Marathi News
1 वर्षात किती महागलं सोनं-चांदी? गेल्यावर्षी 1 लाख गुंतवले असते तर आज किती मिळालं असतं रिर्टन?

तुम्ही गेल्यावर्षी सोन्या चांदीत 1 लाखांची गुंतवणूक केली असती तर आज त्याचे किती रुपये झाले असते? सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 18, 2025, 11:01 PM IST
Gold Silver Price: तुम्ही गेल्यावर्षी सोन्या चांदीत 1 लाखांची गुंतवणूक केली असती तर आज त्याचे किती रुपये झाले असते? सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.

1/9

1 वर्षात किती महागलं सोनं-चांदी? गेल्यावर्षी 1 लाख गुंतवले असते तर आज किती मिळालं असतं रिर्टन?

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

Gold Silver Price: सणासुदीच्या दिवसात सोन खरेदी शुभ मानली जाते. लग्न समारंभ, चांगली गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. पण विविध कारणांमुळे सोन्याची किंमत खूपच वाढली आहे. तुम्ही गेल्यावर्षी सोन्या चांदीत 1 लाखांची गुंतवणूक केली असती तर आज त्याचे किती रुपये झाले असते? सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.

2/9

संतुलित गुंतवणुकीवर ४०% परतावा

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

जर तुम्ही गेल्या दिवाळीला १ लाख रुपये सोना-चांदीत समान वाटले (५०,००० प्रत्येकी), तर सोन्यात ०.६२६ ग्रॅम (आता ७१,५३.४८ रुपये) आणि चांदीत ०.५०८ किलो (आता ६८,७७५ रुपये) मिळाले असते. एकूण १ लाख आज १,४०,२२८ रुपये झाले, म्हणजे ४०% परतावा.

3/9

किंमती वाढीचे कारण

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास तणाव आणि अमेरिकेच्या नव्या करांमुळे बाजारात अस्थिरता वाढली. यामुळे गुंतवणूकदारांनी सोना-चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांना पसंती दिली.

4/9

चांदीच्या मागणीत वाढ

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चांदीचा वापर (मोबाइल, लॅपटॉप, सौर पॅनल) वाढला आहे. यामुळे चांदीच्या किंमतीला मजबुती मिळाली.

5/9

सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोना-चांदी

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

सोना-चांदी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या रिटर्नने हे सिद्ध झाले आहे.

6/9

गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

दिवाळी २०२५ मध्ये सोना-चांदी खरेदीला अनुकूल वातावरण आहे. पण बाजारातील चढ-उतार लक्षात घ्या आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

7/9

वैविध्यपूर्ण गुंतवणुकीचे महत्त्व

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

किंमतीत अस्थिरता येऊ शकते, त्यामुळे गुंतवणूक विविध क्षेत्रांत वाटा. आर्थिक नियोजन आणि बाजार अभ्यास करा.

8/9

सोन्याच्या किंमतीत ४३% वाढ

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

गेल्या दिवाळीला (ऑक्टोबर २०२४) २४ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅमसाठी ७९,६८१ रुपये होता. आता, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तो १,१४,३१४ रुपये झाला आहे. यामुळे वर्षभरात सोन्याच्या किंमतीत ४३.४६% वाढ झाली. १ लाखाची गुंतवणूक आज १,४३,४६० रुपये झाली असती.

9/9

चांदीच्या दरात ३७% वाढ

How expensive is gold and silver in 1 year how much return would you have received today Marathi News

चांदीच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली. गेल्या वर्षी १ किलो चांदी ९८,३४० रुपये होती, जी आता १,३५,२६७ रुपये झाली आहे. यात ३७.५५% वाढ झाली. १ लाखाची गुंतवणूक चांदीत केली असती, तर ती आज १,३७,५५० रुपये झाली असती.

