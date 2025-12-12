'...म्हणून या दुःखातून मी कधी बाहेर पडू शकणार नाही', धरमजींविषयी बोलताना हेमा मालिनींना अश्रू अनावर
बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (Dharmendra) यांचं गेल्या महिन्यात, 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी (Hema Malini) यांनी दिल्लीत त्यांच्यासाठी शोकसभा ठेवली होती. त्यावेळी धरमजींच्या आठवणींनी त्यांना रडू कोसळलं.
दरम्यान हेमा मालिनी म्हणाल्या ‘मला कधी वाटलं नव्हतं की आयुष्यात असा एखादा क्षण येईल की, मलाही एक शोकसभा आयोजित करावी लागेल, ती देखील माझ्या धरमजीसाठी… संपूर्ण जग त्यांच्या निधनामुळे शोक व्यक्त करत आहे. पण माझ्यासाठी हा असा एक धक्का आहे, ज्यातून मी कधीच बाहेर पडू शकणार नाही... कधीच नाही.’ असं बोलताना त्यांना रडू कोसळलं.
