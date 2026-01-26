English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Hidden Signs Of Kidney Damage: केवळ पुरुषांमध्ये दिसतात किडनी डॅमेजची ही लक्षणं, 99टक्के लोक करतात दुर्लक्ष

Kidney Damage Sign:किडनी हे आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचे फिल्टर आहे, जे रक्तातील घाण आणि अतिरिक्त द्रव काढून मूत्राद्वारे बाहेर टाकते.

Pravin Dabholkar | Jan 26, 2026, 10:03 PM IST
Kidney Damage Sign:किडनी हे आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचे फिल्टर आहे, जे रक्तातील घाण आणि अतिरिक्त द्रव काढून मूत्राद्वारे बाहेर टाकते. याशिवाय रक्तदाब नियंत्रित करणे, शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखणे आणि लाल रक्तपेशी तयार करण्यातही त्याची मोठी भूमिका असते. निरोगी किडनीमध्ये असलेले विशेष फिल्टर (ग्लोमेरुली) प्रोटीनसारखे मोठे घटक मूत्रात जाणार नाहीत याची खात्री करतात. हे फिल्टर खराब झाल्यास प्रोटीन मूत्रात मिसळते, ज्याला प्रोटीन्यूरिया म्हणतात. हे एक शांत पण गंभीर संकेत आहे, जे सुरुवातीला कळत नाही पण किडनीच्या नुकसानाचे लक्षण असते. पुरुषांमध्ये हे वारंवार दिसते कारण ते आपल्या शारीरिक तंदुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित करतात पण किडनीच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात.

मूत्रात प्रोटीन येणे

सामान्यत: प्रोटीन हे रक्तातील मोठ्या रेणू असते जे शरीराच्या ऊर्जेसाठी आवश्यक असते. पण जेव्हा ते मूत्रात दिसते, तेव्हा हे किडनीच्या नुकसानीचे लक्षण आहे. हे लक्षण सुरुवातीला काहीच वाटत नाही, म्हणून पुरुष बहुतेक वेळा दुर्लक्षित करतात. मात्र, हे दुर्लक्ष केल्यास किडनीचे आजार गंभीर होऊन हृदयविकार किंवा इतर समस्या उद्भवू शकतात. किडनी हे शरीराचे फिल्टर आहे, जे कचरा बाहेर टाकते आणि रक्त शुद्ध करते; त्यामुळे हे संकेत वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.

किडनीचे सामान्य कामकाज

किडनी दोन बीन्ससारख्या अवयव असतात जे रक्तातील घाण, अतिरिक्त पाणी आणि मीठ बाहेर टाकतात. ते रक्तदाब नियंत्रित करतात, हाडांसाठी हार्मोन तयार करतात आणि लाल रक्तपेशींची निर्मिती करतात. त्यातील छोटे फिल्टर (ग्लोमेरुली) प्रोटीनसारख्या मोठ्या गोष्टी रक्तातच ठेवतात आणि मूत्रात जाऊ देत नाहीत. हे सर्व चक्र सुरळीत चालले तर शरीर निरोगी राहते, पण जेव्हा फिल्टर खराब होतात, तेव्हा समस्या सुरू होते.

प्रोटीन गळतीचे परिणाम

जेव्हा किडनीचे फिल्टर कमकुवत होतात, तेव्हा प्रोटीन मूत्रात मिसळते. याला प्रोटिनुरिया म्हणतात. सुरुवातीला हे शांतपणे होते, म्हणजे काही वेदना किंवा त्रास दिसत नाही. पण हळूहळू पाय किंवा टाचांमध्ये सूज येते, थकवा वाटतो, मूत्र फेसबाबारखे झालेले दिसते किंवा रात्री वारंवार लघवीसाठी जागा व्हावी लागते. हे सर्व किडनीच्या आतील हानीचे संकेत आहेत, जे वेळीच थांबवले नाहीत तर कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते.

पुरुषांमध्ये हे का जास्त धोकादायक?

पुरुषांना उच्च रक्तदाब लवकर लागतो, जो किडनीला थेट हानी पोहोचवतो. तसेच, टाइप-२ मधुमेह हा आजार पुरुषांमध्ये जास्त आढळतो, जो हळूहळू किडनीचे फिल्टर नष्ट करतो. वय झाल्यावर प्रोस्टेट ग्रंथी वाढते, ज्यामुळे मूत्रमार्ग अडतो आणि किडनीवर दबाव येतो. धूम्रपान, जास्त मद्यप्रवृत्ती, प्रक्रिया केलेले पदार्थ किंवा लाल मांसाचे जास्त सेवन हे सर्व पुरुषांच्या जीवनशैलीत सामान्य असतात, जे किडनीला कमकुवत करतात आणि हे लक्षण वाढवतात.

दिसणारी लक्षणे

सुरुवातीला कोणताही स्पष्ट त्रास नसतो, म्हणून 99% पुरुष हे दुर्लक्षित करतात. नंतर सूज, थकवा, फेसबाबारखे मूत्र किंवा रात्रीची वारंवारची लघवी हे संकेत दिसतात. हे लक्षणे हलके असली तरी ते किडनीच्या आतील जखमेचे पुरावे आहेत. पुरुषांना हे लक्षणे इतर आजारांशी जोडले जातात, म्हणून डॉक्टरांना सांगणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून वेळीच तपास होईल.

दुर्लक्षित केल्यास होणारे धोके

प्रोटीन गळती वाढली तर किडनीचे आजार प्रगत अवस्थेत जातात, ज्यात डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांटची गरज पडू शकते. उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह नियंत्रणात नसल्यास हृदय, मेंदू किंवा डोळ्यांना हानी होईल. जीवनशैलीमुळे हे धोके दुप्पट होतात, आणि एकदा किडनी 50% पेक्षा जास्त खराब झाली की परत सुधारणे कठीण होते. म्हणून, हे 'गुप्त' संकेत वेळीच ओळखून उपचार घेणे आवश्यक आहे.

तपासणीची सोपी पद्धत

हे लक्षण ओळखण्यासाठी साधा मूत्रतपास पुरेसा आहे, ज्यात प्रोटीनचे प्रमाण तपासले जाते. जर ते सकारात्मक आले तर रक्तातील क्रिएटिनिन, २४ तासातील मूत्र संकलन किंवा प्रोटीन-क्रिएटिनिन गुणोत्तर तपासले जाते. हे सर्व साधे चाचण्या आहेत, ज्या घरी किंवा रुग्णालयात सहज होतात. पुरुषांनी वर्षातून एकदा तरी किडनी तपास करावा, विशेषत: 40 वर्षांनंतर काळजी घ्या.

प्रतिबंध आणि उपाययोजना

रक्तदाब आणि साखर नियंत्रणात ठेवा – डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे, व्यायाम आणि आहार पाळा. वजन कमी ठेवा, कारण लठ्ठपणा हे धोके वाढवतो. आहारात फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि हलके प्रोटीन घ्या; प्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि जास्त मांस टाळा. नियमित तपासणी करा आणि धूम्रपान सोडा. हे सर्व छोटे बदल किडनीला मजबूत ठेवतात. मात्र, हे सामान्य माहिती आहे; वैद्यकीय सल्ल्यासाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

