कॅन्सरचे निदान झालेली व्यक्ती किती काळ जगू शकते? डॉक्टरांनी सांगितले किती वर्षे शिल्लक? जाणून घ्या!

 कॅन्सर हा आजार दुश्मनालाही होऊ न ये असं म्हणतात. कारण याची उपचार पद्धती खूपच त्रासदायक असते. 

Pravin Dabholkar | Nov 10, 2025, 12:56 PM IST
Cancer Patient life: कॅन्सर हा आजार दुश्मनालाही होऊ न ये असं म्हणतात. कारण याची उपचार पद्धती खूपच त्रासदायक असते. 

कॅन्सरचे निदान झालेली व्यक्ती किती काळ जगू शकते? डॉक्टरांनी सांगितले किती वर्षे शिल्लक? जाणून घ्या!

How long can a person live after being diagnosed with cancer

Cancer Survival Rates: कॅन्सर हा आजार दुश्मनालाही होऊ न ये असं म्हणतात. कारण याची उपचार पद्धती खूपच त्रासदायक असते. तसेच यावर काही ठोस उपचार पद्धतीही नाहीय. त्यामुळे कॅन्सरचे निदान झालेली व्यक्ती किती दिवस जगेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. पण याबद्दल डॉक्टर काय म्हणतात? जाणून घेऊया.

दर कसा मोजतात?

How long can a person live after being diagnosed with cancer

कॅन्सरचे निदान झालेल्या व्यक्तीचा आयुष्य काळ मोजण्याचा दर मुख्यतः '5 वर्षांचा जगण्याचा दर' (5-year survival rate) मध्ये मोजला जातो. याचा अर्थ निदानानंतर 5 वर्षे जगण्याची शक्यता, पण यापेक्षा जास्त काळ जगणारेही बरेच असतात.

कर्करोगावर यशस्वी मात

How long can a person live after being diagnosed with cancer

क्रिकेटपटू युवराज सिंग (टेस्टिक्युलर कर्करोग), अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, महिला चौधरी आणि मनीषा कोइराला यांनी कर्करोगावर मात करून आज निरोगी जीवन जगत आहेत.

जगण्याचा दर

How long can a person live after being diagnosed with cancer

टेस्टिक्युलर, थायरॉईड आणि त्वचेचा मेलेनोमा – 90% पेक्षा जास्त असतो. स्वादुपिंडाचा, मेंदूचा आणि यकृताचा कर्करोग – फक्त 10 ते 15% इतका असतो.

भारतात जगण्याचा दर किती?

How long can a person live after being diagnosed with cancer

राष्ट्रीय सरासरी 66.4% असून, मिझोराममध्ये 74.9% तर पासीघाटमध्ये फक्त 41.9% आहे. लवकर निदान असल्यास 81% पेक्षा जास्त असतो. 

लवकर निदान महत्त्वाचे

How long can a person live after being diagnosed with cancer

सुरुवातीच्या टप्प्यात (localized) जगण्याची शक्यता 81%, प्रादेशिक पसरलेल्या 65.5% तर दूर पसरलेल्या (distant) फक्त 18.3% असते.

आयुष्य वाढवण्यासाठी काय करावे?

How long can a person live after being diagnosed with cancer

लवकर निदान, योग्य उपचार, निरोगी आहार, व्यायाम, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नियमित फॉलो-अप. सामान्य आकडेवारी प्रत्येकाला लागू होत नाही, वैयक्तिक सल्ला घ्या.

किती काळ जगू शकते?

How long can a person live after being diagnosed with cancer

कर्करोगानंतर जगण्याची वेळ ही कर्करोगाचा प्रकार, टप्पा, रुग्णाचे वय, एकूण आरोग्य आणि उपचारांची गुणवत्ता यावर अवलंबून असते. याला निश्चित वर्षे सांगता येत नाहीत; काही रुग्ण दीर्घकाळ निरोगी राहतात.

डॉक्टर काय सांगतात?

How long can a person live after being diagnosed with cancer

"प्रत्येक रुग्णाची स्थिती वेगळी असते. तुमच्या डॉक्टरांशी बोला, कारण सामान्य आकडेवारी तुम्हाला पूर्णपणे लागू होईलच असे नाही, असे अँड्रोमेडा कॅन्सर हॉस्पिटलचे डॉक्टर राकेश अग्रवाल सांगतात.

