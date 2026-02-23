शासकीय सुट्टी 4 मार्चला, पण होळीचा उत्साह 2 लाच! काय आहे यामागचं धार्मिक कारण?
अवघ्या आठवड्याभरावर होळीचा सण येऊन राहिला आहे. मात्र यंदा 2026 मध्ये धुळवड नेमकी कधी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी 4 मार्च रोजी धुळवडीची सुट्टी जाहीर केली आहे. शासकीय कामकाजाबाबत नेमकं काय? याबाबत जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
