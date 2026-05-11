/यंदा सेलिब्रिटींपैकी कोणी भरला सर्वाधिक टॅक्स? अमिताभ, शाहरुख, विराट पैकी कोण ठरलं नंबर 1?

Higest Tax Payer Celebrities 2025-26 : भारतात सेलिब्रिटी असो, खेळाडू असो किंवा कोणताही मोठा कॉर्पोरेट समूह करपात्र उत्पन्न कमावणाऱ्या प्रत्येकाला भारत सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार कर भरणं बंधनकारक ठरतं. तेव्हा यंदा आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतातील कोणत्या सेलिब्रिटीने सर्वाधिक टॅक्स भरलाय याविषयी जाणून घेऊयात.
रिपोर्ट्सनुसार जेष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जवळपास 120 कोटी रुपयांचा टॅक्स भरला आहे. भारतीय सेलिब्रिटीजपैकी अमिताभ बच्चन ही सर्वाधिक टॅक्स भरणारी व्यक्ती आहे. मागच्या वर्षी त्यांनी 71 कोटी टॅक्स भरला होता. मात्र यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या कमाईत सुद्धा मोठी वाढ झाल्याने टॅक्स भरण्याची रक्कम सुद्धा वाढली आहे.
रिपोर्ट्सनुसार अमिताभ बच्चन यांनी आर्थिक वर्षात चित्रपट, जाहिराती, टेलिव्हिजन शो इत्यादींमधून तब्बल 350 कोटी रुपये कमावले.
सर्वाधिक टॅक्स भरणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर शाहरुख खान आहे. शाहरुख खानने जवळपास 92 कोटी रुपये टॅक्स भरला आहे. चित्रपट आणि जाहिरातींद्वारे शाहरुख खानने मोठी कमाई केली आहे.
तामिळ सुपरस्टार आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपति विजयने सुद्धा 2025-26 आर्थिक वर्षात 80 कोटी रुपये टॅक्स भरला आहे.
रिपोर्ट्सनुसार बॉलिवूडचा अभिनेता सलमान खान याने 2025-26 आर्थिक वर्षात जवळपास 75 कोटी रुपये टॅक्स भरला आहे.
खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक टॅक्स भरणारा व्यक्ती हा विराट कोहली आहे. विराट कोहलीने 2025-26 आर्थिक वर्षात सुमारे 66 कोटी रुपये टॅक्स भरलाय.
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये योगदानाविषयी बोलायचं झाल्यास रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारताची सर्वात मोठी कॉरपोरेट टॅक्स देणारी कंपनी आहे. त्यांनी 2025-26 आर्थिक वर्षात 45000 कोटी रुपये टॅक्स दिलाय.