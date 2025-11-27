English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

Hong Kong Tai Po Fire: हाँगकाँगमध्ये दुरुस्तीच्या कामाच्या वेळी लागलेली आग ही 30 वर्षातील सर्वात मोठी भीषण आग आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 27, 2025, 02:31 PM IST
Tai Po District येथे बुधवारी दुपारच्या वेळी घडलेल्या एका भीषण अग्निकांडाने संपूर्ण शहर हादरलं. गेल्या 30 वर्षांतील हा सर्वात मोठा आगीचा भडका असल्याचं म्हटलं जात असून, या घटनेत आतापर्यंत 55 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 300 हून अधिक रहिवासी अजूनही बेपत्ता आहेत.  

32 मजली निवासी इमारतीच्या

ही आग 32 मजली निवासी इमारतीच्या बाहेर उभारलेल्या बांसाच्या ज्वलनशील स्कॅफोल्डिंगमधून सुरू झाली, जिथे इमारतीच्या नूतनीकरणाचं काम सुरू होतं. दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत इमारतीवर सुरक्षेसाठी लावलेल्या जाळ्या आणि त्या दिवशी वाहणाऱ्या वेगवान वाऱ्यामुळे आगीने काही मिनिटांतच विक्राळ रूप धारण केलं. त्यातून निघालेला धूर आणि ज्वाळा शेजारीच असलेल्या आठ टॉवरच्या गृहनिर्माण संकुलातील सात इमारतींमध्ये फैलावल्या आणि जवळपास 2000 फ्लॅट्स आगीत जळून खाक झाले.

निष्काळजीपणाचा फटका, पोलिसांकडून अटकसत्र

स्थानिक माध्यमांच्या हवाल्यानुसार, या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या आगीशी संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर ‘अनिच्छित मनुष्यवध’चे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ही कारवाई आगीमागे मानवी हलगर्जीपणा असल्याच्या शंकेला पुष्टी देणारी मानली जात आहे.

बचाव मोहिमेचा महापूर…

आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी Hong Kong Fire Services Department ने अद्भुत वेगाने हालचाल केली. 140 हून अधिक फायर ट्रक्स, 60 रुग्णवाहिका, आणि 900 हून अधिक बचाव कर्मचारी घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. संकुलात अडकलेल्या शेकडो नागरिकांना, ज्यात मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता, तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं. सुमारे 900 लोकांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रांमध्ये नेण्यात आलं, तर 45 पेक्षा जास्त जण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत.

आतलं तापमान बनलं शत्रू

परंतु, इमारतींतील उंच मजल्यांवर जाणाऱ्या बचावकर्म्यांसाठी आगीपेक्षा आतल्या प्रचंड वाढलेल्या तापमानाने मोठं संकट उभं केलं. सतत पडणारा बांसाचा मलबा, इमारतींचे तुकडे आणि गरम वातावरण यामुळे बचावकर्म्यांना वरच्या मजल्यांवर जाऊन लोकांना मदत करणं अत्यंत अवघड झाल्याचं अग्निशमन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री जॉन ली यांची प्रतिक्रिया

घटनेनंतर जॉन ली (John Lee) यांनी सांगितलं की आगीमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी विशेष तपास पथक निर्माण करण्यात आलं आहे आणि बेपत्ता शोध मोहिम वेगानं सुरूच आहे. रात्री उशिरा आत्मघातकी रूप घेतलेल्या आगीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच, या बचाव मोहिमेदरम्यान शौर्य दाखवत जीव गमावलेल्या एका अग्निशमन जवानाला सन्मान देत Xi Jinping यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला आहे.

1996 नंतरचा सर्वात जीवघेणा अग्निकांड

Kowloon मध्ये 1996 साली लागलेल्या प्रचंड आगीत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता. तब्बल 20 तास चाललेली ती आग अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. मात्र, 2014 Sydney Cricket Ground Fire च्या दुर्घटनेनंतर जशी क्रिकेट जगतात सुरक्षा नियम बदलले, तसा Cricket Australia आगीच्या या महाभयंकर प्रकाराने हॉन्ग कॉन्गच्या निवासी सुरक्षिततेवर पुन्हा मोठं प्रश्नचिन्ह लावलं आहे.

ही बातमी भावनिकदृष्ट्या हलवणारी, प्रशासनासाठी आव्हानात्मक आणि भविष्यकाळात बांधकाम सुरक्षा नियम अधिक कडक होण्यास भाग पाडणारी मानली जात आहे.  

