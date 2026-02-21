English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला या तारखेपासून

Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला 'या' तारखेपासून

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यंदा शिमग्यासाठी जाताना रस्त्या, रेल्वेसोबत जलवाहतुकीसाठी पर्याय उपलब्ध असणार आहे. कारण मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला आहे

Neha Choudhary | Feb 21, 2026, 05:52 PM IST
twitter
1/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

मुंबई - कोकण यादरम्यान असंख्य प्रवासी दररोज प्रवास करतात. शिवाय गणेशोत्सव असो किंवा शिमगा असंख्य कोकणवासिय मुंबईतून कोकण गाठतात. रेल्वे किंवा रस्त्याने कोकण गाठण्यासाठी त्यांना साधणार 12 ते 14 तास लागतात.

twitter
2/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

पण शिमग्याच्या मुहूर्तावर कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता त्यांना कोकण फक्त 6 तासांमध्ये गाठता येणार आहे. कारण मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा लवकरच सुरु होणार आहे. 

twitter
3/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

जलवाहतुकीद्वारे मुंबई कोकण प्रवास सुसाट आणि सुकर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून येत्या 1 मार्चपासून मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवा सुरू होणार आहे. 

twitter
4/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

भाऊचा धक्का इथून 1 मार्चला सकाळी 8 वाजता पहिली एम टू एम ही बोट विजयदुर्ग जेट्टीसाठी सुटणार आहे. 

twitter
5/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

प्रत्येक बुधवारी आणि शनिवारी सकाळी 8 वाजता मुंबईहून सुटणार असून दुपारी 2 वाजता विजयदुर्गला पोहोचणार आहे. 

twitter
6/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

तर विजयदुर्ग ते मुंबई अशी रो - रो गुरुवारी आणि रविवारी दुपारी 12 वाजता सुटणार असून संध्याकाळी 6 वाजता मुंबईत पोहोचणार आहे. 

twitter
7/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

या अतिजलद आणि सुकर प्रवासासाठी प्रवाशांना 3000 ते 9000 रुपये मोजावे लागणार आहे. पण ही तिकीट दर प्रवाशांना परवडणार का हा प्रश्नच आहे. 

twitter
8/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

या रो - रोसाठी तिकीट दर समजून घ्या. इकोनॉमीसाठी 3000, प्रिमियम इकोनॉमीसाठी 5000, बिझनेस क्लाससाठी 7000 आणि प्रथम श्रेणीसाठी 9000 तिकीट असणार आहे. 

twitter
9/9

मुंबई – विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त ठरला

Mumbai-Vijaydurg Ro Ro Ferry

वाहनांसाठी दर - एक्सएल (एक्स्ट्रालार्ज) - 9000, एल (लार्ज) -8000 , एम (मिडियम) -7000 , एस (स्मॉल) -6000, दुचाकी - 1000 आणि सायकल - 600 रुपये मोजावे लागणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral

पुढील अल्बम

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral 9
पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील &#039;ही&#039; 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली

पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील 'ही' 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली

पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील 'ही' 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली 8
टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! &#039;ही&#039; सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! 'ही' सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! 'ही' सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम 8
10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!

10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!

10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी! 8