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भारताच्या टी20 कर्णधारांचा इतिहास; 14 कर्णधारांचा रिपोर्ट कार्ड, जाणून घ्या कोण ठरला नंबर-1

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 06, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:15 PM IST
Team india capitain1/9

भारतीय टी20 संघाचा पहिला कर्णधार हा वीरेंद्र सेहवाग ठरला होता, त्याने एक सामन्यात भारताचे नेतृत्व केले त्या सामन्यात भारताला विजय मिळाला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

MS Dhoni T202/9

भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार एमएस धोनीने आतापर्यत सर्वाधिक टी20 सामन्यांचे नेतृत्व केले आहे. त्यांनी भारताला एक ट्रॅाफी देखील जिंकली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

raina and rahane T203/9

सुरेश रैना याने देखील टी20 फार्ममॅटमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे, तर अजिंक्य रहाणेने देखील भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद सांभाळले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

virat kohli rohit sharma4/9

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी देखील भारतीय टी20 संघाचे नेतृत्व केले. 2024 मध्ये भारताच्या संघाने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rishabh pant 5/9

शिखर धवनने 3 सामन्यात भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद सांभाळले आहे, तर ऋषभ पंतने देखील टी20 संघाचे नेतृत्व पाच सामन्यांमध्ये केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

hardik pandya Jasprit Bumrah6/9

हार्दिक पांड्याने 16 सामन्यांमध्ये तर केएल राहुल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी अनुक्रमे 1 आणि 2 सामन्यांमध्ये भारतीय टी20 संघाचे नेतृत्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ruturaj gaikwad shubman gill7/9

ऋतुराज गायकवाड याने 3 सामन्यात टीम इंडियाच्या टी20 संघाचे नेतृत्व केले आहे तर शुभमन गिल याने 5 सामन्यात भारतीय संघाचे कर्णधारपद सांभाळले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Suryakumar Yadav8/9

सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने 2026 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी जिंकली. त्याने 52 सामन्यात भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Shreyas Iyer T20 Captain 9/9

सुर्यकुमार यादवनंतर आता आगामी मालिकांमध्ये भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद हे श्रेयस अय्यर सांभाळताना दिसणार आहे अशी घोषणा बीसीसीआयने केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
MS Dhoni
rohit sharma
Virat Kohli
Suryakumar Yadav

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