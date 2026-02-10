English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? हे घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

How to remove dampness from home: "हिवाळा ऋतु आता संपत असला तरी, थंड वातावरणामुळे घरातील भिंतींना आलेली ओल तशीच आहे. यामुळे भितींवर आलेले काळे डाग घराची शोभा बिघडवतायत." ही समस्या जवळजवळ सर्वांच्याच घरात आहे. यावर उपाय म्हणून तुम्ही काही सोपे घरगुती हॅक्स वापरू शकता.   

Manali Sagvekar | Feb 10, 2026, 07:21 PM IST
भिंतींवरील बुरशीवर घरगुती उपाय

Home Maintenance Hacks: हिवाळ्यातील थंड वातावरण आणि आर्द्रतेमुळे भिंतींवर बुरशी जमा होते. यामुळे भिंतींवर येणारे डाग घराची शोभा बिघडवतात. अशात पुन्हा-पुन्हा घराला रंग मारणे खिशाला परवडणारे नसते. पण काळजी करू नका तुम्ही काही सोप्या घरगुती उपायांनी ही बुरशी नष्ट करू शकता. विशेष म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणताही वेगळा खर्च करायची आवश्यकता नाही. घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या वस्तुंच्या मदतीने हे प्रभावी उपाय करता येतील.   

पांढरा व्हिनेगर

पांढरा व्हिनेगर (White Vinegar) बुरशी नष्ट करण्यासाठी अधिक प्रभावी मानला जातो. यासाठी एका स्प्रे बाटलीत व्हिनेगर भरा आणि बुरशी लागलेल्या कोपऱ्यांमध्ये स्प्रे करा. काही वेळ तसेच राहू द्या आणि नंतर कापडाने पुसून घ्या. यामुळे बुरशीचे जंतू नष्ट होतात आणि वासही येत नाही.   

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा हवेतील ओलावा शोषून घेतो आणि दुर्गंधी दूर करतो. याचा वापर करण्यासाठी एका वाटीत बेकिंग सोडा घेवून तो ओलसर कोपर्‍यात ठेवा. तसेच ओल्या भिंतींवरही सोडा लावून घासल्याने डाग आणि दुर्गंध कमी होतात.   

कडुलिंबाचे तेल किंवा पाने

घराच्या ओलसर कोपऱ्यांमध्ये कडुलिंबाची पाने ठेवा. किंवा पाण्यात कडुलिंबाचे तेल मिसळून त्या पाण्याने घर पुसून घ्या. असे केल्यास आर्द्रतेमुळे येणारे कीटक आणि बुरशी रोखली जाते.   

चहाच्या झाडाचे तेल

चहाच्या झाडाचे तेल बुरशीला मुळापासून नष्ट करण्यासाठी प्रभावी मानले जाते. याचा वापर करण्यासाठी एक कप पाण्यात 2 चमचे चहाच्या झाडाचे तेल मिसळा. हे पाणी एका स्प्रे बाटलीत भरा आणि भिंतींवरील बुरशीवर स्प्रे करा. हे नैसर्गिक असल्यामुळे सुरक्षित आहे आणि सुगंधितही आहे.   

घरात खेळती हवा राहू द्या

घरातील आर्द्रता कमी करण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे, घराच्या खिडक्या उघड्या ठेवा. हवा खेळती राहिल्यामुळे ओलावा राहत नाही आणि कुबट वासही येत नाही.   

मीठ आणि तुरटीच्या पाण्याचा स्प्रे

अर्धा लिटर पाण्यात दोन चमचे खडे मीठ आणि एक चमचा तुरटीची पावडर मिसळा, मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण स्प्रे बाटलीमध्ये मिसळा आणि भिंतींच्या ओलसर कोपऱ्यांमध्ये स्प्रे करा. काहीवेळाने कोरड्या कापडाने पुसून घ्या. यामुळे त्या जागेवर पुन्हा-पुन्हा बुरशी येण्याचे प्रमाण कमी होते.   

कपाटातील ओलाव्यासाठी उपाय

जर लाकडाच्या कपाटात देखील आर्द्रतेमुळे बुरशी लागली असेल, तर कपड्यांनाही कुबट वास येतो. यावर उपाय म्हणून कपड्यांच्या मध्ये पांढऱ्या खडूचे तुकडे ठेवा. खडू आर्द्रता शोषून घेतो, ज्यामुळे कपडे खराब होण्यापासून वाचतात.   

