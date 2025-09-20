Minakshi Hooda: ऑटोचालकाची मुलगी ते वर्ल्ड चॅम्पियन! जाणून घ्या बॉक्सर मिनाक्षी हूडाचा प्रेरणादायी प्रवास
Minakshi Hooda: भाड्याच्या ऑटोपासून बॉक्सिंग रिंगपर्यंत, मीनाक्षी हुड्डाची विश्वविजेतीपदाची वाटचाल ही धैर्य, कौटुंबिक आधार आणि अढळ विश्वासाची शक्ती दर्शवते.
Tejashree Gaikwad | Sep 20, 2025, 02:56 PM IST
1/8
जीवनात परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत, चिकाटी आणि जिद्द असेल तर यश नक्की मिळते, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे मिनाक्षी हूडा. हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातील रुर्की गावात जन्मलेली ही तरुणी आज संपूर्ण जगभरात भारताचा झेंडा फडकवत आहे. एका सामान्य ऑटोचालकाची मुलगी ते विश्वविजेती बॉक्सर होईपर्यंतचा तिचा प्रवास खडतर आणि प्रेरणादायी आहे.
2/8
बालपण आणि संघर्षाची सुरुवात
मिनाक्षीचे वडील श्रीकृष्ण हूडा हे ऑटो रिक्षा चालवून घर चालवत होते. साधं घर, मर्यादित उत्पन्न आणि गरिबीमुळे शिक्षणाबरोबर क्रीडा क्षेत्रात जाणं कठीण होतं. पण लहानपणापासूनच मिनाक्षीला बॉक्सिंगची आवड होती. सुरुवातीला तिच्याकडे स्वतःचे ग्लोव्ह्ज आणि शूजही नव्हते. ती अनेकदा इतर खेळाडूंची उपकरणे उधार घेऊन सराव करायची.
3/8
बॉक्सिंगकडे वाटचाल
4/8
राष्ट्रीय स्तरावरील चमक
5/8
जागतिक स्तरावरील यश
6/8
प्रेरणा आणि पुढील लक्ष्य
7/8