महाराष्ट्राला कनेक्ट होणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू; डायरेक्ट हायवेवर हेलिकॉप्टर लँड होणार
भारतातील सर्वात मोठ्या महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे.
Vanita Kamble | Nov 24, 2025, 05:14 PM IST
Delhi Mumbai Expressway Helipad: भारतातील सर्वात मोठा महामार्ग महाराष्ट्राला कनेक्ट होत आहे. 390 गावे आणि 10 जिल्ह्यांतून जाणारा सर्वात मोठा महामार्ग आहे. या महामार्गाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावर हेलिपॅडची देखील व्यवस्था आहे. एका वेळी 4 हेलिकॉप्टर लँड होतील इतकं मोठं हे हेलिपॅड आहे. या महामार्गावर महामार्गावर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे.
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गामुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील प्रवास लक्षणीयरीत्या सुलभ झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, लवकरच नेहरू बंदर (95 किमी), सुरत-विरार-मुंबई (291 किमी), भरूच-सुरत (38 किमी), मध्य प्रदेश सीमा-गुजरात (148 किमी) आणि सवाई माधोपूर-झालावाड (159 किमी) टप्पा कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे.
