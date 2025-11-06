Royal Enfield ला प्रेरणा देणारं 'हे' ठिकाण कुठंय? एक असा थरारक रस्ता, जो जीव कंठाशी आणतो; ‘तिथं’ वाहनानं पोहोचताही येतं बरं!
India Travel : काय कमाल आहे ही जागा... लडाखच्या रस्त्यांनाही देतेय टक्कर.... सहलीत साहस आणि थरार अनुभवायचा असल्यास इथं जायलाच लागतंय... काय मग, पुढची ट्रीप इथंच ना?
Sayali Patil | Nov 06, 2025, 01:28 PM IST
पर्यटन
India Travel : पर्यटनाच्या दृष्टीनं पाहायचं झालं, तर भारत एक असा देश आहे जिथं प्रत्येक ऋतू, त्यातील बदल आणि तितकीच विविधतासुद्धा पाहायला मिळते. प्रत्येक राज्यात गाव बदलतं तसा भाषेचा लहेजा बदलत जातो, खाद्यसंस्कृतीपासून अगदी पेहराव आणि परंपराही बदलत जातात. अशा या भारतात आरामदायी प्रवास करणाऱ्यांपासून ते अगदी साहसी प्रवास करणाऱ्यांसाठी परवणी ठरणारी ठिकाणंसुद्धा पाहायवयास मिळतात.
रॉयल एनफिल्ड
असंच एक ठिकाण असं आहे, ज्याची प्रेरणा रॉयल एनफिल्ड या मोटरबाईक कंपनीनं घेत त्यांच्या नव्या हिमालयन 450 बाईकच्या रॅली एडिशनची निर्मिती आणि आखणी केली आहे. हे ठिकाण म्हणजे माणा/ माना पास. भारतातील हा एक असा रस्ता जो सर्वाधिक उंचीवर असून, तिथं वाहनानं पोहोचता येतं. (Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black)
रस्ता महत्त्वाचा
माणा पास रो़ड
Motorable road
NH-58 चं शेवटचं टोक
बद्रीनाथ मंदिरानजीक हा रस्ता
