Marathi News
बाबो... देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण पुण्यात; चेरापुंजीलाही टाकलं मागे

Highest Rainfall In India 2025: सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या चेरापुंजी आणि मौसीनराम या दोन्ही ठिकाणांना मागे टाकणारं ठिकाण महाराष्ट्रातील पुण्यात आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल. पण हे खरं आहे.

Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 08:39 AM IST
देशातील सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण पुण्यात

महाराष्ट्र नाही तर देशातील सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण पुण्यात आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसले, पण हे खरं आहे. हे ठिकाण आहे कुठे आणि तिथे चेरापुंजीपेक्षा किती अधिक पाऊस पडतो ते पाहूयात...

सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण

भारतामधील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण कोणतं? असा प्रश्न विचारल्यास आपल्यापैकी अनेकजण पटकन चेरापुंजी असं उत्तर देतात.  

चेरापुंजीलाही मागे टाकलं

मात्र यंदा महाराष्ट्रात लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे एका ठिकाणाने पर्जनमानामध्ये अगदी सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या चेरापुंजीलाही मागे टाकलं आहे. विशेष म्हणजे हे ठिकाणी पुणे जिल्ह्यात आहे.  

पुण्यातील या ठिकाणासमोर सर्वाधिक पवासाची ठिकाणंही फिकी

पुण्यामध्ये यंदाच्या मान्सूनमध्ये जोरदार पाऊस पडला. देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या दोन ठिकाणांनाही पुण्यातील एका ठिकाणाने मागे टाकलं आहे.  

सर्वाधिक पावसाचा विक्रम नावावर असलेली ठिकाणं

देशातील सर्वाधिक पावसाचा विक्रम मौसीनराम (7,700 मि.मी.) आणि चेरापुंजी (7,300 मि.मी.) या दोन ठिकाणांच्या नावर आहे.  

8923 मि. मी. पाऊस

मात्र यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये पुण्यातील एका ठिकाणी तब्बल 8923 मि. मी. पाऊस पडला. वाचून आश्चर्य वाटलं ना? पण हे खरं आहे.  

या ठिकाणाचं नाव काय?

ज्या ठिकाणाने सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या मौसीनराम आणि चेरापुंजीलाही मागे टाकलंय त्या ठिकाणाचं नाव आहे, ताम्हिणी घाट!  

सलग दुसऱ्या वर्षी...

सलग दुसऱ्या वर्षी ताम्हिणी घाट देशातील सर्वाधिक पर्जन्यमानाचा प्रदेश ठरला आहे. हे एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. येथील डोंगरांमध्ये एकाच वेळेस अनेक धबधबे पाहायला मिळतात.  

...म्हणून जास्त पाऊस

हवामान तज्ज्ञांच्या मते अरबी समुद्राकडील बाष्पयुक्त वारे, हवामानदाबातील बदल आणि घाटमाथ्याची भौगोलिक रचना ताम्हिणीला जास्त पाऊस आकर्षित करते.   

विक्रमी पावसाची नोंद

महाबळेश्वर, कोयना, लोणावळा या भागांतही विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. अजूनही सिझन संपलेला नसल्याने तुम्ही अगदी या महिन्याच्या शेवटपर्यंत ताम्हणी घाटातील निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी फेरफटका मारु शकता. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया आणि प्लेसेस निअर पुणे डॉट कॉम, रॉयटर्सवरुन साभार)

