Marathi News
2 तास 5 मिनिटांचा सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट, भीतिदायक कहाणी पाहून अंग थरथर कापेल

Horrar Movie : भारतात अनेक लोकांना चित्रपट पाहायला आवडतात. यात काहींना रोमँटिक, काहींना ऍक्शन, कॉमेडी तर काहींना सस्पेन्स आणि भीतीदायक कथानक असणारे हॉरर चित्रपट पाहायला आवडतात. आज आपण तुम्हाला अशाच एका भीतीदायक सत्य घटनेवर आधारित असलेल्या चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत जो पाहून प्रेक्षकांना अक्षरशः धडकी भरली.   

Pooja Pawar | Dec 04, 2025, 04:34 PM IST
5 वर्षांपूर्वी हा हॉरर चित्रपट आला ज्याने प्रेक्षकांना थरारक अनुभव दिला. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे या चित्रपटाला अधिक प्रेक्षकवर्ग मिळाला त्यामुळे हा चित्रपटाची चर्चा जगभरात झाली. 

हा एक हिंदी हॉरर थ्रिलर चित्रपट असून याचा समावेश भारतातील सर्वात भीतीदायक चित्रपटांमध्ये आहे. हा चित्रपट पाच वर्षांपूर्वी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी रिलीज झाला. याचं दिग्दर्शन पुष्कर महाबलने केलं होतं आणि कथा अंकिता नरंग हिने लिहिली होती. चित्रपटाचं कथानक हे दोन सरकारी शिक्षकांच्या आजूबाजूला फिरतं. 

कश्मीरा इराणीने साकारलेली अनुजा आणि स्वरदा थिगळेने साकारलेली नेहा यांना शाळेने गावाच्या जनगणनेचे काम सोपवले आहे आणि ज्यासाठी त्या दोघी एकत्र जातात.   

त्या दोघीही गावातील एका निर्जन आणि संशयास्पद घरात पोहोचतात, जिथे त्यांना एका कुटुंबाची भेट होते ज्यांचे व्यवहार इतके गुंतागुंतीचे असतात की ते ऐकून कोणीही थक्क होईल. येथे, या दोन मुली जीवनाची लढाई जिंकण्यासाठी मृत्यूला तोंड देतात. या चित्रपटाबद्दलची सर्वात धक्कादायक आणि भयानक गोष्ट म्हणजे ती केवळ काल्पनिक कथा नव्हती तर ही गोष्ट दोन मुलींसोबत झालेल्या खऱ्या घटनेवर आधारित आहे. 

चित्रपटाची घटना ही 2015 मध्ये नागपूर येथे झालेल्या सत्य आणि थरारक घटनेवर आधारित आहे. त्या घटनेदरम्यान, दोन महिला मतमोजणी करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यांच्यावर बलात्कार आणि मारहाणीसारख्या भयानक आणि वेदनादायक घटना घडल्या.  

हा चित्रपट नागपूरमध्ये कमी बजेटमध्ये आणि मर्यादित साधनसंपत्तीसह चित्रित करण्यात आला होता, ज्यामुळे नैसर्गिकरित्या क्लॉस्ट्रोफोबियाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ही सगळी सेटिंग कथेतील अस्वस्थता आणि भयावहता वाढवते.

IMDb वरती या चित्रपटाला 7.3/10 ची रेटिंग देण्यात आली. जे एका लो बजेट इंडिपेंडेंट चित्रपटासाठी चांगली गोष्ट आहे. अनेक प्रेक्षकांनी चित्रपटातील क्रूरतेचे वास्तववादी म्हणून कौतुक केले. हा चित्रपट प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतो. 

वेलकम होम असं या चित्रपटाचं नाव आहे. सदर चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम झालाय. सुरुवातीला तो सोनीलिव्हवर स्ट्रीम झाला होता, परंतु 2024 मध्ये तो काढून टाकण्यात आला. आता तो यूट्यूबवर पाहता येईल.  

