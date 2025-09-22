बाबो... देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण पुण्यात; चेरापुंजीलाही टाकलं मागे
Highest Rainfall In India 2025: सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या चेरापुंजी आणि मौसीनराम या दोन्ही ठिकाणांना मागे टाकणारं ठिकाण महाराष्ट्रातील पुण्यात आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल. पण हे खरं आहे.
Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 08:39 AM IST
देशातील सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण पुण्यात
सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण
चेरापुंजीलाही मागे टाकलं
पुण्यातील या ठिकाणासमोर सर्वाधिक पवासाची ठिकाणंही फिकी
सर्वाधिक पावसाचा विक्रम नावावर असलेली ठिकाणं
8923 मि. मी. पाऊस
या ठिकाणाचं नाव काय?
सलग दुसऱ्या वर्षी...
