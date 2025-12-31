'माझे मुलींसोबत शारिरीक संबंध...,' प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, 'मी मुलं, मुलींना किस करुन...'
मी मुलं आणि मुलींना किस केलं होतं असा खुलासा प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेत्री केट विन्सलेटने केला आहे.
Shivraj Yadav | Dec 31, 2025, 07:29 PM IST
द टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, तिने टीम डीकिन्स पॉडकास्टवर सांगितले, “मी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे जी मी यापूर्वी कधीही सांगितलेली नाही. एक तरुण किशोरवयीन म्हणून माझे काही पहिले शारिरीक संबंधाचे अनुभव खरं तर मुलींसोबत होते. मी काही मुलींना किस केले होते आणि मी काही मुलांनाही किस केले होते. पण मी कोणत्याही बाजूला फारशी प्रगल्भ झाले नव्हते".
"पण माझ्या आयुष्याच्या त्या टप्प्यावर मी नक्कीच उत्सुक होते, आणि मला वाटते की त्या दोन स्त्रियांमधील खऱ्या तीव्र नात्याबद्दल काहीतरी असे होते, जे मला खोलवर समजले. त्या दोघी ज्या जगात होत्या, त्या जगाच्या भोवऱ्यात मी इतकी लगेच ओढली गेले की, ते जग स्पष्टपणे त्या दोघींसाठी अत्यंत हानिकारक ठरले,” असंही तिने सांगितलं.
