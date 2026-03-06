English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Mumbai 3.0 Announcement in Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 -27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई 3.0 आणि चौथ्या मुंबईची घोषणा केली आहे. 

Neha Choudhary | Mar 06, 2026, 04:38 PM IST
twitter
1/8

Mumbai 3.0

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पेत सांगितलं की, मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिसरात मुंबई 3.0 आणि चौथी मुंबई विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तिसरी मुंबई म्हणून उरण या परिसरात विकास होणार आहे. तर तिसरी मुंबईत रायगड, पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ ही ग्रीन फिल्ड म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. 

twitter
2/8

Third Mumbai

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावासेवा परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कर्नाळा, साई, चिर्णे, रायगड, पेण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रे ग्रीनफील्ड क्षेत्र म्हणून विकसित केलं जाणार आहे. या भागात मुंबई 3.0 विकसित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितलं. 

twitter
3/8

Mumbai 3.0

तिसऱ्या मुंबईसाठी 371 चौरस किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमधील गावांचा विस्तार होणार आहे. अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कोकणकडे जाणारा सागरी महामार्ग, मुंबई-गोवा एक्स्प्रेस वेला जोडणारे द्रुतगती महामार्गाचे जाळे या तिसऱ्या मुंबईत असणार आहे. 

twitter
4/8

Third Mumbai

पनवेल, उरण तालुक्यातील 23 गावांमध्ये सिडको 14 हजार 321 कोटी रुपये खर्च करून रस्ते उभारणार आहे. मुंबई एमएमआर प्रदेशात पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांचे मुख्यालय, अलिबाग, पेण, खोपोली, कर्जत हा सर्व विभाग घेण्यात आल्याने तिसर्‍या मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात हा भाग येत आहे. सध्या कर्जत हा हरित तालुका म्हणून ओळखला जातो.

twitter
5/8

Mumbai 3.0

तिसरी मुंबई ही थेट पुणे मुंबई एक्स्प्रेस-वेला जोडली जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरणाचा भाग येईल. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोकणकडे जाणारा सागरी महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अशा महामार्गांचे जाळेही असणार आहे,

twitter
6/8

Mumbai 3.0

नैना क्षेत्रातील 1 ते 12 असे सर्वच टीपीएस योजनेतील रस्त्यांचे जाळे उभारणीसाठी मार्गातील सर्व अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्ते बांधताना कुठेही सिग्नल यंत्रणा किंवा चौक येऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे.

twitter
7/8

Third Mumbai

यामुळे रस्ते सरळ रेषेत राहण्यास मदत होणार असून ज्या ठिकाणी गरज आहे तिथे उड्डाणपूल किंवा अंडरपास बनवला जाणार आहे. यामुळे चौक आणि सिग्नलविरहित आधुनिक डिझाईनचे रस्ते सिडको नवीन चित्र राहणार आहे. 

twitter
8/8

Third Mumbai

तिसऱ्या मुंबईत नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रातील 80 गावं ,खोपटा नवनगर क्षेत्रातील 33 गावं , मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील 2 गावं , रायगड प्रादेशिक क्षेत्रातील 9 गावं अशा एकत्रित 124 गावांचा समावेश असणार आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-इंग्लंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

पुढील अल्बम

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-इंग्लंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-इंग्लंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-इंग्लंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती 8
Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर

Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर

Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर 8
Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे... 10
EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा! 8