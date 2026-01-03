English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Binvirodh Nivdnuk: निवडणूक बिनविरोध कशी केली जाते? याबद्दल सर्वसामान्यांची मत काय आहेत? सविस्तर समजून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Jan 03, 2026, 04:48 PM IST
निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Binvirodh Nivdnuk:मनपा निवडणुकीच्या मतदानाआधीच महायुतीला मोठी लॉटरी लागलीये.राज्यभरात महायुतीचे तब्बल 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 44 नगरसेवक भाजपचे आहेत. तर शिवसेनेचे 22 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.

एका अपक्षाचीही बिनविरोध निवड

 तर राष्ट्रवादीनंही 2 बिनविरोध नगरसेवकांद्वारे खातं उघडलंय. इस्लामिक पार्टीचा मालेगावमधून एक आणि दुस-या एका ठिकाणी एका अपक्षाचीही बिनविरोध निवड झालीय.

राज्यात बिनविरोधचा नवा पायंडा

निवडणुकीला सामोरं जाताना या बिनविरोध जागा निवडून आल्यानं सत्ताधारी महायुतीचं मनोबल वाढलंय.महापालिका निवडणुकीत एरव्ही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाल्याची उदाहरणं आहेत.यंदा मात्र त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यानं राज्यात बिनविरोधचा नवा पायंडा पडत असल्याची चर्चा आहे. 

निवडणूक बिनविरोध कशी केली जाते?

महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. मात्र नामांकन माघारीच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे 66 ते 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. यात सर्वाधिक भाजपचे 44, शिवसेनेचे 19-22, राष्ट्रवादीचे 2 आणि इतर एक जण आहेत. हा प्रकार आता राजकारणात सामान्य होत चालला आहे. पण निवडणूक बिनविरोध कशी केली जाते? याबद्दल सर्वसामान्यांची मत काय आहेत? सविस्तर समजून घेऊया.

बिनविरोध विजय कोणत्या शहरांत जास्त?

कल्याण-डोंबिवलीत सर्वाधिक (15-21 भाजप), पनवेल, धुळे, जळगाव, भिवंडी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आदी ठिकाणी बिनविरोध जागा जिंकल्या गेल्या. मुंबईतही अनेक नामांकन माघारी घेतल्या गेल्या, पण बिनविरोध विजय कमी आहेत.

बंडखोरांना रोखण्यासाठी विविध युक्त्या

पक्षात तिकीट मिळाले नाही म्हणून बंडखोरी करणाऱ्या इच्छुकांना पक्षश्रेष्ठी प्रलोभने देऊन, दबाव टाकून किंवा समझोता करून माघार घ्यायला भाग पाडतात. पक्षाची मते विभागली जाऊ नयेत म्हणून कधी भविष्यात पदाची हमी, तर कधी इतर मार्गाने बंडखोरांना शांत केले जाते,असा आरोप केला जातो.

निवडणुकीचा प्रचंड खर्च टाळण्याची सोय

नगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येतो. पराभवाची शक्यता असल्यास उमेदवार स्वतःहून किंवा पक्षाच्या सांगण्यावरून माघार घेतात. काही ठिकाणी विरोधी उमेदवाराचा खर्च पक्षाकडून देऊन त्याला रिंगणाबाहेर बसवले जाते, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत.

तांत्रिक चुका शोधून अर्ज बाद करणे

पक्षांकडे वकिलांची मोठी फौज असते. ते विरोधी उमेदवारांच्या नामांकन अर्जात जात प्रमाणपत्र, मालमत्ता विवरण किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी संबंधित छोट्या चुका शोधून अर्ज बाद करतात. यामुळे विरोधक रिंगणातच राहू शकत नाहीत आणि सत्ताधारी उमेदवार बिनविरोध जिंकतो.

दबाव आणि धाकाची भूमिका

संवेदनशील भागांत बाहुबली नेत्यांच्या विरोधात उभे राहणे धोकादायक असते. धनबल आणि स्नायूबलाचा वापर करून उमेदवारांना नामांकन माघार घ्यायला लावले जाते. अशा घटनांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने बिनविरोध विजयांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

छुपे राजकीय समझोते

स्थानिक पातळीवर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे समीकरण वेगळे असते. एकमेकांना मदत करून उमेदवार माघार घेतात – 'तू मला या प्रभागात सोड, मी तुला त्या प्रभागात सोडतो'. यामुळे दोन्ही बाजूंचा खर्च वाचतो आणि नाते टिकते.

हा ट्रेंड लोकशाहीसाठी धोकादायक?

बिनविरोध निवड झाली की मतदारांना मतदानाचा अधिकारच मिळत नाही. निवडून आलेल्या नगरसेवकाला जनतेची जबाबदारी कमी वाटते. कार्यकर्त्यांची निष्ठा कमी होते आणि राजकारण पैशावर अधिक अवलंबून राहते. हा प्रकार वाढला तर लोकशाही कमकुवत होईल, अशी चिंता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.

