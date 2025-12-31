English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • माझे मुलींसोबत शारिरीक संबंध..., प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, मी मुलं, मुलींना किस करुन...

'माझे मुलींसोबत शारिरीक संबंध...,' प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, 'मी मुलं, मुलींना किस करुन...'

मी मुलं आणि मुलींना किस केलं होतं असा खुलासा प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेत्री केट विन्सलेटने केला आहे.   

Shivraj Yadav | Dec 31, 2025, 07:29 PM IST
twitter
1/8

हॉलिवूड अभिनेत्री केट विन्सलेटने तिच्या सुरुवातीच्या शारिरीक संबंधांबाबत खुलासा केला आहे. यापैकी काही अनुभव समलिंगी होते असं तिने सांगितलं आहे.    

twitter
2/8

फीमेल फर्स्ट यूकेच्या वृत्तानुसार, अभिनेत्रीने खुलासा केला की किशोरवयात असताना तिच्या मनात उत्सुकता होती. 1994 च्या 'हेवनली क्रिएचर्स' या चित्रपटातील दोन किशोरवयीन मुलींमधील नात्याबद्दलच्या तिच्या भूमिकेशी सुसंगत आपण होतो असं तिने सांगितलं आहे.   

twitter
3/8

द टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, तिने टीम डीकिन्स पॉडकास्टवर सांगितले, “मी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे जी मी यापूर्वी कधीही सांगितलेली नाही. एक तरुण किशोरवयीन म्हणून माझे काही पहिले शारिरीक संबंधाचे अनुभव खरं तर मुलींसोबत होते. मी काही मुलींना किस केले होते आणि मी काही मुलांनाही किस केले होते. पण मी कोणत्याही बाजूला फारशी प्रगल्भ झाले नव्हते".  

twitter
4/8

"पण माझ्या आयुष्याच्या त्या टप्प्यावर मी नक्कीच उत्सुक होते, आणि मला वाटते की त्या दोन स्त्रियांमधील खऱ्या तीव्र नात्याबद्दल काहीतरी असे होते, जे मला खोलवर समजले. त्या दोघी ज्या जगात होत्या, त्या जगाच्या भोवऱ्यात मी इतकी लगेच ओढली गेले की, ते जग स्पष्टपणे त्या दोघींसाठी अत्यंत हानिकारक ठरले,” असंही तिने सांगितलं.   

twitter
5/8

Female First UK नुसार, केटने सांगितलं की, चित्रपट चित्रित करताना ती 17 वर्षांची होती आणि त्या चित्रपटामुळे तिच्यात बदल झाला.   

twitter
6/8

ती म्हणाली, "मला माहित आहे की मी एक वेगळी व्यक्ती म्हणून परत आले, कारण त्या अद्भुत जगात राहून माझ्या शिकण्यात आणि जीवन अनुभवात खूप मोठा बदल झाला होता." प्रसिद्धीमुळे आपल्याला अस्वस्थ वाटतं असाही खुलासा तिने केला.  

twitter
7/8

ती म्हणाली, “मला झाडांच्या सावलीत मित्रांसोबत कलाकृती तयार करत आणि त्या प्रकारे चांगला वेळ घालवत राहायला जास्त आवडेल. आणि या कामाची दुसरी बाजू, जी माझ्या करिअरसोबत आलेली प्रसिद्धी आहे, तिच्याशी माझा नेहमीच थोडा विरोधाभास राहिला आहे. मला नेहमी असे वाटते की प्रसिद्धी माझ्याकडे चालून आली, मी खरं तर तिचा शोध घेतला नाही, कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी मार्गाने नाही.”  

twitter
8/8

केट विन्सलेटला पूर्वाश्रमीचा पती जिम थ्रेप्लेटनपासून एक मुलगी मिया हनी थ्रेप्लेटन, दुसरा पती सॅम मेंडिसपासून मुलगा जो अल्फी मेंडिस आणि एडवर्ड एबेल स्मिथपासून मुलगा बेअर ब्लेझ विन्सलेट आहे.  

twitter
