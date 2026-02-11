एक 'जादूची झप्पी' आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध?
Hug Day 2026: वेलेंटाइन वीकमधील सहावा प्रेमाचा दिवस म्हणजे 'हग डे'. या दिवशी प्रियकर-प्रेयसी एकमेकांना मिठी मारून प्रेम व्यक्त करतात. आवडत्या व्यक्तीकडून मिळालेल्या मिठीला 'जादूची झप्पी' म्हटले जाते. मानसशास्त्रज्ञ सांगतात कि, ही मिठी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते.
Manali Sagvekar | Feb 11, 2026, 07:08 PM IST
1/8
मिठीमुळे मानसिक आरोग्याला काय फायदे मिळतात?
Hug Day And Mental Health Connection: सध्या फेब्रुवारी महिन्यातील गुलाबी आठवडा म्हणजेच वेलेंटाइन वीक सुरू आहे. रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे या दिवसांनंतर 12 फेब्रुवारीला 'हग डे' साजरा केला जातो. यादिवशी प्रेमीयुगल त्यांच्या पार्टनरला एक जादूची झप्पी देऊन प्रेम व्यक्त करत असतात. जी सर्व चिंता एका क्षणात विसरायला भाग पाडते आणि मन आपोआपच शांत होते. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की, असे का होते? आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक शांततेचा काय संबंध? चला तर मग यामागचे मानसिक कारण जाणून घेऊया.
2/8
ताण कमी होतो
3/8
आनंदी आणि वेदना कमी करणारे संप्रेरक
4/8
आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम
5/8
राग कमी होण्यास मदत होते
6/8
नाते आणखी मजबूत होते
7/8