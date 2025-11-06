English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Royal Enfield ला प्रेरणा देणारं 'हे' ठिकाण कुठंय? एक असा थरारक रस्ता, जो जीव कंठाशी आणतो; ‘तिथं’ वाहनानं पोहोचताही येतं बरं!

India Travel : काय कमाल आहे ही जागा... लडाखच्या रस्त्यांनाही देतेय टक्कर.... सहलीत साहस आणि थरार अनुभवायचा असल्यास इथं जायलाच लागतंय... काय मग, पुढची ट्रीप इथंच ना?   

Sayali Patil | Nov 06, 2025, 01:28 PM IST
पर्यटन

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

India Travel : पर्यटनाच्या दृष्टीनं पाहायचं झालं, तर भारत एक असा देश आहे जिथं प्रत्येक ऋतू, त्यातील बदल आणि तितकीच विविधतासुद्धा पाहायला मिळते. प्रत्येक राज्यात गाव बदलतं तसा भाषेचा लहेजा बदलत जातो, खाद्यसंस्कृतीपासून अगदी पेहराव आणि परंपराही बदलत जातात. अशा या भारतात आरामदायी प्रवास करणाऱ्यांपासून ते अगदी साहसी प्रवास करणाऱ्यांसाठी परवणी ठरणारी ठिकाणंसुद्धा पाहायवयास मिळतात. 

रॉयल एनफिल्ड

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

असंच एक ठिकाण असं आहे, ज्याची प्रेरणा रॉयल एनफिल्ड या मोटरबाईक कंपनीनं घेत त्यांच्या नव्या हिमालयन 450 बाईकच्या रॅली एडिशनची निर्मिती आणि आखणी केली आहे. हे ठिकाण म्हणजे माणा/ माना पास. भारतातील हा एक असा रस्ता जो सर्वाधिक उंचीवर असून, तिथं वाहनानं पोहोचता येतं. (Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black)  

रस्ता महत्त्वाचा

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

हा रस्ता यासाठी महत्त्वाचा, कारण तिथून चीनच्या प्रत्येक हालचालीवर अगदी सहद लक्ष ठेवला येतं. या रस्त्याच्या माध्यमातून सीमाभागातील लष्करासाठी रसद आणि शस्त्रसाठा सहज पुरवता येतो. 

माणा पास रो़ड

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

माणा पास रो़ड (Mana Pass Road) असं या रस्त्याचं नाव असून, हा रस्ता उत्तराखंडच्या चमोलीतील गढवाल जिल्ह्यात चीनच्या सीमेनजीक आहे. जो, 18192 फूट इतक्या उंचीवर तयार करण्यात आला आहे. याच खोऱ्यातून चीनमधील मानसरोवर आणि कैलास पर्वताच्या दिशेनं जाणारा मुख्य रस्ताही जातो. 

Motorable road

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

सध्याच्या घडीला माणा पास हा जगातील एक असा सर्वाधिक उंचीवर असणारा Motorable road असून, तिथून ये- जा करणं आव्हानाहून कमी नाही. सहसा पर्वतीय भागांमध्ये रस्त्यांचं बांधकाम खालच्या दिशेनं वरील बाजूस होतं, जे इथं बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशननं अतिशय कमालरित्या पार पाडलं. 

NH-58 चं शेवटचं टोक

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

हा रस्ता बांधण्यासाठी हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून दगड कापणाऱ्या मोठाल्या मशिन आणि इतर उपकरणं खोऱ्यात पोहोचवण्यात आली. पुढं तिथं रस्ता बनवून हीच सामग्री 64 किमी दूर असणाऱ्या माणा गावात आणण्यात आलं. माणा खोऱ्यातील हा रस्ता NH-58 चं शेवटचं टोक आहे.   

बद्रीनाथ मंदिरानजीक हा रस्ता

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध अशा बद्रीनाथ मंदिरानजीक हा रस्ता असून, मानसरोवर आणि कैलास खोऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा हा एक महत्त्वाचा रस्ता आहे. माणा पासमुळं भारत तिबेटशी जोडला जातो. हिवाळ्यात हा रस्ता साधारण 6 महिन्यांपर्यंत बर्फाच दडलेला असतो.   

आव्हानात्मक रस्ता

Highest Motorable Road Mana La Pass uttarakhand Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black

बाईकप्रेमींसाठी लडाखसारखा किंबहुना त्याहूनही अधिक आव्हानात्मक ठरणारा रस्ता म्हणजे माणा पास रोड. पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून मागील काही वर्षांमध्ये या रस्त्याचा विकास झाला असून, प्रवासातील साहसी वळणं अनुभवण्यासाठी अनेक साहसप्रेमी इथं येतात आणि अविस्मरणीय अनुभव सोबत घेऊन जातात. तुम्हीही जाणार ना?  

