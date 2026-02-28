English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या

तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या

Iran Israel War Effects on India: इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध परिस्थिती सुरु असून दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले केले जात आहेत. या संघर्षामुळे जग पुन्हा एकदा युद्धाच्या सावटाखाली आहे. दरम्यान या युद्धाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो समजून घ्या.   

Shivraj Yadav | Feb 28, 2026, 09:20 PM IST
twitter
1/9

Iran Israel War Effects on India: इस्त्राययने शनिवारी अमेरिकेच्या सोबतीने इराणवर हल्ला केल्यानंतर तेहरानने प्रयुत्तरादाखल कारवाई सुरु केली आहे. इराणच्या लष्कराने मिडल ईस्टमधील अमेरिकेच्या हवाई तळांवर मिसाईल्स डागली आहेत.   

twitter
2/9

इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती सुरु असून दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले केले जात आहेत. या संघर्षामुळे जग पुन्हा एकदा युद्धाच्या सावटाखाली आहे.   

twitter
3/9

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षावर चिंता व्यक्त केली आहे. की इराण आणि आखाती प्रदेशातील अलिकडच्या घडामोडींबद्दल भारताला खूप चिंता आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. "आम्ही सर्वांना संयम बाळगण्याचे, तणाव वाढू नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो," असं त्यांनी सांगितलं आहे.   

twitter
4/9

भारताने तणाव कमी करण्यासाठी आणि अंतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक मार्ग अवलंबला पाहिजे. सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे असं मत नोंदवलं आहे.  दरम्यान या युद्धाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो समजून घ्या.   

twitter
5/9

1) कच्च्या तेलाच्या किंमती भारतीय अर्थव्यवस्थेला देतील दणका

मिडल ईस्टमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढू शकतात. भारत मोठया प्रमाणात तेल आयात करतं, यामुळे वाढलेल्या किंमतींमुळे इंधनाचे दर, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढू शकतो.   

twitter
6/9

2) मध्य पूर्वेकडून भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धोका

भारताच्या तेल/नैसर्गिक वायूचा मोठा भाग मध्य पूर्वेकडून येतो. युद्ध वाढल्यास पुरवठा मार्ग विस्कळीत होऊ शकतात आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.  

twitter
7/9

3) व्यापार प्रभावित होऊ शकतो

संघर्षात सहभागी असलेल्या देशांशी भारताचे चांगले व्यापारी संबंध आहेत. जर परिस्थिती बिकट झाली तर निर्यात, आयात आणि व्यावसायिक व्यवहार मंदावू शकतात, ज्याचा परिणाम भारतीय उद्योगांवर होऊ शकतो.  

twitter
8/9

4) भारतीय बाजारपेठ आणि चलनावर दबाव

जागतिक तणाव स्टॉक मार्केट, सोन्याच्या किंमती आणि चलनाच्या मूल्यावर होतो. अस्थिरतेमुळे भारतीय बाजारपेठांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढू शकते.  

twitter
9/9

5) भारतासाठी राजनैतिक आव्हान

भारताचे संघर्षात सहभागी असलेल्या दोन्ही बाजूंशी संबंध आहेत. यामुळे, स्पष्ट भूमिका घेणे कठीण असून सरकारला त्यांचे परराष्ट्र धोरण अतिशय काळजीपूर्वक संतुलित करावे लागणार आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

पुढील अल्बम

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका! 8
Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या 8
1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम! 9
IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण

IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण

IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण 8