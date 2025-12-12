English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'...म्हणून या दुःखातून मी कधी बाहेर पडू शकणार नाही', धरमजींविषयी बोलताना हेमा मालिनींना अश्रू अनावर

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (Dharmendra) यांचं गेल्या महिन्यात, 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी (Hema Malini) यांनी दिल्लीत त्यांच्यासाठी शोकसभा ठेवली होती. त्यावेळी धरमजींच्या आठवणींनी त्यांना रडू कोसळलं. 

Dec 12, 2025, 01:55 PM IST
24 नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचं निधन झालं आणि 27 नोव्हेंबर रोजी देओल कुटुंबियांनी शोक सभेचं आयोजन केलं होतं. पण या शोक सभेत हेमा मालिनी आणि त्यांच्या दोन मुली दिसल्या नाहीत. नंतर हेमा मालिनी यांनी दिल्लीत धर्मेंद्र यांच्यासाठी शोक सभेचं आयोजन केलं.  

धर्मेंद्र यांच्या दिल्लीतील प्रार्थना सभेत हेमा मालिनी यांना अश्रु अनावर झाले मुलींनी आधार दिला मात्र हेमा मालिनी या दुःखामुळे खूपच खचल्या आहेत असे दिसून आले.  

शोकसभेत धर्मेंद्र यांच्याविषयी बोलताना त्या आठवणीत इतक्या भावूक झाल्या की अश्रू रोखू शकल्या नाहीत. शोकसभेतील फोटो पाहून चाहतेही भावूक झाले.  

दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या शोकसभेत हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या व धर्मेद्र यांच्या लव्हस्टोरी बद्दल किस्सा सांगितला. त्यांनी लग्न का केले, त्यांचा स्वभाव, त्याचं बोलणं, त्याचा सहवास, या सगळ्या आठवणी सांगताना हेमा मालिनी अगदी भारावून गेल्या.   

दरम्यान हेमा मालिनी म्हणाल्या ‘मला कधी वाटलं नव्हतं की आयुष्यात असा एखादा क्षण येईल की, मलाही एक शोकसभा आयोजित करावी लागेल, ती देखील माझ्या धरमजीसाठी… संपूर्ण जग त्यांच्या निधनामुळे शोक व्यक्त करत आहे. पण माझ्यासाठी हा असा एक धक्का आहे, ज्यातून मी कधीच बाहेर पडू शकणार नाही... कधीच नाही.’ असं बोलताना त्यांना रडू कोसळलं.  

या शोकसभेत मोठमोठ्या रजकीय नेत्यांनी, सेलिब्रेटींनी हजेरी लावली या वेळी हेमा मलिनी आणि धर्मेंद्र यांच्या दोन्ही मुळी इशा आणि आहाना देओससुद्धा उपस्थित होत्या. हेमा मालिनीला रडताना पाहून त्या दोघी सावरायला धावून आल्या.   

हेमा मालिनी म्हणाल्या, “ते एक अतिशय समर्पित पति बनले. ते प्रत्येक पावलावर माझ्या पाठीशी उभे राहिले, माझ्या प्रत्येक निर्णयावर ते खूश असायचे. दोन्ही मुली ईशा आणि अहाना यांसाठी परफेक्ट वडील झाले. दोन्ही मुलींची लग्न त्यांनी वेळेत केली"  

पुढे त्या म्हणाल्या "माझ्या मुली कायम मला विचारायच्या आपण त्यांना भेटायला कधी जाणार 'अम्मा'. त्यांच्याकडून आम्हाला प्रचंड प्रेम मिळालं ते आमच्या नातवंडांचे खूप छान आजोबा झाले."  

