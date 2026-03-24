डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात

महाराष्ट्रातील मधाचे गाव बनले भारतातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ

Vanita Kamble | Mar 24, 2026, 07:21 PM IST
Manghar Honey Village In Maharashtra: महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. येथील निसर्ग सौंदर्य नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालते. याच महाबळेश्वरमध्ये एक अतिशय सुंदर गाव आहे.  हा गावाने निसर्गसौंदर्याने नाही तर वेगळ्या उपक्रमामुळे आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. हे गाव भारतातील पहिले मधाचे गाव आहे. महाबळेश्वरला फिरायला येणारे पर्यटक या गावाला आवार्जून भेट देतात.     

 

1/8

महाराष्ट्रात डोंगरकड्याखाली दडलेले सुंदर गाव आहे. मात्र, या गावात पर्यटक फक्त फिरण्यासाठी नाही तर मधाची गोडी चाखण्यासाठी येतात. 

2/8

महाबळेश्वर परिसरातील मांघर हे गाव देशात मधाचे गाव म्हणून ओळखले. 

3/8

राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने मधाचे गाव नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला. मांघर हे गाव भारतातील पहिले मधाचे गाव बनले. 

4/8

मांघर गावात 80 टक्के लोक मधमाशी पालनाचा व्यवसाय करतात.

5/8

महाबळेश्वरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा आणि रानफुले आहेत त्यामुळं या भागात मधमाश्यांचे प्रमाण जास्त आहे. 

6/8

2022 मध्ये राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने या गावाला देशातील पहिले मधाचे गाव म्हणून घोषित केले होते. येथील ग्रामस्थांना तसे प्रशिक्षणदेखील देण्यात आले. 

7/8

या गावात  प्रत्येक घरात मधपाळ आहेत. गावाच्या आजूबाजूला घनदाट जंगलदेखील आहे. तसंच, प्रत्येक गावकऱ्यांकडे कमीत कमी दहा मधमाशा पेट्या आहे. 

8/8

महाबळेश्वर तालुक्यात असलेले हे मधाचे गाव  भारतातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ बनले आहे. (फोटो सौजन्य - Cinematic Maharashtra युट्यूब चॅनेल)  

