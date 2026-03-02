English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी

Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी

Stomach Home Remedies: होळी म्हटलं की, प्रत्येक घरात पुरणपोळी आवर्जून केली जाते. पण अनेकांना पुरणपोळी खाल्ल्यावर गॅस किंवा अपचनाचा त्रास होतो. अशावेळी गोळी किंवा औषध घेतल्याशिवाय बरं वाटत नाही. अशावेळी न चुकता 7 बिया आवर्जून खा.   

Dakshata Thasale | Mar 02, 2026, 03:18 PM IST
 पोट भरल्यासारखे वाटणे किंवा पोटफुगी जाणवणे आपल्याला खूप अस्वस्थ करते. यामुळे आपल्याला काहीही खाण्याची किंवा पिण्याची इच्छा होऊ शकते आणि कधीकधी पोटदुखी देखील होऊ शकते. प्रत्येकजण या पोटाच्या समस्येसाठी घरगुती उपाय शोधत असतो. काही नैसर्गिक पद्धती आहेत ज्या तुम्हाला ही समस्या टाळण्यास मदत करू शकतात. काही सुगंधी बिया चावून तुम्ही पोटाच्या या समस्यांपासून आराम मिळवू शकता. 

बडीशेप बिया

बडीशेप खाणे पचनसंस्थेसाठी खूप फायदेशीर आहे. ते गॅस आणि पोटफुगीपासून मुक्त होण्यास मदत करते. जेवणानंतर अर्धा चमचा बडीशेप चावा. ते पोटाची जळजळ शांत करते आणि पचन सुधारते. बडीशेपचा सुगंध ताजेतवाने करतो आणि तोंडाची दुर्गंधी देखील दूर करतो.  

ओरेगॉन बियाणे

ओरेगॉन बियांमधील थायमॉल जठरासंबंधी रसांचे स्राव वाढवते, ज्यामुळे पचन सोपे होते. ते जडपणा आणि आम्लता दूर करण्यास देखील मदत करते. चिमूटभर ओरेगॉन बियाणे थोडे काळे मीठ मिसळा आणि ते चावून चावा. हे रिकाम्या पोटी किंवा जेवणानंतर घेतले जाऊ शकते.  

मेथी बियाणे

मेथीच्या बियांमध्ये भरपूर फायबर असते, जे पचनसंस्थेला शुद्ध करण्यास मदत करते. ते जडपणा आणि बद्धकोष्ठता देखील दूर करतात. सकाळी रात्रभर पाण्यात भिजवलेले मेथीचे दाणे चावा किंवा पाणी प्या.  

धणे बियाणे

धणे बियांमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात जे पचनसंस्थेला शांत करतात आणि जळजळ कमी करतात. कोथिंबीर गरम पाण्यात उकळा आणि काढा बनवा किंवा बिया चावा. यामुळे पोट थंड होते आणि जडपणा कमी होतो.  

जिरे

जीरे हे गॅस, पोटफुगी आणि जडपणा यासारख्या पोटाच्या समस्यांवर एक नैसर्गिक उपाय आहे. त्यात असलेले संयुगे पचनसंस्था सक्रिय करतात. जेवणानंतर अर्धा चमचा जिरे चावा किंवा पाण्यात उकळून काढा प्या.  

वेलची

इलायची छातीत जळजळ, गॅस आणि पोटफुगी दूर करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. त्याचा सुगंध केवळ ताजेतवाने करत नाही तर पचनास देखील मदत करतो. एक किंवा दोन वेलची चावा किंवा चहा आणि पेयात घाला.

महत्त्वाच्या टिप्स

तुमचे अन्न हळूहळू चावा. तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ टाळा. भरपूर पाणी प्या. दिवसातून किमान १५-२० मिनिटे चालण्याची सवय लावा.

