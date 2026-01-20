English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी

दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी

बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी उभारण्यात येत आहे. 

Vanita Kamble | Jan 20, 2026, 09:03 PM IST
Borivali Gorai Jetty : बोरिवली आणि गोराई दरम्यानचा दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन सागरी जेट्टी उभारण्यात येत आहे. यामुळे जलद वाहतूकीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.  यामुळे गोराई परिसरात फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. 

बोरिवली आणि गोराई दरम्यान जलमार्गे प्रवास करणे लवकरच जलद आणि सोपे होणार आहे. येथे नवीन रो-रो जेट्टी लवकरच सुरु होणार आहे. 

बोरिवली आणि गोराई या मार्गावर प्रवासाकरिता एक ते दीड तास लागतात, परंतु नवीन रो-रो जेट्टीमुळे हा प्रवास फक्त 15 मिनिटांपूर्ण होणार आहे.   

बोरिवली ते गोराई या मार्गावर रोजगार, दैनंदिन प्रवास आणि पर्यटनासाठी मोठ्या संख्येने प्रवासी प्रवास करतात.   

बोरिवली ते गोराई दरम्यान फेरी दिवसभर चालतात. यासाठी  10 ते 15 रुपये खर्च येतो.

गोराई बीचवर येणाऱ्या पर्यटकांसाठी जेट्टी हा परवडणारा पर्याय आहे. असंख्य प्रवासी या मार्गावर प्रवास करतात. 

 प्रवासी अधिक आणि जेट्टी तसेच बोटींची संख्या मर्यादित यामुळे  प्रवास वेळखाऊ आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, रो-रो फेरीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. 

विशेष म्हणजे, या फेरीतून केवळ प्रवासीच नव्हे, तर वाहनेही ने-आण करणे शक्य होणार आहे. यामुळे पर्यटकांना स्वतःची वाहने थेट गोराई बीचपर्यंत घेऊन जाता येतील.  

नवीन जेट्टी सुरु झाल्यावर पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल, परिणामी  स्थानिक व्यवसाय आणि रोजगार वाढेल.  असे गोराई गाव पंचायतीचे सदस्य रॉसी डिसोझा म्हणाले. 

