...तर सोशल मीडियावरील 'ती' कृती विनयभंगच! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शिक्षा: 5 वर्ष तुरुंगवास

High Court Case: उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्टसंदर्भात हा निर्णय आहे. नेमकं कोर्टाने काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Dec 08, 2025, 08:42 AM IST
सोशल मीडियावरुन विनयभंग होऊ शकतो का?

सोशल मीडियावरुन विनयभंग होऊ शकतो का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर याचं उत्तर हो असं आहे. असा निकालच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलाय. नेमका हा निर्णय काय ते जाणून घेऊयात...

महिलेला बदनाम करण्यासाठी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणे आयपीसी 354-डी (स्टॉकिंग) व कलम 354 (विनयभंग) या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोडते, असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.

दोन वर्षे आधी झाली ओळख अन्...

2019 मध्ये विवाह होण्यापूर्वी दोन वर्षे आधी पीडित महिलेचा तुकाराम रासकर (बारामती) याच्याशी परिचय झाला. त्याने तिच्याशी विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला; परंतु महिलेने तो नाकारला. चिडलेल्या रासकरने सोशल मीडियावर अनेक वेळा तिच्याबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर टाकून तिला बदनाम केले.

कुठे दाखल झाला गुन्हा?

छानी (अकोला) पोलिस ठाण्यात विवाहित महिलेने रासकर विरोधात कलम 354 व 354-डी अंतर्गत तक्रार नोंदवली.  

विवाहाच्या आश्वासनावर पैसे दिले होते

गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात रासकरने दावा केला की, महिलेच्या कुटुंबाला त्यांनी विवाहाच्या आश्वासनावर पैसे दिले होते. ते मागितल्यावर तिच्या नातेवाइकांनी विवाहास नकार दिला.  

हायकोर्टाने पूर्वीचे नाते किंवा आर्थिक वाद...

त्यांनी फसवणूक व धमकीबाबत दाखल केलेली खासगी तक्रार बारामती न्यायालयात प्रलंबित आहे. हायकोर्टाने पूर्वीचे नाते किंवा आर्थिक वाद पुरुषाला ऑनलाइन छळण्याचा किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करण्याचा 'परवाना' देत नाहीत म्हणत याचिका फेटाळली.  

354-डीमध्ये काय काय मोडतं?

सततचा ऑनलाइन संपर्क, आक्षेपार्ह पोस्ट्स आणि भावनिक दडपण टाकणे आयपीसी 354-डी मधील 'स्टॉकिंग' या गुन्ह्यात मोडतात. कलम 354 अंतर्गत पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.  

चात्र्यिवर आक्षेप घेण्याच्या उद्देशाने केलेली कोणतीही कृती...

स्त्रीच्या भावनिक स्वातंत्र्यावर आघात, अपमान किंवा चात्र्यिवर आक्षेप घेण्याच्या उद्देशाने केलेली कोणतीही कृती ही कलम 354 आयपीसी अन्वये विनयभंगाच्या व्यापक व्याखेत येते, असं  न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि नंदेश एस. देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

