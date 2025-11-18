50 लाखांपर्यंत... ब्राह्मणांसाठी महाराष्ट्रातील पहिलीच आर्थिक लाभाची योजना; कोणाला अन् कसा होणार लाभ? A To Z माहिती
First Government Scheme For Brahmin Community: ब्राह्मण समाजासाठी पहिल्यांदाच आर्थिक फायदा देणारी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना नेमकी आहे तरी काय आणि याचा काय फायदा होणार जाणून घ्या सविस्तर...
Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 10:19 AM IST
1/9
ब्राह्मण समाजासाठीच्या योजनेची A To Z माहिती
2/9
आर्थिक लाभाची पहिलीच योजना
3/9
राज्य सरकारची ब्राह्मण समाजासाठी एक विशेष योजना
4/9
नेमकी ही योजना काय?
5/9
एकूण तीन समाजातील लोकांसाठी योजना
6/9
अर्थसाह्य कशासाठी दिलं जाणार?
7/9
महामंडळाकडून खात्यात जमा होणार रक्कम
8/9
परतावा मिळणार
9/9