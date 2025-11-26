English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Hema Maliniसारख्या दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा घरीच सापडला मृतदेह, 37 वर्षानंतरही रहस्य कायम, बॉलीवुडची दुसरी ड्रीम गर्ल!

Hema Malini: मधु मालिनींच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होती; खाण्यापिण्यापासून ते मूलभूत गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते.

Pravin Dabholkar | Nov 26, 2025, 08:13 PM IST
madhu malini: 1950 च्या दशकाच्या शेवटी मुंबईच्या माहिम परिसरात एका गरीब कुटुंबात रुखसाना म्हणजेच मधु मालिनी यांचा जन्म झाला. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होती; खाण्यापिण्यापासून ते मूलभूत गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते. तरीही, त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील स्वप्न पाहिले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष सुरू केला. या काळात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, पण त्यांच्या दृढनिश्चयाने त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीत पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.

नावात केला बदल

चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करताना त्यांचे मूळ नाव रुखसाना होते, पण हेमा मालिनींशी शारीरिक साम्यामुळे (लुकअॅलिक) त्यांनी 'मधु मालिनी' हे स्क्रीन नाव स्वीकारले. हे नाव त्यांना लोकप्रियतेसाठी उपयुक्त ठरले आणि लोक त्यांना 'बॉलीवुडची दुसरी ड्रीम गर्ल' म्हणू लागले. हे बदल त्यांच्या करिअरला एक वेगळी ओळख दिला आणि छोट्या भूमिकांमधूनही लक्ष वेधून घेण्यास मदत झाली.

छोट्या भूमिकांमधून करिअरची सुरुवात

1970 च्या दशकात मधु मालिनी यांनी छोट्या-छोट्या भूमिकांमधून (सपोर्टिंग रोल्स) आपले करिअर सुरू केले. या भूमिका असो किंवा कॅरेक्टर आर्टिस्ट म्हणून, त्यांनी प्रत्येक चित्रपटात आपली छाप सोडली. यामुळे दिग्दर्शक आणि निर्माते त्यांच्या नजरेत आले, जरी त्यांना मुख्य नायिका म्हणून मोठी संधी मिळाली नाही तरीही त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले.

'मुकद्दर का सिकंदर'मधून ब्रेकथ्रू

1978 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मुकद्दर का सिकंदर' चित्रपटाने मधु मालिनी यांच्या करिअरला मोठा टर्निंग पॉइंट दिला. यात त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या बहिणीची भूमिका साकारली, जी प्रेक्षकांना खूप आवडली. या भूमिकेमुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आणि अमिताभसारख्या सुपरस्टारसोबत काम करण्याची संधी मिळाली, ज्याने त्यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली.

मोठ्या स्टार्ससोबत चित्रपट

'मुकद्दर का सिकंदर' नंतर मधु मालिनी यांनी 'लावारिस', 'खुद्दार', 'एक दूजे के लिए' आणि 'रजिया सुल्तान' सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले. या चित्रपटांमध्ये त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या, ज्यामुळे त्यांचा अभिनय आणि स्क्रीन प्रेझेंस लोकांना आकर्षित करू लागला. विशेषतः अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच्या भूमिका त्यांना 'बॉलीवुडची बहिण' म्हणून ओळख मिळवून दिल्या.

भूमिकेमुळे चर्चेत

1983 च्या 'अवतार' चित्रपटात मधु मालिनी यांनी राजेश खन्ना यांच्या खडूस (नागिंग) बहूची भूमिका साकारली, जी खूप चर्चेत राहिली. या भूमिकेने त्यांना वेगळी ओळख मिळवून दिली आणि प्रेक्षकांनी त्यांच्या अभिनयाची दाद दिली. हा चित्रपट राजेश खन्ना यांच्या करिअरमधील महत्वाचा होता आणि मधु यांच्या भूमिकेने त्याला पूरक भूमिका बजावली.

70 आणि 80 च्या दशकातील सतत काम

1970 आणि 1980 च्या दशकात मधु मालिनी यांनी बॉलीवुडमध्ये सातत्यपूर्ण काम केले. जरी त्यांना मुख्य नायिका म्हणून फारशी यशस्वी झळक मिळाली नाही, तरी सपोर्टिंग रोल्समध्ये त्यांची मागणी कायम राहिली. या काळात त्यांनी अनेक दिग्दर्शकांसोबत काम केले आणि त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केले.

रीजनल सिनेमाकडे वळण आणि यश

बॉलीवुडमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्याने मधु मालिनी यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, गुजराती आणि पंजाबी चित्रपटांना प्राधान्य दिले. या रीजनल इंडस्ट्रीत त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आणि अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले. यामुळे त्यांचे करिअर अधिक व्यापक झाले आणि दक्षिण भारतात त्यांना चांगली लोकप्रियता मिळाली.

घरात मृतावस्थेत आढळली

1980 च्या दशकाच्या शेवटी (सुमारे 1978 मध्ये) मधु मालिनी यांचा अचानक आणि रहस्यमय मृत्यू झाला. त्या मुंबईतील त्यांच्या घरी मृतावस्थेत सापडल्या. मृत्यू कधी झाला आणि शव किती दिवस जुने होते हेही स्पष्ट झाले नाही. पोलिसांनी तपास केला, पण कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत; सुसाईड की हत्या हेही निश्चित झाले नाही. त्या वयाच्या 33 व्या वर्षी एक लहान मुलगी सोडून गेल्या.

मृत्यूचे रहस्य आजही कायम

मधु मालिनी यांच्या मृत्यूचा तपास अपूर्ण राहिला आणि केस बंद करण्यात आली. आज 37 वर्षांनंतरही हे रहस्य उलगडलेले नाही. काहींच्या मते, प्रेम-संबंध किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी, तर काहींना हत्येचा संशय आहे. त्यांचा शेवटचा चित्रपट 1988 मध्ये प्रदर्शित झाला, ज्याने त्यांच्या करिअरचा समारोप केला. त्यांचे जीवन गरीबीतून यशाकडे आणि मग गुमनामीत संपण्याचे एक वेदनादायी उदाहरण आहे.

