महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा
कोकणात सुंदर छुपा समुद्र किनारा आहे.
Vetye Beach, Ratnagiri : कोकणातील शांत, सुंदर स्वच्छ समुद्र किनारे पर्यकांना साद घालतात. व्हेकेशनचा प्लान करणारे सध्या कोकणला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. कोकणात अनेक प्रसिद्ध समुद्र किनारे आहेत. अशातच कोकणातील अनेक समिद्र किनारे गर्दीपासून अलिप्त आहेत. असाच एक छुरा समुद्र किनारा कोकणात आहे. घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा असे सुंदर दृष्य या समुद्र किनाऱ्याला फिरताना पहायला मिळते. हा समुद्र किनारा कुठे आहे जाणून घेऊया.