English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाल्या हेमा मालिनी, कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत लिहली भावूक पोस्ट

24 नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ अभिनेते व बॉलिवूडचे ही-मॅन धर्मेंद्र यांचं निधन झालं. धर्मेंद्र यांच्या निधनांनी चाहत्यांवर शोककळा पसरली आहे. धर्मेंद्र यांच्या पत्नी व अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी एक भावून पोस्ट शेअर केली आहे. समरी

Nov 27, 2025, 01:37 PM IST
twitter
1/8

सोमवारी (24 नोव्हेंबर 2025)  प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांनी अखेरचा  श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने चाहत्यांसह सिनेसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. निधनानंतर चौथ्या दिवशी त्यांच्या पत्नी अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी भावूक पोस्ट करत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

twitter
2/8

धर्मेद्र यांच्यासोबतच्या खास आठवणीही त्यांनी चाहत्यांसोबत फोटोंच्या रुपात शेअर केल्या आहेत.   

twitter
3/8

हिंदी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या तीन दिवसांनंतर पत्नी हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.  

twitter
4/8

ट्वीटर (X)वर हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्रसोबत काढलेले बरेच फोटो शेअर केले आणि धरम पाजींच्या गोड आठवणींना उजाळा दिला.

twitter
5/8

"धरमजी.. माझ्यासाठी बरंच काही होते. प्रेमळ पती, ईशा आणि अहाना या आमच्या दोन मुलींचे प्रेमळ वडील, मित्र, मार्गदर्शक, कवी, गरजेच्या वेळी ज्यांच्याकडे हक्काने जाता येईल अशी व्यक्ती.. एकंदरीत ते माझ्यासाठी सर्वस्व होते. चांगल्या आणि वाईट काळात त्यांनी कायम माझी साथ दिली. त्यांनी त्यांच्या साध्या, मैत्रीपूर्ण वागण्याने माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना प्रिय बनवलं होतं."

twitter
6/8

पुढे हेमा मालिनी म्हणाल्या, "एक व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची प्रतिभा, लोकप्रियता प्रचंड असूनही त्यांच्या नम्र आणि मनमिळाऊ स्वभावामुळे ते इतर दिग्गजांपेक्षा वेगळे, अतुलनीय आणि अद्वितीय ठरले. चित्रपटसृष्टीतील त्यांची शाश्वत किर्ती आणि कामगिरी चिरकाल टिकून राहील"

twitter
7/8

"माझं वैयक्तिक नुकसान शब्दांत मांडता येणार नाही आणि त्यांच्या जाण्याने आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी माझ्या उर्वरित आयुष्यात कायम राहील. वर्षानुवर्षे एकत्र राहिल्यानंतर माझ्याकडे त्यांच्यासोबतचे असंख्य क्षण आहेत, जे मला आठवणींमधून पुन्हा जगता येतील’, असं त्या पोस्टच्या अखेरीस म्हणाल्या."  

twitter
8/8

हेमा मालिनींच्या  पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्सकरत व्यक्त झाले आहेत. त्यांनी शेअर केलेले धर्मेंद्र यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

पुढील अल्बम

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth 8
Daily Tarot Card Horoscope : पहिल्या मार्गशीर्ष गुरुवारीला धन योग; 4 राशींचे लोक होणार श्रीमंत, पण या लोकांना...

Daily Tarot Card Horoscope : पहिल्या मार्गशीर्ष गुरुवारीला धन योग; 4 राशींचे लोक होणार श्रीमंत, पण या लोकांना...

Daily Tarot Card Horoscope : पहिल्या मार्गशीर्ष गुरुवारीला धन योग; 4 राशींचे लोक होणार श्रीमंत, पण या लोकांना... 12
&#039;एका तासाचा रेट काय?&#039; नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली... 8
Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा...

Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा...

Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा... 8