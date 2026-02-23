English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • IND VS SA: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यावरही टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये पोहचणार? जाणून घ्या उपांत्य फेरीची समीकरणे

IND VS SA: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यावरही टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये पोहचणार? जाणून घ्या उपांत्य फेरीची समीकरणे

How Can India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभव झाला. या पराभवामुळे, भारतासमोर आता उपांत्य फेरीतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे का? याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 23, 2026, 10:12 AM IST
India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

टी-२० विश्वचषक 2026 मध्ये आतापर्यंत दमदार कामगिरी करणाऱ्या भारतीय संघाला अचानक मोठा धक्का बसला आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात 76 धावांचा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर भारताच्या उपांत्य फेरीच्या आशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.   

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून सातत्य राखणाऱ्या टीम इंडियाकडून या सामन्यात मोठ्या अपेक्षा होत्या, कारण दोन्ही संघ अपराजित होते. मात्र या निकालाने गटातील समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे.  

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

या पराभवाचा फटका केवळ गुणतालिकेतच बसलेला नाही, तर नेट रनरेटवरही त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. भारतीय फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने संघाचा आत्मविश्वास आणि संतुलन दोन्हींची कसोटी लागणार आहे. आता उर्वरित सामने भारतासाठी ‘करा किंवा मरा’सारखे झाले असून, प्रत्येक षटक आणि प्रत्येक धाव निर्णायक ठरणार आहे.

पराभवाची पार्श्वभूमी

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करत 7 बाद 187 धावांचा मजबूत डाव उभारला. डेव्हिड मिलर याने 63 धावांची तडाखेबंद खेळी करत डावाला गती दिली. त्याला डेवॉल्ड ब्रेव्हिस (45) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (44*) यांची चांगली साथ मिळाली. प्रत्युत्तरात भारताचा डाव 111 धावांत आटोपला आणि सामना 76 धावांनी हातातून गेला.

उपांत्य फेरीसाठी भारताचे समीकरण

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

उपांत्य फेरीसाठी भारताचे समीकरण भारताचे पुढील सामने: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे  – 26 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज – 1 मार्च

रन रेट

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

भारताने हे दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकणे अत्यावश्यक आहे. सध्या भारताचा नेट रनरेट -3.8 असल्याने तो सुधारण्याची गरज आहे.

दोन्ही सामने जिंकले तर

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

दोन्ही सामने जिंकले तर भारताचे 4 गुण होतील. इतर निकालांवर अवलंबून उपांत्य फेरीची संधी जिवंत राहील. एकाही सामन्यात पराभव झाल्यास: भारत जवळपास स्पर्धेबाहेर जाईल. गुणांची बरोबरी झाल्यास: नेट रनरेट निर्णायक ठरेल.  

India Qualify For T20 World Cup 2026 Semifinals

सुपर-8 मधील शेवटचा सामना भारताचा असल्याने तेव्हा संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. मात्र सध्याच्या घडीला भारतीय संघासाठी विजयासोबत मोठ्या फरकाची गरज आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पराभव हा केवळ एक निकाल नाही, तर पुढील प्रत्येक सामन्यासाठी इशारा आहे. आता संघाने केवळ चांगला खेळच नाही, तर दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची गरज आहे.

