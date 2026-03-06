Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा
Mumbai 3.0 Announcement in Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 -27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई 3.0 आणि चौथ्या मुंबईची घोषणा केली आहे.
Neha Choudhary | Mar 06, 2026, 04:38 PM IST
1/8
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पेत सांगितलं की, मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिसरात मुंबई 3.0 आणि चौथी मुंबई विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तिसरी मुंबई म्हणून उरण या परिसरात विकास होणार आहे. तर तिसरी मुंबईत रायगड, पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ ही ग्रीन फिल्ड म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.
2/8
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावासेवा परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कर्नाळा, साई, चिर्णे, रायगड, पेण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रे ग्रीनफील्ड क्षेत्र म्हणून विकसित केलं जाणार आहे. या भागात मुंबई 3.0 विकसित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
3/8
तिसऱ्या मुंबईसाठी 371 चौरस किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमधील गावांचा विस्तार होणार आहे. अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कोकणकडे जाणारा सागरी महामार्ग, मुंबई-गोवा एक्स्प्रेस वेला जोडणारे द्रुतगती महामार्गाचे जाळे या तिसऱ्या मुंबईत असणार आहे.
4/8
पनवेल, उरण तालुक्यातील 23 गावांमध्ये सिडको 14 हजार 321 कोटी रुपये खर्च करून रस्ते उभारणार आहे. मुंबई एमएमआर प्रदेशात पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांचे मुख्यालय, अलिबाग, पेण, खोपोली, कर्जत हा सर्व विभाग घेण्यात आल्याने तिसर्या मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात हा भाग येत आहे. सध्या कर्जत हा हरित तालुका म्हणून ओळखला जातो.
5/8
6/8
7/8