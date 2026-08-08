/तुमच्यात शारीरिक संबंध कसे आहेत?, आंतरधर्मीय लग्नाला होकार पूर्वी आईचा मराठी गायिकेला प्रश्न, काय आहे किस्सा?

परेशान, बलम पिचकारी या गाण्यांची मराठी गायिका शाल्मली खोलगडेने तिच्या आंतरधर्मीय लग्नाचा किस्सा सांगितला आहे. लग्नाला होकार देण्यापूर्वी आईच्या त्या प्रश्नामुळे गायिका शॉक झाली होती, असं तिने सांगितलं.
शाल्मली खोलगडे या मराठी गायिकेने 2021 फरहान शेखबरोबर लग्न केलं. शाल्मली ही हिंदू असल्याने या लग्नानंतर ती सोशल मीडियावर ट्रोल झाली होती.
शाल्मली आणि फरहानने 'ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे'ला नुकतीच मुलाखत दिली आहे. यात गायिका आणि फरहानने लग्नाबद्दलचा किस्सा सांगितला आहे. जेव्हा शाल्मलीने फरहानबद्दल घरी आई - वडिलांना सांगितलं. त्यावेळी आईने विचारलेल्या प्रश्नानंतर शाल्मलीला धक्का बसला होता.
या दोघांनी सांगितलं की, त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतल्यावर दोघांच्याही कुटुंबांनी विरोध केला नाही. किंवा असा सल्लाही मिळाला नाही की, कमीत कमी तुम्ही कन्व्हर्ट तरी व्हा, असं कुठलही नाटक झालं नाही.
पण यापेक्षा धक्कादायक हे होतं की, माझ्या आईने विचारलेला तो बोल्ड प्रश्न. ज्यामुळे आम्ही दोघेही अवाक् झाले होतो. जेव्हा मी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा आईने दोनच प्रश्न विचारलीत.
आईने विचारलं की, लग्नानंतर भविष्यात मूलबाळ हवं आहे का? तेव्हा माझं उत्तर नाही होतं. मग तिने त्याला मूल हवं आहे का? याचे उत्तरही नाहीच होतं.
यावर माझे आई वडील म्हणाले दोघांचे या प्रश्नावर एकमत आहे हे फार चांगलं आणि गरजेचे आहे. त्यावर सल्ला दिला की, हा प्रश्न एकमेकांना काही - काही दिवसांनी एकमेकांना विचारत राहा. यामुळे आपल्याला जोडीदाराचे विचार कळतात.
त्यांच्या पुढच्या प्रश्न ऐकून तर मला धक्काच बसला. आईने विचारलं की, तुमच्यामधील शारीरिक संबंध कसे आहेत? हे ऐकून मी शॉक झाली होती. कारण यापूर्वी आम्ही अशा विषयांवर काहीच बोललो नव्हतो.
त्यावर मी उत्तर दिलं की, सगळं ओके आहे. त्यावर आईने अजून सल्ला दिला ती म्हणाली लग्ना करण्यापूर्वी या सगळ्या विचार कर कारण लग्न यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.