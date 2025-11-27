धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाल्या हेमा मालिनी, कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत लिहली भावूक पोस्ट
24 नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ अभिनेते व बॉलिवूडचे ही-मॅन धर्मेंद्र यांचं निधन झालं. धर्मेंद्र यांच्या निधनांनी चाहत्यांवर शोककळा पसरली आहे. धर्मेंद्र यांच्या पत्नी व अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी एक भावून पोस्ट शेअर केली आहे. समरी
"धरमजी.. माझ्यासाठी बरंच काही होते. प्रेमळ पती, ईशा आणि अहाना या आमच्या दोन मुलींचे प्रेमळ वडील, मित्र, मार्गदर्शक, कवी, गरजेच्या वेळी ज्यांच्याकडे हक्काने जाता येईल अशी व्यक्ती.. एकंदरीत ते माझ्यासाठी सर्वस्व होते. चांगल्या आणि वाईट काळात त्यांनी कायम माझी साथ दिली. त्यांनी त्यांच्या साध्या, मैत्रीपूर्ण वागण्याने माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना प्रिय बनवलं होतं."
