महाराष्ट्राला कनेक्ट होणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू; डायरेक्ट हायवेवर हेलिकॉप्टर लँड होणार

भारतातील सर्वात मोठ्या महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे. 

Vanita Kamble | Nov 24, 2025, 05:14 PM IST
Delhi Mumbai Expressway Helipad: भारतातील सर्वात मोठा महामार्ग महाराष्ट्राला कनेक्ट होत आहे. 390 गावे आणि 10 जिल्ह्यांतून जाणारा सर्वात मोठा महामार्ग आहे. या महामार्गाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावर हेलिपॅडची देखील व्यवस्था आहे.  एका वेळी 4 हेलिकॉप्टर लँड होतील इतकं मोठं हे हेलिपॅड आहे.  या महामार्गावर महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे. 

मुंबई दिल्ली हा 1386 KM लांबीचा महामार्ग आहे. 8 लेनचा हा महामार्ग आहे. या महामार्गामुळे दिल्ली आणि मुंबई प्रवास फक्त 12 तासात पूर्ण होणार आहे. या महामार्गावर आता हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यात आली आहे. 

या सेवेचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू केला जाईल. राजस्थान पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने सुरु केला जाणार आहे. या टप्प्यात सरिस्का, अरवली पर्वतरांगा, ऐतिहासिक स्थळे आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांना जॉय राईड्स आणि हवाई टूर सुरु केली जाणार आहे. 

 दररोज हजारो वाहने एक्सप्रेसवेवरून जातात आणि अपघात झाल्यास रुग्णवाहिका पोहोचण्यास वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत, हेलिकॉप्टर सेवा हा एक जलद आणि सुरक्षित पर्याय असू शकतो, ज्यामुळे अनेकांचे जीव वाचू शकतो.  

 ही सेवा बुक युअर हेलिकॉप्टर कंपनीद्वारे चालवली जाते. अपघात झाल्यास जखमींना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी या हेलिकॉप्टर सेवेची मदत होणार आहे.  

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील प्रवाशांना आता हेलिकॉप्टर सेवेची आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाली आहे. अलवर जिल्ह्यातील पिनान रेस्ट एरियापासून 125 किमी अंतरावर असलेल्या हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यात आली आहे.   

 दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गामुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील  प्रवास लक्षणीयरीत्या सुलभ झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, लवकरच नेहरू बंदर (95 किमी), सुरत-विरार-मुंबई (291 किमी), भरूच-सुरत (38 किमी), मध्य प्रदेश सीमा-गुजरात (148 किमी) आणि सवाई माधोपूर-झालावाड (159 किमी) टप्पा कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचे दोन प्रमुख टप्पे आधीच जनतेसाठी खुले करण्यात आले आहेत: दिल्ली-दौसा-सवाई माधोपूर विभाग (293 किमी) आणि झालावाड-रतलाम-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा विभाग (245 किमी).

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा 246 किमीचा दिल्ली-दौसा-लालसोट हा रस्ता 12,150 कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आला आहे. दिल्ली-दौसा-लालसोट हा रस्ता सुरू झाल्यामुळे, दिल्ली ते जयपूर प्रवासाचा वेळ 5 तासांचा प्रवास 3.5 तासांपर्यंत कमी झाला आहे.  

राजधानी दिल्लीला देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला  मुंबई-दिल्ली महामार्ग हा भारतातील सर्वात मोठा महामार्ग आहे. जगातील  सर्वात लांब महामार्गांमध्ये याची नोंद होणार आहे.    

