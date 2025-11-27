2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo
Hong Kong Tai Po Fire: हाँगकाँगमध्ये दुरुस्तीच्या कामाच्या वेळी लागलेली आग ही 30 वर्षातील सर्वात मोठी भीषण आग आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 27, 2025, 02:31 PM IST
ही आग 32 मजली निवासी इमारतीच्या बाहेर उभारलेल्या बांसाच्या ज्वलनशील स्कॅफोल्डिंगमधून सुरू झाली, जिथे इमारतीच्या नूतनीकरणाचं काम सुरू होतं. दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत इमारतीवर सुरक्षेसाठी लावलेल्या जाळ्या आणि त्या दिवशी वाहणाऱ्या वेगवान वाऱ्यामुळे आगीने काही मिनिटांतच विक्राळ रूप धारण केलं. त्यातून निघालेला धूर आणि ज्वाळा शेजारीच असलेल्या आठ टॉवरच्या गृहनिर्माण संकुलातील सात इमारतींमध्ये फैलावल्या आणि जवळपास 2000 फ्लॅट्स आगीत जळून खाक झाले.
निष्काळजीपणाचा फटका, पोलिसांकडून अटकसत्र
बचाव मोहिमेचा महापूर…
आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी Hong Kong Fire Services Department ने अद्भुत वेगाने हालचाल केली. 140 हून अधिक फायर ट्रक्स, 60 रुग्णवाहिका, आणि 900 हून अधिक बचाव कर्मचारी घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. संकुलात अडकलेल्या शेकडो नागरिकांना, ज्यात मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता, तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं. सुमारे 900 लोकांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रांमध्ये नेण्यात आलं, तर 45 पेक्षा जास्त जण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत.
आतलं तापमान बनलं शत्रू
परंतु, इमारतींतील उंच मजल्यांवर जाणाऱ्या बचावकर्म्यांसाठी आगीपेक्षा आतल्या प्रचंड वाढलेल्या तापमानाने मोठं संकट उभं केलं. सतत पडणारा बांसाचा मलबा, इमारतींचे तुकडे आणि गरम वातावरण यामुळे बचावकर्म्यांना वरच्या मजल्यांवर जाऊन लोकांना मदत करणं अत्यंत अवघड झाल्याचं अग्निशमन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री जॉन ली यांची प्रतिक्रिया
1996 नंतरचा सर्वात जीवघेणा अग्निकांड
Kowloon मध्ये 1996 साली लागलेल्या प्रचंड आगीत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता. तब्बल 20 तास चाललेली ती आग अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. मात्र, 2014 Sydney Cricket Ground Fire च्या दुर्घटनेनंतर जशी क्रिकेट जगतात सुरक्षा नियम बदलले, तसा Cricket Australia आगीच्या या महाभयंकर प्रकाराने हॉन्ग कॉन्गच्या निवासी सुरक्षिततेवर पुन्हा मोठं प्रश्नचिन्ह लावलं आहे.
