Mumbai Heritage Village: मुंबईत दडलंय 102 वर्षांहून अधिक जुनं गोवा! नावातलं वेगळेपण अन् बरंच काही...
Historic Heritage Villages in Mumbai : मुंबईतील माझगाव भागात असलेले म्हातारपाखडी (Matharpacady) हे एक अतिशय शांत, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध वारसा गाव (Heritage Village) आहे. हे गाव मुंबईच्या धावपळीपासून दूर आपले जुने अस्तित्व टिकवून आहे. मुंबईतील हा भाग गेट वे ऑफ इंडियापेक्षाही जुना म्हणजे 102 वर्षांचा आहे. या परिसराला मुंबईतील 'मिनी गोवा' म्हटलं जातं.
Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 11:16 AM IST
कसं पडलं म्हातारपाखडी हे नाव?
गावातील संस्कृती
म्हातारपाखडी हे प्रामुख्याने बॉम्बे ईस्ट इंडियन कॅथोलिक (East Indian Catholics) समुदायाचे गाव आहे. येथील रहिवाशांची मूळ भाषा मराठी आहे, मात्र पोर्तुगीज आणि नंतर ब्रिटीश प्रभावामुळे येथे इंग्रजी आणि पोर्तुगीज भाषांचाही मोठा प्रभाव राहिला आहे. येथे राहणारे लोक आजही आपली जुनी परंपरा, सण आणि शांत जीवनशैली जपून आहेत.
वास्तुकलेचा अनोखा नमुना
सरकारकडून खास मान्यता
हे नक्की पाहा
कुठे भेट द्याल
