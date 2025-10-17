धर्मेंद्र नव्हे तर 'या' व्यक्तीमुळे सनी देओल आणि हेमा मालिनी एकमेकांशी बोलू लागले; दशकानंतर आई म्हणून स्विकारलं, 'मी सनीला...'
धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीसोबत लग्न केल्यानंतर तब्बल दशकभराने सनी देओल आपल्या सावत्र आईशी बोलू लागला होता.
Shivraj Yadav | Oct 17, 2025, 12:30 PM IST
हेमा यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र ‘Hema Malini: Beyond the Dream Girl’ मध्ये याबद्दल सांगितलं आहे. "मला 'दिल आशना है' मध्ये मिथुन (चक्रवर्ती) सोबत पॅराग्लायडिंगचा एक सीन शूट करायचा होता आणि गाण्याच्या सीक्वेन्ससाठी विमानाचा एक सीन आवश्यक होता," तिने सांगितले आणि पुढे सांगितले की शूटच्या काही दिवस आधी पायलटचा अपघात झाला होता.
