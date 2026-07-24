'...तर पत्नीला पोटगीचा मूलभूत आधारच उरत नाही'; मुंबई हायकोर्टाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय! नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आणि या प्रकरणामधील पती-पत्नीच्या कमाईतील अंतर लक्षात घेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निर्णय दिला आहे. नेमकं न्यायालयाने काय म्हटलंय जाणून घ्या
सामान्यपणे महिलेने पोटगीची मागणी केल्यानंतर ती मान्य केली जाते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालायने एका प्रकरणात पत्नीला पतीने पोटगी देण्याची गरज नाही असं स्पष्ट केलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि न्यायालयाने असं का म्हटलंय पाहूयात...
पत्नीचे उत्पन्न अधिक असल्यास पोटगी मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परदेशात राहण्याचा खर्च जास्त आहे. या कारणावरून पत्नीला पोटगी मिळू शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यामूर्ती भारती डांगरे, न्यामूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय न्यायालयाने ही सुनावणी झाली.
अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या एका महिलेने विभक्त राहणाऱ्या पतीकडून दरमहा एक लाख रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
अमेरिकेतील राहणीमानाचा खर्च अत्यंत जास्त असल्याने स्वतःचा खर्च भागविण्यासाठी पतीकडून आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचा दावा या महिलेने केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचा हा दावा फेटाळला आहे. या प्रकरणामध्ये निरीक्षण नोंदवताना, संबंधित महिला उच्चशिक्षित असून नोकरी करीत आहे. तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
अशा परिस्थितीत पतीला पोटगी देण्याचा आदेश देणे न्याय्य ठरणार नाही. पोटगीसंबंधीच्या कायद्यांचा उद्देश उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळावा असा असल्याची आठवणही उच्च न्यायायलयाने करुन दिली आहे.
आर्थिक पोटगी संदर्भातील दाव्यांचा निर्णय घेताना पती-पत्नीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते. केवळ परदेशात वास्तव्य करणे किंवा तेथील राहणीमान महाग असणे, यामुळे आपोआप पोटगीचा अधिकार निर्माण होत नाही.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीने अधिक खर्चिक देशात राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी पोटगीचा वापर करता येणार नाही. पत्नी स्वतःच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम असल्यास आणि तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असल्यास पोटगी देण्याचा मूलभूत आधारच उरत नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)