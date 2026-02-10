थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी
How to remove dampness from home: "हिवाळा ऋतु आता संपत असला तरी, थंड वातावरणामुळे घरातील भिंतींना आलेली ओल तशीच आहे. यामुळे भितींवर आलेले काळे डाग घराची शोभा बिघडवतायत." ही समस्या जवळजवळ सर्वांच्याच घरात आहे. यावर उपाय म्हणून तुम्ही काही सोपे घरगुती हॅक्स वापरू शकता.
Manali Sagvekar | Feb 10, 2026, 07:21 PM IST
भिंतींवरील बुरशीवर घरगुती उपाय
Home Maintenance Hacks: हिवाळ्यातील थंड वातावरण आणि आर्द्रतेमुळे भिंतींवर बुरशी जमा होते. यामुळे भिंतींवर येणारे डाग घराची शोभा बिघडवतात. अशात पुन्हा-पुन्हा घराला रंग मारणे खिशाला परवडणारे नसते. पण काळजी करू नका तुम्ही काही सोप्या घरगुती उपायांनी ही बुरशी नष्ट करू शकता. विशेष म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणताही वेगळा खर्च करायची आवश्यकता नाही. घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या वस्तुंच्या मदतीने हे प्रभावी उपाय करता येतील.
पांढरा व्हिनेगर
बेकिंग सोडा
कडुलिंबाचे तेल किंवा पाने
चहाच्या झाडाचे तेल
घरात खेळती हवा राहू द्या
