  • एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप

Most Scariest Horror Series: हॉरर चित्रपट, शो आणि मालिकांची क्रेझ नेहमीच होती, परंतु ओटीटी प्लॅटफॉर्मनंतर त्यात वाढ झाली आहे. घरातील आरामदायी वातावरणात भीती आणि उत्साह अनुभवणं लोकांना आवडतं. हॉरर कंटेंटमध्ये सस्पेन्स, थ्रिल आणि अर ट्विस्ट असतात जे प्रेक्षकांना मोहित करतात. विशेषतः जेव्हा त्यात मानसिक भीती आणि सुपरनॅच्यूरल घटनांचा मेळ घातला जातो तेव्हा अनुभव आणखीनच रम्य होतो. जर तुम्ही अशा एखाद्या सीरिजचा शोध घेत असाल तर आम्ही आज तुमच्यासाठी अशीच एक मालिका घेऊन येत आहोत.  

Shivraj Yadav | Dec 25, 2025, 05:24 PM IST
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी हॉरर सीरिजना एका नवीन उंचीवर नेलं आहे. पूर्वी लोक थिएटरमध्ये त्यांच्या भीतीचा आनंद घेत असत, परंतु आता नेटफ्लिक्स आणि अॅमेझॉन प्राइम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर चांगल्या हॉरर सीरिज उपलब्ध आहेत. या सीरिजमध्ये सिनेमॅटिक व्हिज्युअल्स, दमदार पार्श्वसंगीत आणि भीतीदायक कथा आहेत. प्रेक्षक त्या कधीही, कुठेही पाहू शकतात, ज्यामुळे हॉरर अनुभव आणखी चांगला बनतो. म्हणूनच हॉरर वेब सिरीजचा चाहता वर्ग सतत वाढत आहे.  

जर तुम्ही हॉरर कंटेंटचे चाहते असाल आणि काहीतरी नवीन पाहण्याच्या शोधात असाल, तर आज आम्ही तुम्हाला सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या एका हॉरर सीरिजबद्दल सांगणार आहोत, जी 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रदर्शित झाली.   

माइक फ्लैनगन (Mike Flanagan) दिग्दर्शित ही सीरिज शर्ली जॅक्सनच्या 1959 च्या कादंबरीवर आधारित आहे. ही कथा एका कुटुंबाची आहे ज्यांना हिल हाऊस नावाच्या हवेलीत राहताना अनपेक्षित घटनांचा सामना करावा लागतो. या सीरिजमध्ये भीती आणि भावनिक खोली दोन्ही असल्याने ती वेगळी ठरते.   

या थरारक सीरिजचे नाव "Haunting of Hill House" आहे. ही एक सुपरहिट हॉरर वेब सिरीज आहे ज्यामध्ये मायकेल हुइसमन, कार्ला गुगिनो, हेन्री थॉमस, एलिझाबेथ रीसर, ऑलिव्हर जॅक्सन-कोहेन, केट सिगेल आणि व्हिक्टोरिया पेड्रेटी यांच्या भूमिका आहेत.   

प्रत्येक पात्राची स्वतःची कथा असते, जी फ्लॅशबॅक आणि वर्तमानकाळातील घटनांमधून उलगडते. कलाकारांचा दमदार अभिनय आणि सिनेमॅटोग्राफी यामुळे ती हॉरर शैलीतील सर्वोत्तम सीरिज बनली आहे.  

ही सीरिज भीती आणि भावना दोघांचाही अनुभव देते. या सीरिजचे 10 भाग आहेत. प्रत्येक भाग अंदाजे 42 ते 71 मिनिटांचा आहे. त्याचं आयएमडीबी रेटिंग 8.5 आहे.   

ही मालिका केवळ भयपट चाहत्यांनाच नाही तर नाटक आणि सस्पेन्स आवडणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. या सीरिजमागील खरी कहाणी शर्ली जॅक्सनच्या कादंबरीपासून प्रेरित आहे, जी एका काल्पनिक पण भयानक हवेलीची कहाणी सांगते. ही सीरिज अजूनही भयपट शैलीमध्ये एक बेंचमार्क मानली जाते.  

जर तुम्हाला अशा मालिका पाहायला आवडत असतील, तर तुम्ही "द हॉंटिंग ऑफ हिल हाऊस" ही भयावह सीरिज नेटफ्लिक्सवर हिंदीमध्ये पाहू शकता. नेटफ्लिक्सने ती डब केली आहे आणि हिंदी ऑडिओ आणि सबटायटल्ससह उपलब्ध करून दिली आहे.   

तिची लोकप्रियता इतकी आहे की आजही लोक ती पुन्हा पुन्हा पाहतात. जर तुम्हाला भयपट आणि इमोशनल अशा दोन्हींची आवड असेसल तर तुम्हीही पाहू शकता.  

