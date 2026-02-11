English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  फोटो
  एक जादूची झप्पी आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध?

एक 'जादूची झप्पी' आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध?

Hug Day 2026: वेलेंटाइन वीकमधील सहावा प्रेमाचा दिवस म्हणजे 'हग डे'. या दिवशी प्रियकर-प्रेयसी एकमेकांना मिठी मारून प्रेम व्यक्त करतात. आवडत्या व्यक्तीकडून मिळालेल्या मिठीला 'जादूची झप्पी' म्हटले जाते. मानसशास्त्रज्ञ सांगतात कि, ही मिठी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते.   

Manali Sagvekar | Feb 11, 2026, 07:08 PM IST
twitter
1/8

मिठीमुळे मानसिक आरोग्याला काय फायदे मिळतात?

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

Hug Day And Mental Health Connection: सध्या फेब्रुवारी महिन्यातील गुलाबी आठवडा म्हणजेच वेलेंटाइन वीक सुरू आहे. रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे या दिवसांनंतर 12 फेब्रुवारीला 'हग डे' साजरा केला जातो. यादिवशी प्रेमीयुगल त्यांच्या पार्टनरला एक जादूची झप्पी देऊन प्रेम व्यक्त करत असतात. जी सर्व चिंता एका क्षणात विसरायला भाग पाडते आणि मन आपोआपच शांत होते. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की, असे का होते? आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक शांततेचा काय संबंध? चला तर मग यामागचे मानसिक कारण जाणून घेऊया.   

twitter
2/8

ताण कमी होतो

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

जेव्हा तुम्ही तुमच्या आवडत्या व्यक्तीच्या जवळ असता तेव्हा, तुमचा त्याच्यावर असलेल्या विश्वासामुळे नेहमीच सुरक्षित वाटते. त्याचप्रमाणे एक प्रेमाची मिठी म्हणजे मेंदूसाठी सुरक्षा सिग्नल म्हणून कार्य करते. ज्यामुळे पॅरासिम्पेथेटिक मज्जासंस्था सक्रिय होऊन ताण कमी होण्यास मदत होते.   

twitter
3/8

आनंदी आणि वेदना कमी करणारे संप्रेरक

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

आवडत्या व्यक्तीला मिठी मारल्यावर शरीरात ऑक्सिटोसिन आणि डोपामाइन हे आनंदी संप्रेरके (Harmon) निर्माण होतात. तसेच शरीरातील वेदना कमी करणारे एंडोर्फिन या संप्रेरकाचे प्रमाण वाढते.   

twitter
4/8

आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

मिठीमुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतात. आवडत्या व्यक्तीला नियमित मिठी मारल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि वेदना कमी होण्यास मदत होते.   

twitter
5/8

राग कमी होण्यास मदत होते

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

जेव्हा नात्यात वाद होतात तेव्हा शरीर फाईट मोडमध्ये असते. पण आवडत्या व्यक्तीने मिठी मारल्यानंतर शरीर पुन्हा रिलॅक्स होते. कारण, राग येण्यास कारणीभूत असणारे कोर्टिसोल हे स्ट्रेस संप्रेरक कमी होते. ज्यामुळे रागाचा प्रभाव कमी होतो. नात्यात एकमेकांचे ऐकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता वाढते.   

twitter
6/8

नाते आणखी मजबूत होते

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

एका जादूच्या मिठीमुळे नातेसंबंधात विश्वास आणि जवळीक निर्माण करते, ज्यामुळे नाते आणखीन मजबूत होते. ही प्रेमाची मिठी नात्यामध्ये एका औषधासारखे काम करते.   

twitter
7/8

मिठी किती वेळाची असावी

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

मानसशास्त्रानुसार शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी  जास्तीत जास्त 20 सेकंदांची मिठी असावी. दिवसातून किमान 4 वेळा तुम्ही तुमच्या आवडत्या व्यक्तीला मिठी मारायला हवी.   

twitter
8/8

स्वतःला मिठी मारणे

Hugging Can Helps In Reducing Stress Level

काही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जर तुम्ही एकटे असाल किंवा तुमची जवळची व्यक्ती तुमच्या सोबत नसेल तर; स्वतःला मिठी मारणेही फायदेशीर ठरते.   

twitter
पुढील
अल्बम

