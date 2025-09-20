English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Minakshi Hooda: ऑटोचालकाची मुलगी ते वर्ल्ड चॅम्पियन! जाणून घ्या बॉक्सर मिनाक्षी हूडाचा प्रेरणादायी प्रवास

Minakshi Hooda: भाड्याच्या ऑटोपासून बॉक्सिंग रिंगपर्यंत, मीनाक्षी हुड्डाची विश्वविजेतीपदाची वाटचाल ही धैर्य, कौटुंबिक आधार आणि अढळ विश्वासाची शक्ती दर्शवते.  

Tejashree Gaikwad | Sep 20, 2025, 02:56 PM IST
जीवनात परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत, चिकाटी आणि जिद्द असेल तर यश नक्की मिळते, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे मिनाक्षी हूडा. हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातील रुर्की गावात जन्मलेली ही तरुणी आज संपूर्ण जगभरात भारताचा झेंडा फडकवत आहे. एका सामान्य ऑटोचालकाची मुलगी ते विश्वविजेती बॉक्सर होईपर्यंतचा तिचा प्रवास खडतर आणि प्रेरणादायी आहे.  

बालपण आणि संघर्षाची सुरुवात

मिनाक्षीचे वडील श्रीकृष्ण हूडा हे ऑटो रिक्षा चालवून घर चालवत होते. साधं घर, मर्यादित उत्पन्न आणि गरिबीमुळे शिक्षणाबरोबर क्रीडा क्षेत्रात जाणं कठीण होतं. पण लहानपणापासूनच मिनाक्षीला बॉक्सिंगची आवड होती. सुरुवातीला तिच्याकडे स्वतःचे ग्लोव्ह्ज आणि शूजही नव्हते. ती अनेकदा इतर खेळाडूंची उपकरणे उधार घेऊन सराव करायची.

बॉक्सिंगकडे वाटचाल

स्थानिक प्रशिक्षक विजय हूडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिनाक्षीने बॉक्सिंग शिकायला सुरुवात केली. गावातील वातावरण, समाजातील टोमणे आणि कुटुंबातील आर्थिक अडचणी असूनही तिने हार मानली नाही. तिची जिद्द आणि मेहनत पाहून प्रशिक्षकांनी तिला प्रोत्साहन दिलं.

राष्ट्रीय स्तरावरील चमक

मिनाक्षीने लवकरच जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये पदके जिंकायला सुरुवात केली. 2022 मध्ये आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये तिने रौप्य पदक पटकावलं. त्यानंतर तिचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलं. तिच्या दमदार खेळीमुळे ती भारतीय संघात स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाली.

जागतिक स्तरावरील यश

2025 मध्ये लिव्हरपूल येथे झालेल्या जागतिक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये मिनाक्षी हूडा हिने महिलांच्या 48 किलो गटात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. या स्पर्धेत तिने ऑलिंपिक पदकविजेत्या खेळाडूंचा पराभव करून आपल्या क्षमतेचं जगाला दर्शन घडवलं. तिच्या विजयामुळे भारताचा गौरव वाढला.

प्रेरणा आणि पुढील लक्ष्य

मिनाक्षीचा प्रवास आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. आर्थिक अडचणी, समाजातील विरोध आणि साधनसंपत्तीची कमतरता असूनही तिने स्वप्नं सोडली नाहीत. तिचे वडील आणि आई यांनी मोठ्या कष्टाने तिला उभं केलं. आज मिनाक्षीचं मोठं स्वप्न म्हणजे ऑलिंपिकमध्ये भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणं.  

मिनाक्षी हूडा ही फक्त एक बॉक्सर नाही तर संघर्ष, जिद्द आणि आत्मविश्वासाचं प्रतीक आहे. तिच्या कहाणीमधून हेच शिकायला मिळतं की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनतीपुढे ती हारणं निश्चित आहे. 

एका ऑटोचालकाच्या मुलीने विश्वविजेती बनून दाखवलंय की स्वप्नं खरी होण्यासाठी फक्त धाडस आणि सातत्याची गरज असते.

