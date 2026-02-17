English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mumbai Heritage Village: मुंबईत दडलंय 102 वर्षांहून अधिक जुनं गोवा! नावातलं वेगळेपण अन् बरंच काही...

Mumbai Heritage Village: मुंबईत दडलंय 102 वर्षांहून अधिक जुनं गोवा! नावातलं वेगळेपण अन् बरंच काही...

Historic Heritage Villages in Mumbai : मुंबईतील माझगाव भागात असलेले म्हातारपाखडी (Matharpacady) हे एक अतिशय शांत, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध वारसा गाव (Heritage Village) आहे. हे गाव मुंबईच्या धावपळीपासून दूर आपले जुने अस्तित्व टिकवून आहे. मुंबईतील हा भाग गेट वे ऑफ इंडियापेक्षाही जुना म्हणजे 102 वर्षांचा आहे. या परिसराला मुंबईतील 'मिनी गोवा' म्हटलं जातं.   

Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 11:16 AM IST
1/11

Mhatarpakhadi Heritage Village in Mumbai

मुंबईत अनेकजण गावांकडून नोकरी धंद्यासाठी आलेला आहे. या धावत्या शहरात प्रत्येकजण आपल्या गावचा एक कोपरा शोधत असतो. अशावेळी ही जागा तुमच्या मनाला नक्कीच गावचा तो ओलावा देईल. 

2/11

Mhatarpakhadi Heritage Villages Home in Mumbai

धावती लोकल अन् धावती माणसं यामध्ये हल्ली काही फरकच वाटत नाही. दोन्ही घड्याळ्याच्या काट्यावर धावताना दिसत आहे. अशावेळी मुंबईची ही जागा तुम्हाला नक्की आवडेल. 

3/11

Mhatarpakhadi Heritage Village in Mumbai

म्हातारपाखडी  हे गाव दक्षिण मुंबईतील माझगाव (Mazagaon) भागात येते. डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकापासून हे चालत जाण्याच्या अंतरावर आहे. हा परिसर मुंबईतील अतिशय रंगीत असा परिसर आहे. शहरातील या परिसराने अनोखी संस्कृती आणि गावच्या आठवणी जपल्या आहेत. 

4/11

कसं पडलं म्हातारपाखडी हे नाव?

Mhatarpakhadi Heritage Village in Mumbai

 'म्हातारपाखडी' या नावाचा उगम 'म्हातार' (वयोवृद्ध/ज्येष्ठ) आणि 'पाखाडी' (गाव किंवा वस्ती) या शब्दांतून झाला आहे. हे गाव सुमारे 400 वर्षे जुने असल्याचे मानले जाते आणि ही मुंबईतील सर्वात जुन्या वस्त्यांपैकी एक आहे. 

5/11

गावातील संस्कृती

Mhatarpakhadi Historic Heritage Village in Mumbai

 म्हातारपाखडी हे प्रामुख्याने बॉम्बे ईस्ट इंडियन कॅथोलिक (East Indian Catholics) समुदायाचे गाव आहे. येथील रहिवाशांची मूळ भाषा मराठी आहे, मात्र पोर्तुगीज आणि नंतर ब्रिटीश प्रभावामुळे येथे इंग्रजी आणि पोर्तुगीज भाषांचाही मोठा प्रभाव राहिला आहे.  येथे राहणारे लोक आजही आपली जुनी परंपरा, सण आणि शांत जीवनशैली जपून आहेत. 

6/11

वास्तुकलेचा अनोखा नमुना

Mhatarpakhadi Historic Heritage Village Near Mumbai

पोर्तुगीज शैलीचा अनोखा नमुना म्हणून म्हातारपाखडीकडे पाहिलं जातं. येथील घरे प्रामुख्याने इंडो-पोर्तुगीज शैलीची आहेत. लाकडी जिने, उघड्या बाल्कनी, रंगीबेरंगी दर्शनी भाग आणि उतरती कौलारू छपरे ही येथील घरांची वैशिष्ट्ये आहेत.

7/11

सरकारकडून खास मान्यता

Mhatarpakhadi Historic Heritage Village Near Mumbai

सरकारने म्हातारपाखडीला 'हेरिटेज प्रीसिंक्ट' (वारसा परिसर) म्हणून घोषित केले आहे, ज्यामुळे येथील जुन्या वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण मिळते. येथे फिरल्यावर तुम्हाला आपण मुंबईत असल्याचा विसर नक्की पडेल. 

8/11

हे नक्की पाहा

Historic Village Near Mumbai

होली क्रॉस ओरेटरी (Holy Cross Oratory): हे गावाच्या मध्यभागी असलेले एक लहान प्रार्थनास्थळ (Chapel) आहे. १८९६ मध्ये मुंबईत जेव्हा प्लेगची साथ आली होती, तेव्हा गावकऱ्यांनी रक्षणासाठी हे बांधले होते. आजही येथे नियमित प्रार्थना होते.

9/11

कुठे भेट द्याल

Heritage Village Near Mumbai

लायन्स डेन (Lion's Den): हे येथील एक प्रसिद्ध घर असून त्याच्या प्रवेशद्वारावर दोन दगडांचे सिंह आहेत. हे घर १८९० च्या दशकातील आहे. प्रसिद्ध व्यक्ती: स्वातंत्र्यसैनिक आणि बाळ गंगाधर टिळक यांचे सहकारी जोसेफ बाप्टिस्टा यांचा जन्म याच गावात झाला होता. 

10/11

सद्यस्थिती

Heritage Village in Mumbai

आधुनिकीकरणाचे संकट, वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि बिल्डरांच्या दबावामुळे या वारसा गावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक कुटुंबे गाव सोडून गेली आहेत, तरीही काही रहिवासी आपल्या वारशाचे जतन करण्यासाठी लढा देत आहेत.

11/11

मुंबईत तरीही गजबजाट नाही

Mumbai Heritage Village

मुंबईच्या गजबजाटातही या गावातील गल्ल्यांमध्ये आजही कमालीची शांतता अनुभवायला मिळते.  तुम्ही म्हातारपाखडीला भेट देण्यासाठी डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकावरून सहज पोहोचू शकता. मुंबईचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जवळून पाहण्यासाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे. 

