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'गणपतीसाठी कोकणात जायला कन्फर्म तिकीट देतो'; कशी होतेय फसवणूक? रेल्वेकडून मोठा अलर्ट!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 14, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:16 PM IST

रेल्वे प्रवासासाठी विशेषतः सुट्ट्या, सण किंवा गर्दीच्या काळात कन्फर्म तिकीट मिळणे कठीण होते. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही सायबर गुन्हेगार स्वतःला रेल्वे अधिकारी, IRCTC प्रतिनिधी किंवा एजंट असल्याचे भासवतात.

IRCTC Confirm Ticket Scam1/8

'गणपतीसाठी कोकणात जायला कन्फर्म तिकीट देतो'; कशी होतेय फसवणूक? रेल्वेकडून मोठा अलर्ट!

गणपतीला कोकणात जाण्यासाठी रिझर्वेशनची लगबग सध्या सुरु आहे. अनेकदा तिकीट फुल्ल झाल्याने प्रवासी एजंटवर विश्वास ठेवून त्यांना पैसे देतात. पण अनधिकृत असलेल्या एजंटमुळे प्रवाशांची कशी फसवणूक होते, याचं वास्तव समोर आलंय. 

Cyber Crime 19302/8

सतर्क राहण्याचे आवाहन

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. 'वेटिंग तिकीट कन्फर्म करून देतो', 'अतिरिक्त पैसे दिल्यास निश्चित सीट मिळेल' अशा प्रकारचे फोन, व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा सोशल मीडिया ऑफर या सायबर फसवणुकीचा भाग असू शकतात. रेल्वे किंवा IRCTC अशा कोणत्याही प्रकारे पैसे घेऊन तिकीट कन्फर्म करून देत नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Fake Train Ticket Booking3/8

'कन्फर्म तिकीट'च्या आमिषाने नागरिकांना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न

 

रेल्वे प्रवासासाठी विशेषतः सुट्ट्या, सण किंवा गर्दीच्या काळात कन्फर्म तिकीट मिळणे कठीण होते. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही सायबर गुन्हेगार स्वतःला रेल्वे अधिकारी, IRCTC प्रतिनिधी किंवा एजंट असल्याचे भासवतात. ते अतिरिक्त रक्कम भरल्यास वेटिंग तिकीट लगेच कन्फर्म करून देण्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात भारतीय रेल्वे किंवा IRCTC अशी कोणतीही सेवा फोन, SMS किंवा WhatsApp द्वारे देत नाही. त्यामुळे अशा आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे धोकादायक ठरू शकते.

Indian Railways Alert4/8

फसवणूक कशी केली जाते? जाणून घ्या सामान्य पद्धती

 

सायबर गुन्हेगार प्रथम प्रवाशांशी संपर्क साधून कन्फर्म तिकीट मिळवून देण्याचे आश्वासन देतात. त्यानंतर ते UPI, बँक खाते किंवा QR कोडद्वारे पैसे मागतात. काही प्रकरणांमध्ये बनावट IRCTC वेबसाइट किंवा लिंक पाठवून लॉगिन माहिती, OTP, डेबिट-क्रेडिट कार्ड तपशील आणि बँकिंग माहिती चोरण्याचाही प्रयत्न केला जातो. एकदा माहिती किंवा पैसे मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती संपर्क तोडते आणि प्रवाशाची आर्थिक फसवणूक होते.

IRCTC कन्फर्म तिकीट घोटाळा5/8

रेल्वेने स्पष्ट केलेले महत्त्वाचे नियम

 

भारतीय रेल्वेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्फर्म तिकीट मिळवण्यासाठी कोणालाही अतिरिक्त पैसे देण्याची गरज नाही. तिकीट बुकिंग नेहमी अधिकृत IRCTC प्लॅटफॉर्म किंवा अधिकृत माध्यमातूनच करावे. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीने पाठवलेल्या स्क्रीनशॉट, बनावट PNR किंवा खात्रीशीर सीटचे आश्वासन यावर विश्वास ठेवू नये. रेल्वेने यापूर्वीही संशयास्पद लाखो IRCTC आयडी निष्क्रिय करून बेकायदेशीर तिकीट व्यवहारांवर कारवाई केली आहे.

भारतीय रेल्वेचा इशारा, सायबर क्राईम १९३०6/8

फसवणूक टाळण्यासाठी प्रवाशांनी काय करावे?

अनोळखी फोन, WhatsApp संदेश किंवा सोशल मीडिया ऑफरवर विश्वास ठेवू नका.कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासा. OTP, UPI PIN, बँक खाते किंवा कार्डची माहिती कोणालाही देऊ नका. अतिरिक्त पैसे भरून कन्फर्म तिकीट मिळेल, अशा दाव्यांना बळी पडू नका. तिकीट बुकिंग नेहमी अधिकृत IRCTC वेबसाइट किंवा अधिकृत अॅपवरूनच करा. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तत्काळ कारवाई करा.

बनावट रेल्वे तिकीट बुकिंग7/8

फसवणूक झाल्यास त्वरित ही पावले उचला

 

जर चुकून अशा सायबर फसवणुकीचा बळी ठरलात, तर वेळ न दवडता राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधा. तसेच National Cyber Crime Portal वर तक्रार नोंदवा आणि आपल्या बँकेला तातडीने माहिती देऊन व्यवहार थांबवण्याची विनंती करा. लवकर कारवाई केल्यास आर्थिक नुकसान कमी करण्याची शक्यता वाढते.

Indian Railway Rules8/8

अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवा

 

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, रेल्वे तिकीट बुकिंगसंदर्भातील सर्व व्यवहार अधिकृत IRCTC प्रणालीद्वारेच करावेत. सोशल मीडिया, WhatsApp किंवा अनधिकृत एजंटांच्या आकर्षक ऑफरपासून दूर राहणे हीच सर्वात प्रभावी सुरक्षा आहे. प्रवाशांनी जागरूक राहून वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती सुरक्षित ठेवली, तर अशा सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करता येईल.

TAGS:
indian railways
IRCTC
Cyber Fraud
Train Ticket Scam
railway news

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