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तुमच्यात शारीरिक संबंध कसे आहेत?, आंतरधर्मीय लग्नाला होकार पूर्वी आईचा मराठी गायिकेला प्रश्न, काय आहे किस्सा?

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 08, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:33 PM IST

परेशान, बलम पिचकारी या गाण्यांची मराठी गायिका शाल्मली खोलगडेने तिच्या आंतरधर्मीय लग्नाचा किस्सा सांगितला आहे. लग्नाला होकार देण्यापूर्वी आईच्या त्या प्रश्नामुळे गायिका शॉक झाली होती, असं तिने सांगितलं.

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शाल्मली खोलगडे या मराठी गायिकेने 2021 फरहान शेखबरोबर लग्न केलं. शाल्मली ही हिंदू असल्याने या लग्नानंतर ती सोशल मीडियावर ट्रोल झाली होती. 

 

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शाल्मली आणि फरहानने 'ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे'ला नुकतीच मुलाखत दिली आहे. यात गायिका आणि फरहानने लग्नाबद्दलचा किस्सा सांगितला आहे. जेव्हा शाल्मलीने फरहानबद्दल घरी आई - वडिलांना सांगितलं. त्यावेळी आईने विचारलेल्या प्रश्नानंतर शाल्मलीला धक्का बसला होता. 

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या दोघांनी सांगितलं की, त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतल्यावर दोघांच्याही कुटुंबांनी विरोध केला नाही. किंवा असा सल्लाही मिळाला नाही की, कमीत कमी तुम्ही कन्व्हर्ट तरी व्हा, असं कुठलही नाटक झालं नाही. 

 

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 पण यापेक्षा धक्कादायक हे होतं की, माझ्या आईने विचारलेला तो बोल्ड प्रश्न. ज्यामुळे आम्ही दोघेही अवाक् झाले होतो. जेव्हा मी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा आईने दोनच प्रश्न विचारलीत. 

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आईने विचारलं की, लग्नानंतर भविष्यात मूलबाळ हवं आहे का? तेव्हा माझं उत्तर नाही होतं. मग तिने त्याला मूल हवं आहे का? याचे उत्तरही नाहीच होतं. 

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यावर माझे आई वडील म्हणाले दोघांचे या प्रश्नावर एकमत आहे हे फार चांगलं आणि गरजेचे आहे. त्यावर सल्ला दिला की, हा प्रश्न एकमेकांना काही - काही दिवसांनी एकमेकांना विचारत राहा. यामुळे आपल्याला जोडीदाराचे विचार कळतात. 

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त्यांच्या पुढच्या प्रश्न ऐकून तर मला धक्काच बसला. आईने विचारलं की, तुमच्यामधील शारीरिक संबंध कसे आहेत? हे ऐकून मी शॉक झाली होती. कारण यापूर्वी आम्ही अशा विषयांवर काहीच बोललो नव्हतो. 

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त्यावर मी उत्तर दिलं की, सगळं ओके आहे. त्यावर आईने अजून सल्ला दिला ती म्हणाली लग्ना करण्यापूर्वी या सगळ्या विचार कर कारण लग्न यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. 

TAGS:
Shalmali Kholgade
Farhan Sheikh
bollywood
Entertainment

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