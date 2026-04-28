  • पायलट नाही तर एअरपोर्टवर काम करणाऱ्या या व्यक्तीला मिळतो सर्वाधिक पगार? आकडा वाचून डोळे फिरतील

पायलट नाही तर एअरपोर्टवर काम करणाऱ्या 'या' व्यक्तीला मिळतो सर्वाधिक पगार? आकडा वाचून डोळे फिरतील

Airport High Salary Career : अनेकांना एविएशन इंडस्ट्रीमध्ये करिअर करण्याची इच्छा असते. एविएशन इंडस्ट्रीमध्ये पायलट, इंजिनिअर किंवा एअर होस्टेस नाही तर अनेक नोकऱ्यांचा समावेश असतो. एअरपोर्टच्या मॅनेजमेंटमध्ये अनेक लोक लागतात आणि त्यातील काहींची सॅलरी ही अतिशय हायफाय असते. एअरपोर्टमध्ये सर्वाधिक सॅलरी कोणाला मिळते.   

Pooja Pawar | Apr 28, 2026, 07:23 PM IST
एअरपोर्टमध्ये सर्वाधिक सॅलरी ही एअरपोर्ट CEO ला मिळते. एअरपोर्टच्या चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसरची जबाबदारी ही संपूर्ण एअरपोर्ट मॅनेज करण्याची असते. तसेच त्यांना पाहावं लागतं की फ्लाईट्सचं शेड्युल मेंटेन होतंय की नाही, तसेच प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये तसेच एअरपोर्टची सुरक्षा व्यवस्था नीट राहावी यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतात.   

एअरपोर्ट सीएसओ

मोठ्या आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टच्या सीएसओचा वर्षाचा पगार हा 25 ते 60 लाख रुपये एवढा असतो. महागड्या शहरामध्ये हे जास्त होऊ शकतं. पगारासोबतच सीईओला बोनस आणि PLI सुद्धा मिळतो.   

मोठ्या आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टच्या COO चा पगार हा 20 लाख ते 45 लाख रुपये इतका असतो. यापदावर असणाऱ्या व्यक्तींचा पगार हा एअरपोर्टचा आकार, ठिकाण आणि अनुभव इत्यादीवर अवलंबून असतो.   

चीफ फायनान्शियल ऑफिसर

एअरपोर्टवर तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक कामे करणारा चीफ फायनान्शियल ऑफिसर असतो. एअरपोर्टमधून होणारी कमाई आणि खर्च इत्यादींचा हिशोब ठेवणं हे त्याचं काम असतं. एअरपोर्टवरील CFO चा पगार हा 20 लाख ते 50 लाख यांच्यामध्ये असतो. त्यांच्या अनुभवावरून त्यांचा पगार ठरतो.   

एविएशन सेफ्टी मॅनेजर

एविएशन सेफ्टी मॅनेजरची जबाबदारी ही एअरपोर्टवरील सुरक्षेशी निगडित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करण्यासाठी होत असते. एविएशन सेफ्टी मॅनेजरचा पगार हा 12 ते 30 लाखांपर्यंत असतो. मोठ्या एअरपोर्टवरील एविएशन सेफ्टी मॅनेजरचा पगार हा जास्त असू शकतो.   

एअरपोर्ट कमर्शियल मॅनेजर

एअरपोर्टच्या आवारात जेवढ्या जाहिराती लावलेल्या असतात तसेच एअरपोर्टच्या आत बाहेर जेवढे स्टोअर दिसतात त्याची जबाबदारी ही एअरपोर्ट कमर्शियल मॅनेजरची असते. फ्लाइट ऑपरेशनच्या शिवाय दुसऱ्या प्रकारे एअरपोर्टच्या महसुलात वाढ करण्यात एअरपोर्ट कमर्शियल मॅनेजरची मुख्य भूमिका असते. त्यांचा पगार हा साधारणपणे 15 ते 35 लाख पर्यंत असते.   

48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य

48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य

48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य

48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य 8
Confirm Tatkal Booking Tricks : रेल्वेच्या 7 भन्नाट ट्रिक्स, तत्काळ तिकिट 100% कन्फर्म होणार

Confirm Tatkal Booking Tricks : रेल्वेच्या 7 भन्नाट ट्रिक्स, तत्काळ तिकिट 100% कन्फर्म होणार

Confirm Tatkal Booking Tricks : रेल्वेच्या 7 भन्नाट ट्रिक्स, तत्काळ तिकिट 100% कन्फर्म होणार 7
जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड &#039;व्हॅलिड&#039; की &#039;इनव्हॅलिड&#039;? सर्वोच्च न्यायालय आणि UIDAI ने दिली मोठी अपडेट

जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड 'व्हॅलिड' की 'इनव्हॅलिड'? सर्वोच्च न्यायालय आणि UIDAI ने दिली मोठी अपडेट

जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड 'व्हॅलिड' की 'इनव्हॅलिड'? सर्वोच्च न्यायालय आणि UIDAI ने दिली मोठी अपडेट 7
Raja Shivaji : 100 कोटींच्या &#039;राजा शिवाजी चित्रपटात&#039; सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार?

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी चित्रपटात' सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार?

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी चित्रपटात' सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार? 8