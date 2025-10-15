'या' गावातील प्रत्येक व्यक्तीकडे आहे फक्त एकच किडनी! ‘Kidney valley’ म्हणून जगभरात आहे ओळख
Unique Village Of World: जगात एक असे गाव आहे जिथे लोक फक्त एकाच किडनीसह राहतात. पण यामागील कारण खूपच भयानक आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 15, 2025, 02:32 PM IST
जगात अशी अनेक ठिकाणं आहेत जी त्यांच्या अनोख्या परंपरांसाठी, विचित्र गोष्टींसाठी आणि रहस्यमय इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण आज आपण नेपाळमधील अशा एका गावाबद्दल बोलणार आहोत ज्याची कहाणी ऐकून कोणाच्याही अंगावर काटा येईल. या गावात राहणाऱ्या जवळपास प्रत्येक व्यक्तीकडे फक्त एकच किडनी आहे. त्यामुळेच जगभरात हे ठिकाण ‘किडनी व्हॅली’ (Kidney Valley) म्हणून ओळखले जाते.
या गावाचे नाव आहे होक्से (Hokse). हे नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. वरून हे गाव इतर कोणत्याही सामान्य डोंगराळ गावासारखेच दिसते, पण इथल्या लोकांच्या आयुष्याची कहाणी अत्यंत वेदनादायक आहे. एकेकाळी साध्या, शांत आयुष्य जगणाऱ्या गावकऱ्यांच्या जीवनात 2015 मध्ये आलेल्या भूकंपानंतर सर्व काही बदलले. त्या भूकंपात अनेक घरं उद्ध्वस्त झाली, शेतीची जमीन नष्ट झाली आणि रोजगाराचे साधनही हातातून गेले.
या बिकट परिस्थितीत काही मानव अवयव तस्करांनी गावकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेतला. त्यांनी मदतीच्या नावाखाली गावात प्रवेश केला आणि लोकांना फसवायला सुरुवात केली. त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितले की “तुमच्या शरीरात दोन किडनी असतात, पण तुम्हाला जगण्यासाठी फक्त एकच लागते. दुसरी किडनी काढली तरी काही फरक पडत नाही.” पैशांच्या तीव्र गरजेत असलेल्या लोकांनी त्यांचं ऐकलं आणि काही हजार रुपयांच्या मोबदल्यात आपली किडनी विकायला सुरुवात केली.
काही स्थानिक सामाजिक संस्थांनी आणि पत्रकारांनी या गावातील लोकांची स्थिती जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या रिपोर्ट्सनुसार, गावातील 70 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी आपली एक किडनी विकली आहे. अनेकांना आजही आरोग्याच्या गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. शरीर कमकुवत होणे, थकवा, पचनाचे त्रास, आणि किडनीच्या आजारांचा धोका वाढणे अशा समस्या सर्वसाधारण झाल्या आहेत.
