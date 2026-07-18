/मध्यरात्री 3 वाजता...; सोनम वांगचुक यांना हटवण्याआधी देण्यात आला होता 30 सेकंदाचा मेसेज, अनेक धक्कादायक खुलासे

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून सोनम वांगचुक 28 जूनपासून आमरण उपोषण करत आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतरवर 28 जूनपासून आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना शनिवारी पहाटे अचानक दिल्ली पोलिसांनी तेथून उचललं आणि रुग्णालयात दाखल केलं. सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवण्याच्या चार तास आधी मध्यरात्री एक बैठक पार पडली होती.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अचानकपणे दिल्ली पोलीस आयुक्त सतीश गोलछा यांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी अनुराग कुमार यांची नियुक्ती केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वांगचुक यांना साइटवरून हटवण्यात आले. पदभार स्वीकारल्यानंतर कुमार यांनी सर्व विशेष पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्याची रणनीती आखायला सुरुवात केली.
“सुरुवातीला, कॉकरोच जनता पक्षाच्या सर्व सदस्यांच्या दैनंदिन कामावर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या लक्षात आले की सकाळी काही मिनिटांची एक छोटी संधी असते, जेव्हा कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके जवळच्या शौचालयात जातात. त्यांनी नेमके त्याच वेळी वांगचुक यांना पकडण्याचे ठरवले,” असे एका सूत्राने सांगितले.
शुक्रवारी रात्री सुमारे 11 वाजता, नवी दिल्लीतील सर्व एसएचओना एक संदेश पाठवण्यात आला की, शनिवारी सकाळी एक सुरक्षा सराव आयोजित केला जाईल. एसएचओंना 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह पहाटे 3 वाजेपर्यंत पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात पोहोचण्यास सांगण्यात आले.
"मध्यरात्री 3 वाजता सर्वजण पोहोचल्यानंतर त्यांना मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं, जिथे डीसीपी (नवी दिल्ली जिल्हा) सचिन शर्मा यांनी त्यांना त्यांच्या नेमक्या योजनेबद्दल माहिती दिली. त्यांना सांगण्यात आले की, वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्याची योजना राबवण्यासाठी ते तिथे आले आहेत. त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांना दीपके यांच्या हालचालीची वाट पाहावी लागेल आणि 30 सेकंदात वांगचुक यांना हटवावे लागेल. त्यांनी जंतर मंतर येथील केरळ हाऊसजवळ एक रुग्णवाहिका उभी केली," अशी सूत्राची माहिती आहे.
वांगचुक यांना हटवण्याच्या काही मिनिटं आधी, पोलिसांनी त्या परिसरात फोन जॅमर लावला.
सकाळी सुमारे 6.30 च्या सुमारास अभिजीत दीपके बाहेर गेल्याची संधी मिळताच पोलीस मंचावर पोहोचले, त्यांनी पांढरा पडदा लावला आणि पडद्यामागे काय चालले आहे हे कोणी पाहण्यापूर्वीच वांगचुक यांना बाहेर काढलं.
“दोन मिनिटांच्या आत, चार ते पाच पोलिसांनी त्यांना उचलले आणि रुग्णवाहिकेतून सफदरजंग रुग्णालयात नेले. त्यानंतर पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी, पोलिसांच्या एका पथकाने दीपके यांना थांबवले,” असं सूत्राने सांगितलं.