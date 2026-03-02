Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी
Stomach Home Remedies: होळी म्हटलं की, प्रत्येक घरात पुरणपोळी आवर्जून केली जाते. पण अनेकांना पुरणपोळी खाल्ल्यावर गॅस किंवा अपचनाचा त्रास होतो. अशावेळी गोळी किंवा औषध घेतल्याशिवाय बरं वाटत नाही. अशावेळी न चुकता 7 बिया आवर्जून खा.
Dakshata Thasale | Mar 02, 2026, 03:18 PM IST
पोट भरल्यासारखे वाटणे किंवा पोटफुगी जाणवणे आपल्याला खूप अस्वस्थ करते. यामुळे आपल्याला काहीही खाण्याची किंवा पिण्याची इच्छा होऊ शकते आणि कधीकधी पोटदुखी देखील होऊ शकते. प्रत्येकजण या पोटाच्या समस्येसाठी घरगुती उपाय शोधत असतो. काही नैसर्गिक पद्धती आहेत ज्या तुम्हाला ही समस्या टाळण्यास मदत करू शकतात. काही सुगंधी बिया चावून तुम्ही पोटाच्या या समस्यांपासून आराम मिळवू शकता.
बडीशेप बिया
ओरेगॉन बियाणे
मेथी बियाणे
धणे बियाणे
जिरे
