामात लक्ष केंद्रीत करू शकाल आणि अतिरिक्त खाणेही टाळता येईल. ज्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता खुपच कमी होईल. यासाठी तुम्ही काही 7 गोष्टी सकाळच्या नाश्त्यात नक्कीच समाविष्ट करायला हव्यात.   

चिया बिया आणि बेरीसह रात्रभर भिजवलेले ओट्स

दिवसभर ऊर्जात्मक राहण्यासाठी शरीराला मोठ्या प्रमाणात फायबरची आवश्यकता असते. चिया बिया आणि बेरीसह रात्रभर भिजवलेल्या ओट्सचा नाश्ता भरपूर फायबरयुक्त आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी खुपच फायेदशीर असतो.   

सुकामेवा आणि बिया असलेले ग्रीक दही

सुकामेवा आणि बिया हे प्रथिनांचे उत्तम स्त्रोत आहेत. तसेच ग्रीक दह्यामधून पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आरोग्यदायी फॅट आणि प्रोबायोटिक्स मिळतात.   

सोअरडो ब्रेड आणि अॅव्होकॅडो

सोअरडो ब्रेड आणि अॅव्होकॅ़ो हा पौष्टिक आणि झटपट नाश्त्याचा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबरचा समावेश असतो.   

पालकसह टोफू स्क्रॅम्बल

पालक सारख्या पालेभाज्यांमध्ये अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे असतात. तसेच टोफू प्रथिने, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचा उत्तम स्रोत आहे. यामध्ये कमी कॅलरीज आणि कॉलेस्ट्रोल नसल्याने वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.   

उकडलेली अंडी आणि संपूर्ण धान्याचा ब्रेड टोस्ट

संपूर्ण धान्यांच्या ब्रेडचा टोस्ट आणि उकडलेली अंडी हा सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. जो उच्च-प्रथिनयुक्त आहे. यामुळे पोट अधिककाळ भरलेले राहते.   

मूग डाळीचा डोसा किंवा चिला

तुम्हाला हलका पण पोट भरेल असा चटपटीत नाश्ता हवा असेल तर, मूग डाळीचा डोसा किंवा चिला एक उत्तम पर्याय ठरेल. यामध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबरचे प्रमाण अधिक असते.   

ग्रीन प्रोटीन स्मूदी

दूध किंवा दही, पालक, केळे आणि प्रोटीन पावडर यांचे एक झटपट मिश्रण तयार करून, प्रथिनेयुक्त स्मूदी बनवू शकता.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

