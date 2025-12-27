English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अशाप्रकारे घरच्या घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो, न्यू इयर पार्टीमध्ये सेंटर ऑफ अ‍ॅट्रॅक्शन तुम्हीच असाल

'अशाप्रकारे' घरच्या घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो, न्यू इयर पार्टीमध्ये सेंटर ऑफ अ‍ॅट्रॅक्शन तुम्हीच असाल

Dec 27, 2025, 04:46 PM IST
Skin Care For New Year Party: न्यू इयर पार्टीमध्ये तुम्हाला सेंटर ऑफ अ‍ॅट्रॅक्शन व्हायचे असेल तर, पार्लरमध्ये जाण्याऐवजी काही घरगुती स्कीन केअर ट्रिक्स वापरून पार्लरसारखा ग्लो मिळवू शकता. 

 

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

काही दिवसातच नव वर्षाचे स्वागत होणार आहे. यासाठी ठिकठिकाणी न्यू इयर पार्टीच्या आयोजनाची तयारी आत्तापासूनच सुरू झाली आहे.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

तुम्ही सुद्धा अशा पार्टीमध्ये जाण्यासाठी तयारी करत असाल आणि तुम्हाला सर्वांपेक्षा सुंदर दिसायचे असेल तर अशाप्रकारे घरच्या घरी स्किन केअर करून पार्लरसारखी  ग्लोइंग त्वचा मिळवू शकता.  

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

एका वाटीत बेसन घ्या, त्यात चिमुटभर हळद आणि दही घेऊन फेस पॅकचे मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्याला लावा. 15 मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ धुवा.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर स्किन केअरसाठी बेसन सर्वोत्तम पर्याय आहे. बेसन त्वचेसाठी नैसर्गिक क्लिंझर म्हणून काम करते. तसेच त्वचेचा रंग उजळण्यास, मुरुमे कमी होण्यास, टॅन कमी करण्यास मदत होते.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

जर तुमचा चेहरा निस्तेज झाला असेल तर, अर्धा पपई स्मॅश करून पेस्ट तयार करा. या पेस्टच्या मदतीने चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. पपईमध्ये नैसर्गिक एंझाइम्स असतात जे टॅन कमी करण्यास आणि त्वचेला निखार मिळवून देण्यास मदत करतात.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

विशेषतः हिवाळ्यात त्वचा कोरडी होते. त्यामुळे तजीलदार त्वचा मिळवण्यासाठी एका वाटीमध्ये कोरफडचा गर आणि थोडे मध एकत्र करून मिश्रण तयार करा, हे मिश्रण रोज सकाळी चेहऱ्यावर लावा. यामुळे त्वचेला हायड्रेशन मिळेल.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

तसेच तुम्हाला इंस्टंट ग्लो हवा असेल तर तुम्ही बटाट्याचा वापर करू शकता. यासाठी बटाटा किसणीच्या सहाय्याने किसा आणि चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. चेहऱ्यावर थोडावेळ ठेवा आणि नंतर स्वच्छ पाण्याने चेहरा धुवा.   

न्यू इयर पार्टी स्कीन केअर

New party Skin Care

बटाट्यामध्ये सी, बी-6 जीवनसत्त्वे, अँटिऑक्सिडंट्स आणि एन्झाइम्स असतात जे जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. तसेच त्वचेवरील काळे डाग, सूज आणि मुरुमे कमी होण्यास मदत होते. 

