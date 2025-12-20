English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अशाप्रकारे' घरीच करा फेशियल, पार्लरमध्ये जाण्याची गरजच लागणार नाही!

Skin Care Tips: हिवाळ्यात घरच्या घरी काही सोप्या स्टेप्स वापरून तुम्ही घरच्या घरी फेशियल करू शकता. यामुळे तुम्हाला पार्लरमध्ये जाऊन तासन् तास वेळ वाया घालवण्याची आणि पैसे करण्याची गरज लागणार नाही.   

Dec 20, 2025, 06:48 PM IST
घरगुती फेशियल टिप्स

घरगुती फेशियल टिप्स

हिवाळ्यातील कोरडेपणाचा आणि हवेतील प्रदुषणाचा आपल्या त्वचेवर वाईट परिणाम होत असतो. यामुळे त्वचा काळपट होणे, डाग आणि मुरुमे येणे, त्वचा कोरडी पडणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.   

घरगुती फेशियल टिप्स

अशात आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात पार्लरमध्ये जाऊन तासन् तास घालवणे शक्य होत नाही. शिवाय काहीवेळी पार्लरचा खर्च परवडणारा नसतो. अशावेळी तुम्ही या काही सोप्या स्टेप्सच्या मदतीने घरच्या घरी फेशियल करू शकता. ज्याने तुम्हाला अगदी फेशियल सारखा रिझल्ट मिळेल.   

घरगुती फेशियल टिप्स

सर्वप्रथम क्लींजिंगसाठी तुमचा चेहरा फेसवॉशने स्वच्छ धुवून घ्या, त्यानंतर एका वाटीत कच्चे दूध घ्या. कापसाचा बोळा दूधात बुडवून हलक्या हाताने चेहरा पुसून घ्या.   

घरगुती फेशियल टिप्स

यानंतर चेहऱ्याला गरम पाण्याची वाफ द्या. यामुळे छिद्र (Open Pours) खुलतील आणि चेहऱ्याची त्वचा अधिक चांगल्या पद्धतीने, खोलवर स्वच्छ करता येईल.   

घरगुती फेशियल टिप्स

आता स्वच्छ कपड्याने चेहरा पुसून घ्या. यानंतर कोरफडच्या गरामध्ये साखर, मध आणि गुलाब पाणी मिसळून मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण हलक्या हाताने चेहऱ्यावर घासा.असे कमीत कमी 2 ते 3 मिनिटे करा.  

घरगुती फेशियल टिप्स

यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. आता ब्लॅकहेड टूलच्या मदतीने नाकाच्या त्वचेवरील ब्लॅकहेड काढून टाका. ब्लॅकहेड काढताना त्वचेव टूलच्या मदतीने हलक्या हाताने जोर द्या.   

घरगुती फेशियल टिप्स

आता पुन्हा एकदा चेहरा फेसवॉशने स्वच्छ धुवा. यानंतर मुलतानी मातीमध्ये, थोडे बेसन आणि गुलाब पाणी मिसळून फेस मास्क तयार करा. हा मास्क चेहऱ्याला 5 ते 10 मिनिटे लावून ठेवा.   

घरगुती फेशियल टिप्स

लक्षात असू द्या, कोणताही फेस मास्क पूर्ण सुकेपर्यंत चेहऱ्यावर ठेवू नका. यामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडण्याची शक्यता असते. यानंतर चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा.   

घरगुती फेशियल टिप्स

महत्त्वाच्या टिप्स: हे फेशियल शक्यतो रात्री झोपण्यापूर्वी करा. फेशियल पूर्ण झाल्यानंतर चेहऱ्याला तुमच्या आवडीचे मॉईश्चरायझर लावा. ही सर्वात महत्त्वाची स्टेप विसरू नका.   

