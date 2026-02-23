English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • शासकीय सुट्टी 4 मार्चला, पण होळीचा उत्साह 2 लाच! काय आहे यामागचं धार्मिक कारण?

शासकीय सुट्टी 4 मार्चला, पण होळीचा उत्साह 2 लाच! काय आहे यामागचं धार्मिक कारण?

अवघ्या आठवड्याभरावर होळीचा सण येऊन राहिला आहे. मात्र यंदा 2026 मध्ये धुळवड नेमकी कधी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी 4 मार्च रोजी धुळवडीची सुट्टी जाहीर केली आहे. शासकीय कामकाजाबाबत नेमकं काय? याबाबत जाणून घ्या सविस्तर माहिती. 

Dakshata Thasale | Feb 23, 2026, 01:15 PM IST
Holi 3 or 4 March : अवघ्या आठवड्याभरावर होळीचा सण येऊन राहिला आहे. मात्र यंदा 2026 मध्ये धुळवड नेमकी कधी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी 4 मार्च रोजी धुळवडीची सुट्टी जाहीर केली आहे. शासकीय कामकाजाबाबत नेमकं काय? याबाबत जाणून घ्या सविस्तर माहिती. 

Holi Date Confusion

2026 च्या मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात होळी आणि धुळवड हे दोन सण येत आहेत. यंदा मात्र या सणांबाबत खूप संभ्रम आहे. 2026  मध्ये होळीच्या तारखांबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळाचे मुख्य धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारण म्हणजे 'चंद्रग्रहण' आणि 'भद्रा काळ'. यामुळे होळी आणि धुळवड नेमकी कधी याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. 

होलिका दहन कधी?

Holi Date Confusion

पंचांगानुसार फाल्गुन पौर्णिमा 2 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 5.55 वाजता सुरू होऊन 3 मार्चला संध्याकाळी 5.07 वाजता संपणार आहे. धार्मिक शास्त्रानुसार होलिका दहन पौर्णिमेच्या रात्री केले जाते, परंतु 3 मार्चला पौर्णिमा लवकर संपत असल्याने अनेक ठिकाणी 2 मार्चच्या मध्यरात्री होलिका दहन शास्त्रशुद्ध मानले जात आहे.

चंद्रग्रहण आणि सुतक काळ

Holi Date Confusion

3 मार्च 2026 रोजी दुपारी 3.20 ते संध्याकाळी 6.47  या वेळेत चंद्रग्रहण लागणार आहे. ग्रहणाच्या 9 तास आधी 'सुतक काळ' सुरू होतो, ज्यामध्ये कोणतेही धार्मिक विधी किंवा उत्सव करणे वर्ज्य मानले जाते. 3 मार्चला सुतक काळ असल्याने त्या दिवशी धुळवड (रंगांची होळी) न खेळता ती ४ मार्चला साजरी केली जाणार आहे. 

शासकीय सुटी

Holi Date Confusion

महाराष्ट्र शासनाने धुळवड किंवा रंगांच्या होळीसाठी 3 मार्च 2026 (मंगळवार) रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. मात्र, ग्रहणाच्या धार्मिक नियमांमुळे प्रत्यक्ष रंगांचा उत्साह ४ मार्चला जास्त पाहायला मिळेल. अनेक ठिकाणी 4 मार्चला सुट्टी जाहीर केली आहे. 

कोर्टाला कधी सुट्टी

Holi Date Confusion

सामान्य न्यायालयीन दिनदर्शिकेनुसार, भारतातील न्यायालये 3 आणि 4 मार्च 2026 रोजी या सणासाठी बंद राहण्याची अपेक्षा आहे.  होळीच्या विशिष्ट तारखा प्रदेशानुसार थोड्या वेगळ्या असू शकतात; उदाहरणार्थ, काही प्रदेश 4 मार्च रोजी पाळू शकतात, तर काही प्रदेश (जसे की पश्चिम बंगाल/ओडिशा) थोड्या वेगळ्या दिवशी डोल्यात्रा साजरी करू शकतात, जरी 4  मार्च ही 2026 ची प्राथमिक सुट्टी आहे. 

रंगपंचमी नक्की कधी?

Holi Date Confusion

रंगांचा हा सण चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील प्रतिपदा तिथीला साजरा केला जातो, जो 4 मार्च रोजी येतो. म्हणून, होळी 4 मार्च रोजी साजरी केली जाईल. त्यामुळे होलिका दहन 2 मार्च रोजी तर 4 मार्च रोजी धुळवड खेळली जाणार आहे.

होळीचे महत्त्व?

Holi Date Confusion

होळीचा सण वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा करतो. या दिवशी भगवान विष्णूने आपला भक्त प्रल्हाद वाचवला. प्रल्हाद हा भगवान विष्णूचा एक महान भक्त होता. प्रल्हादचे वडील हिरण्यकश्यपू एक राक्षस राजा होते ज्याने प्रल्हादाला भगवान विष्णूची पूजा करण्यापासून रोखले, परंतु भक्त प्रल्हादाने कधीही आपली भक्ती सोडली नाही. हिरण्यकश्यपूने त्याची बहीण होलिकेला भक्त प्रल्हादासोबत जळत्या अग्नीत बसण्यास सांगितले, कारण होलिकाला वरदान होते की ती आगीत जळणार नाही. तथापि, जेव्हा होलिका प्रल्हादासोबत अग्नीत बसली तेव्हा ती स्वतः जळून राख झाली. म्हणूनच होलिकेचा दहन साजरा केला जातो. होलिकेच्या अंतानंतर आणि प्रल्हादाच्या विजयानंतर, लोक एकमेकांना रंग लावून आनंद साजरा करतात. म्हणूनच, होलिके दहन नंतरच्या दिवशी रंगांचा सण साजरा केला जातो.

महत्त्वाच्या तारखा:

Holi Date Confusion

होलिका दहन: 2 मार्च (मध्यरात्र) किंवा 3 मार्च (काही ठिकाणी) चंद्रग्रहण (सुतक काळ): 3 मार्च 2026 धुळवड (रंगांची होळी): 4 मार्च 2026 शासकीय सुटी: 3 मार्च 2026

