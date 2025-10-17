English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धर्मेंद्र नव्हे तर 'या' व्यक्तीमुळे सनी देओल आणि हेमा मालिनी एकमेकांशी बोलू लागले; दशकानंतर आई म्हणून स्विकारलं, 'मी सनीला...'

धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीसोबत लग्न केल्यानंतर तब्बल दशकभराने सनी देओल आपल्या सावत्र आईशी बोलू लागला होता.   

Shivraj Yadav | Oct 17, 2025, 12:30 PM IST
1980 च्या दशकात धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांनी लग्न केलं तेव्हा सर्वांसाठी तो चर्चेचा विषय ठरला होता. याचं कारण धर्मेंद्र विवाहित होते आणि त्यांना चार मुलं होती.   

हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांच्याच बरीच वर्षं प्रेमसंबंध होते. पण दोघांनी लग्न केलं तेव्हा त्यांच्या कुटुंबात यावरुन मोठा वाद झाला असावा असे अंदाज बांधले गेले.   

दरम्यान या लग्नानंतर तीन वर्षांनी सनी देओलने बेताब चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या सर्व गोष्टींवरुन धर्मेद्र आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये संबंध अद्यापही चांगले असल्याचं वाटत होतं. मात्र हेमा मालिनी यांना समान वागणूक मिळत नव्हती.   

धर्मेंद्र यांनी दुसरं लग्न केल्यानंतर सनी देओल आणि हेमा मालिनी तब्बल दशकभरानंतर एकमेकांशी बोलू लागले होते. कामानिमित्त त्यांच्यात बोलणं सुरु झालं आणि अखेर हेमा मालिनींना कुटुंबासारखी वागणूक मिळाली.   

सनी देओल आणि हेमा मालिनी यांच्यात संभाषणाची सुरुवात होण्यासाठी डिंपल कपाडिया कारणीभूत ठरली. हेमा मालिनी यांच्या दिग्दर्शनातील 'दिल आशना है' चित्रपटातील एका सीनमुळे दोघांमध्ये संभाषण सुरु झालं.   

हेमा मालिनी आणि डिंपल कपाडिया चांगल्या मैत्रिणी आहेत. त्यामुळे आपल्या पहिल्या चित्रपटात हेमा मालिनी यांनी शाहरुख आणि दिव्या भारतीसह डिंपल यांनाही महत्त्वाची भूमिका दिली होती.   

दरम्यान एका सीनमध्ये डिंपल कपाडिया यांना थोडी जोखीम घ्यायची होती. त्यामुळे डिंपल कपाडियाने सनी देओलकडे चिंता व्यक्त केली. यानंतर सनी देओलने हेमा मालिनी यांची भेट घेत सुरक्षेचा काळजी घेतली आहे का याची खात्री केली होती.   

हेमा यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र ‘Hema Malini: Beyond the Dream Girl’ मध्ये याबद्दल सांगितलं आहे. "मला 'दिल आशना है' मध्ये मिथुन (चक्रवर्ती) सोबत पॅराग्लायडिंगचा एक सीन शूट करायचा होता आणि गाण्याच्या सीक्वेन्ससाठी विमानाचा एक सीन आवश्यक होता," तिने सांगितले आणि पुढे सांगितले की शूटच्या काही दिवस आधी पायलटचा अपघात झाला होता.   

"डिंपल शूट करायला खूप घाबरली होती. तिने सनीला कळवले आणि काळजीपोटी सनी मला भेटायला आला. मी सनीला आश्वासन दिले की ती सुरक्षित असेल आणि तेव्हाच मी त्याच्याशी बोलू लागले," असा खुलासा हेमा मालिनी यांनी केला आहे.   

2017 मध्ये पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी, हेमा मालिनी यांनी सनी आणि बॉबी यांच्याशी असलेल्या तिच्या नात्याबद्दल मोकळेपणाने सांगितलं होतं. 2015 मध्ये कार अपघात झाला तेव्हा सनी सर्वात आधी भेटायला आला होता अशी आठवण त्यांनी सांगितली.   

"घरी येऊन मला भेटणारा सनी पहिली व्यक्ती होता. माझ्या चेहऱ्यावर टाके घालण्यासाठी योग्य डॉक्टर तिथे आहेत याची त्याने खात्री केली," असं हेमा मालिनी यांनी सांगितलं.   

"जेव्हा जेव्हा गरज असते तेव्हा तो (सनी) नेहमीच धरमजींसोबत असतो," असंही त्यांनी सांगितलं.   

यापूर्वी हेमा आणि धर्मेंद्र यांची मुलगी ईशा देओलनेही तिचे सावत्र भाऊ सनी आणि बॉबी यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल सांगितलं होतं. तिने त्याच चरित्रात म्हटलं आहे की, "मला माझ्या आणि सावत्र भावांमधील नात्याबद्दल जगाला सांगण्याची गरज नाही. मला माहित आहे की जग आमच्या नात्यांबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे बोलते. पण देओल कुटुंबातील सदस्य त्यांचे नाते दाखवू इच्छित नाहीत."  

