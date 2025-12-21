English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा

कोकणात सुंदर छुपा समुद्र किनारा आहे. 

Vanita Kamble | Dec 21, 2025, 09:27 PM IST
Vetye Beach, Ratnagiri : कोकणातील शांत, सुंदर स्वच्छ समुद्र किनारे पर्यकांना साद घालतात. व्हेकेशनचा प्लान करणारे सध्या कोकणला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. कोकणात अनेक प्रसिद्ध समुद्र किनारे आहेत.  अशातच कोकणातील अनेक समिद्र किनारे गर्दीपासून अलिप्त आहेत. असाच एक छुरा समुद्र किनारा कोकणात आहे.  घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा असे सुंदर दृष्य या समुद्र किनाऱ्याला फिरताना पहायला मिळते. हा समुद्र किनारा कुठे आहे जाणून घेऊया.

घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा... हे वर्णन आहे कोकणातील एका सुंदर पर्यटनस्थळ असलेल्या समुद्र किनाऱ्याचे. हे ठिकाण गर्दीपासून अलिप्त आहे.   

रत्नागिरी हे जवळचे रेल्वे स्थानक आहे. रत्नागिरी स्टेशनवर उतरल्यावर रत्नागिरी बस स्थानकातून ST बस पकडून येथे जाता येते. स्वत:च्या वाहनाने गेल्यास पावस, गावखडी मार्गाने येथे जाता येते.   

व्येत्ये चा हा समुद्र किनारा खूपच शांत आणि सुंदर आहे. समुद्राजवळ एका बाजूला कांदळवनाचे जंगस तर दुसरीकडे छोटे मोठे डोंगर आहेत. पांढऱ्या वाळूवर  अनवानी पायाचे फिरण्याचा अनुभव खुपच भन्नाट आहे.    

व्येत्ये गावातून जात असताना जंगल संपले की समुद्राच्या लाटांचा आवाज येतो. डोंगराचा सुळका दिसतो. याच डोंगर कपारीतून नजरसे पडतो तो सुंदर समुद्र किनारा.  

या समुद्र किनाऱ्यापर्यंत जामारी वाट घनदाट जंगलातून जाते. जंगलातून चालताना अजिबात असे वाटत नाही की रस्ता समुद्र किनाऱ्यापर्यंत जाणारा आहे.  

राजापुर तालुक्यातील आडीवरे गावापासून जवळच हा समुद्र किनारा आहे. व्येत्ये गावाच्या किनाऱ्यावर असलल्यामुळे हा व्येत्ये बीच म्हणून ओळखला जातो.  

रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेला व्येत्ये समुद्र किनारा हा गर्दीपासून अलिप्त असलेला समुद्र किनारा आहे. या समुद्र किनाऱ्याबद्दल फार कुणाला माहित नाही. 

कोकणातील हा समुद्र किनारा म्हणजे हिडन टूरीस्ट पाईंट आहे असं म्हणायला हरकरत नाही. 

