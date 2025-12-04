2 तास 5 मिनिटांचा सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट, भीतिदायक कहाणी पाहून अंग थरथर कापेल
Horrar Movie : भारतात अनेक लोकांना चित्रपट पाहायला आवडतात. यात काहींना रोमँटिक, काहींना ऍक्शन, कॉमेडी तर काहींना सस्पेन्स आणि भीतीदायक कथानक असणारे हॉरर चित्रपट पाहायला आवडतात. आज आपण तुम्हाला अशाच एका भीतीदायक सत्य घटनेवर आधारित असलेल्या चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत जो पाहून प्रेक्षकांना अक्षरशः धडकी भरली.
Pooja Pawar | Dec 04, 2025, 04:34 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
त्या दोघीही गावातील एका निर्जन आणि संशयास्पद घरात पोहोचतात, जिथे त्यांना एका कुटुंबाची भेट होते ज्यांचे व्यवहार इतके गुंतागुंतीचे असतात की ते ऐकून कोणीही थक्क होईल. येथे, या दोन मुली जीवनाची लढाई जिंकण्यासाठी मृत्यूला तोंड देतात. या चित्रपटाबद्दलची सर्वात धक्कादायक आणि भयानक गोष्ट म्हणजे ती केवळ काल्पनिक कथा नव्हती तर ही गोष्ट दोन मुलींसोबत झालेल्या खऱ्या घटनेवर आधारित आहे.
5/8
6/8
7/8