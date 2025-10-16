English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Hema Malini Birthday: हेमा मालिनीसोबतच्या एका इंटिमेट सीन दरम्यान घाबरले होते नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्रीने स्वतः उघड केला किस्सा!

Hema Malini 77th Birthday: आज बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तिचा 77 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्या निमित्ताने 1988 सालाच्या तिच्या नसीरुद्दीन शाह आणि विनोद खन्ना यांच्यासोबतच्या एका सिनेमातील  किस्सा जाणून घ्या.     

Tejashree Gaikwad | Oct 16, 2025, 10:12 AM IST
twitter
1/8

Hema Malini Birthday Special

Hema Malini Naseeruddin Shah Love Making Scene: आज बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल म्हणून ओळखली जाणारी हेमा मालिनी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. सौंदर्य, अभिनय आणि ग्रेसने भारलेली ही अभिनेत्री आजही चाहत्यांच्या मनावर राज्य करते. पण त्यांच्या कारकिर्दीत काही प्रसंग असेही आले, ज्यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यापैकी एक म्हणजे 1988 मध्ये प्रदर्शित झालेला त्यांचा बोल्ड चित्रपट ‘रिहाई’.  

twitter
2/8

Hema Malini Birthday Special

या चित्रपटात हेमा मालिनींसोबत नसीरुद्दीन शाह आणि विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकेत होते. त्या काळात हा सिनेमा खूप बोल्ड मानला गेला होता. अरुणा राजे यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट ग्रामीण भागातील महिलांच्या आयुष्यावर आधारित होता.  ज्यामध्ये आपल्या नवऱ्यांच्या शहरात नोकरीसाठी जाण्यामुळे एकटेपण अनुभवतात.  

twitter
3/8

Hema Malini Birthday Special

चित्रपटाने त्या काळातील समाजातील दुहेरी निकष आणि स्त्री कामुकतेसारख्या विषयांना थेट हात घातला. या सिनेमाने त्या विचाराला आव्हान दिले की, पुरुषांना त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पण महिलांनी पवित्र राहायला हवं.  

twitter
4/8

Hema Malini Birthday Special

हेमा मालिनी यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.‘रिहाई’ची कथा खूप सुंदर आणि इंटरेस्टिंग होती, पण त्याचबरोबर खूप बोल्डही होती. एक कलाकार म्हणून मला वाटतं, प्रत्येक भूमिकेला आव्हान म्हणून स्वीकारायला हवं.”  

twitter
5/8

Hema Malini Birthday Special

चित्रपटात महिला लैंगिकतेचं चित्रण त्या काळातल्या मर्यादांना छेद देणारं होतं. नसीरुद्दीन शाह आणि हेमा मालिनी यांच्या इंटिमेट सीनमुळे त्या काळी खूप चर्चा झाली होती.  

twitter
6/8

Hema Malini Birthday Special

जेव्हा हेमाला विचारण्यात आलं की नसीरुद्दीन शाह त्या इंटिमेट सीनदरम्यान घाबरले का होते, तेव्हा त्या हसत म्हणाल्या की “अच्छा आहे ना, इतका डर लगे तो!”  

twitter
7/8

Hema Malini Birthday Special

‘रिहाई’मध्ये विनोद खन्ना, नीना गुप्ता आणि रीमा लागू यांच्याही भूमिका होत्या आणि हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे.  

twitter
8/8

Hema Malini Birthday Special

आज आपल्या वाढदिवसानिमित्त, हेमा मालिनींच्या या बोल्ड आणि प्रयोगशील भूमिकेची आठवण पुन्हा एकदा होत आहे,  ज्याने त्यांना केवळ ड्रीम गर्ल नव्हे, तर एक दमदार अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केलं.  

twitter
पुढील
अल्बम

Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा ‘मॅट हिरो’, गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस!

पुढील अल्बम

Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा ‘मॅट हिरो’, गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस!

Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा ‘मॅट हिरो’, गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस!

Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा ‘मॅट हिरो’, गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस! 8
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; जिल्ह्याला गोव्यापेक्षा जास्त डिमांड! भारतच नाही जगभरातून पर्यटक इथं फक्त &#039;या&#039; एका कारणासाठी येतात

महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्याला गोव्यापेक्षा जास्त डिमांड! भारतच नाही जगभरातून पर्यटक इथं फक्त 'या' एका कारणासाठी येतात

महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्याला गोव्यापेक्षा जास्त डिमांड! भारतच नाही जगभरातून पर्यटक इथं फक्त 'या' एका कारणासाठी येतात 8
भारतीय संघात निवड होईना, MI देखील खेळायला देईना, अर्जुन तेंडुलकरचा अखेर मोठा निर्णय; आता थेट...

भारतीय संघात निवड होईना, MI देखील खेळायला देईना, अर्जुन तेंडुलकरचा अखेर मोठा निर्णय; आता थेट...

भारतीय संघात निवड होईना, MI देखील खेळायला देईना, अर्जुन तेंडुलकरचा अखेर मोठा निर्णय; आता थेट... 10
&#039;हे बघायला तू आज हवा होतास...&#039; शिरीष गवसच्या निधनानंतर पहिल्यांदा व्यक्त झाली पूजा,&#039;बघ शिरीष&#039;

'हे बघायला तू आज हवा होतास...' शिरीष गवसच्या निधनानंतर पहिल्यांदा व्यक्त झाली पूजा,'बघ शिरीष'

'हे बघायला तू आज हवा होतास...' शिरीष गवसच्या निधनानंतर पहिल्यांदा व्यक्त झाली पूजा,'बघ शिरीष' 8