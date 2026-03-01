English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Holi Wishes in Marathi : वाईट सारे जाळून जावो..; होळीच्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

Happy Holi 2026 Wishes Quotes Messages Marathi : नवीन वर्षातील दुसरा महत्त्वाचा सण म्हणजे होळी...होळी अर्थात होलिका दहन हा सण म्हणजे वाईटावर चांगल्याच्या विजय मानला जातो. अग्नीमध्ये नकारात्मक भावाचा त्याग करून सकारात्मक जीवनाची सुरुवात असा हा होळीचा सण असतो. अशा या शुभदिन होळीच्या आपल्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना खास मराठमोळ्या शुभेच्छा द्या. 

Neha Choudhary | Mar 01, 2026, 10:38 PM IST
मनोभावे करूया होलिका मातेची पूजा मनातील वैरभाव करूया वजा होळीच्या शुभेच्छा

आपल्या माणसांची साथ पंगतीला पुरणपोळीचा थाट होळीच्या अग्नीत नकारात्मकतेचा होणार नाश पुन्हा नव्याने होऊदेत तुमच्या आयुष्याची सुरुवात होळीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

होळी सण रंगाचा राग, द्वेष विसरून एकत्र येण्याचा वाईटाला अग्नीमध्ये दहन करून चांगल्या संकल्पना रूजवण्याचा होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

 होळीच्या पवित्र अग्निमध्ये निराशा, दारिद्र्य, आळस यांचे दहन होवो आणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, सुख, आरोग्य अणि शांती नांदो.. होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

