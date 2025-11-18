English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
50 लाखांपर्यंत... ब्राह्मणांसाठी महाराष्ट्रातील पहिलीच आर्थिक लाभाची योजना; कोणाला अन् कसा होणार लाभ? A To Z माहिती

First Government Scheme For Brahmin Community: ब्राह्मण समाजासाठी पहिल्यांदाच आर्थिक फायदा देणारी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना नेमकी आहे तरी काय आणि याचा काय फायदा होणार जाणून घ्या सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 10:19 AM IST
ब्राह्मण समाजासाठीच्या योजनेची A To Z माहिती

पहिल्यांदाच राज्यामध्ये ब्राह्मण समाजासाठी अशी योजना लागू झाली आहे. जाणून घ्या ही योजना नक्की आहे काय? तिचा लाभ कोणाला आणि कसा मिळणार आहे? A To Z माहिती आली समोर...

आर्थिक लाभाची पहिलीच योजना

विशेष म्हणजे ब्राह्मण समाजासाठी घोषित झालेली ही वैयक्तिक आर्थिक लाभाची पहिलीच योजना ठरली आहे.

राज्य सरकारची ब्राह्मण समाजासाठी एक विशेष योजना

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ब्राह्मण समाजासाठी एक विशेष योजना लागू केली आहे. 

नेमकी ही योजना काय?

या योजनेचा लाभ ब्राह्मण समाजातील तरुणांना होणार आहे. नेमकी ही योजना आहे काय आणि याचा लाभ कसा घेता येणार आहे ते पाहूयात...

एकूण तीन समाजातील लोकांसाठी योजना

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी कर्ज व्याज परतावा योजना जाहीर केली आहे. राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजासाठीही हीच योजना लागू करण्यात आली आहे.

अर्थसाह्य कशासाठी दिलं जाणार?

नियोजन विभागाच्या शासन नर्णयानुसार तिन्ही समाज घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी अर्थसाह्य दिले जाईल.

महामंडळाकडून खात्यात जमा होणार रक्कम

प्रतिवर्षी 50 लाभार्थीना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभलाभार्थ्याने मिळेल. 15 लाखापर्यंतच्या कर्जाचे आणि व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम दरमहा लाभार्थ्यांच्या महामंडळाकडून खात्यात जमा केली जाईल.

परतावा मिळणार

व्याज परताव्याची कमाल रक्कम ही साडेचार लाख राहील. गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत 50 लाखापर्यंत मंजूर कर्जावरील नियमित परतफेड केलेल्या व्याजाचा परतावा मिळेल.

लवकरच जारी होणार अधिक माहिती

ब्राह्मण समाजाला आर्थिक लाभ देणाऱ्या या योजनेसंदर्भातील अधिक माहिती कुठे आणि कशी उपलब्ध होणार आहे याबद्दल लवकरच सविस्तर माहिती शासनाकडून जारी केली जाणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

