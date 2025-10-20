...तरच भारताला World Cup Semifinal गाठता येईल; समजून घ्या Points Table चं अवघड गणित
How Can Indian Women Team Qualify For Women World Cup Semifinals: जिंकता जिंकता भारताने इंग्लंडविरुद्धचा सामना गमावल्याने भारताचं वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न भंग पावणार की काय अशी जोरदार चर्चा आहे. भारत सेमीफायलनमध्ये पात्र होण्याची एकच संधी आहे. ती कशी ते समजून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Oct 20, 2025, 02:17 PM IST
भारतासाठी पुढली गणितं अवघड होऊन बसली
रविवारी इंदूरमधील होळकर स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या सामन्यात भारतीय संघाच्या तोंडचा घास इंग्लंडच्या महिलांनी हेरावून नेला. या सामन्यात पराभव झाल्याने स्पर्धेत भारतीय संघाला सलग तिसऱ्या पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं. धावांचा पाठलाग करताना भारताचे संपूर्ण सामन्यावर वर्चस्व राहिलं. मात्र शेवटच्या दहा ओव्हरमध्ये भारताची सामन्यावरील पकड सुटली आणि भारताने सामना गमावला. या पराभवामुळे पुढली गणितं अवघड होऊन बसली आहेत. कसं ते पाहूयात...
पराभवाचं तोंड पहावं लागलं
रोमांचक सामन्यात चार धावांनी पराभव
शेवटची एक संधी बाकी
अमनजोत कौर (18*) आणि स्नेह राणा (10*) यांच्यावर दबाव आला, परंतु ही जोडी इंग्लंडच्या गोलंदाजांच्या गुणवत्तेशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरली. सुरुवातीला, हीदर नाईटच्या 109 धावांमुळे इंग्लंडने 50 षटकांत 8 बाद 288 धावा केल्या. आता या सामन्यानंतरही भारतीय संघाकडे अंतिम चारमध्ये पात्र ठरण्याची शेवटची एक संधी बाकी आहे. भारताचा आता पुढचा सामना'करो या मर'च्या स्थितीत खेळावा लागणार आहे.
भारताचे पॉइण्ट्स किती?
भारत उपांत्य फेरीत कसा पोहोचू शकतो?
इंग्लंड व्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ देखील उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला अगदी सरळ पर्याय म्हणजे उरलेले दोन्ही सामने जिंकायचे. भारताने न्यूझीलंड आणि बांगलादेशविरुद्धचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तर भारतीय संघ सात सामन्यांत आठ गुणांसहीत उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचले.
...तर न्यूझीलंडच्या संघावर अवलंबून रहावं लागणार
जर भारतीय संघाने उर्वरित दोन सामन्यांपैकी एकचं सामना जिंकला तर ते अंतिम चारमध्ये जाणार की नाही हे पूर्णपणे न्यूझीलंडच्या संघावर अवलंबून असेल. जर भारताने न्यूझीलंडला हरवले आणि बांगलादेशकडून पराभव पत्करला, तर न्यूझीलंडने त्यांचा साखळी फेरीतील इंग्लंडविरुद्धचा सामना पराभूत होणं गरजेचं असेल. न्यूझीलंडचा इंग्लंडकडून पराभव झाला तरच अशा स्थितीत भारत पुढे जाऊ शकतो. तसेच या स्थितीत भारताला बांगलादेशला मोठ्या फरकाने पराभूत करावे लागेल.
आगामी सामना हा बाद फेरीच्या सामन्यासारखाच
