तेल, व्यापार आणि सोनं-चांदी! इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 5 मुद्द्यात समजून घ्या
Iran Israel War Effects on India: इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध परिस्थिती सुरु असून दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले केले जात आहेत. या संघर्षामुळे जग पुन्हा एकदा युद्धाच्या सावटाखाली आहे. दरम्यान या युद्धाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो समजून घ्या.
Shivraj Yadav | Feb 28, 2026, 09:20 PM IST
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षावर चिंता व्यक्त केली आहे. की इराण आणि आखाती प्रदेशातील अलिकडच्या घडामोडींबद्दल भारताला खूप चिंता आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. "आम्ही सर्वांना संयम बाळगण्याचे, तणाव वाढू नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
1) कच्च्या तेलाच्या किंमती भारतीय अर्थव्यवस्थेला देतील दणका
2) मध्य पूर्वेकडून भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धोका
3) व्यापार प्रभावित होऊ शकतो
4) भारतीय बाजारपेठ आणि चलनावर दबाव
