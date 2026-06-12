/Petrol Pump Rules: एक दिवसाला तुम्हाला किती लिटर मिळणार पेट्रोल? केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

Petrol:अलीकडच्या काळात काही भागांमध्ये औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात डिझेल पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले.
Petrol Pump Rules: देशात डिझेलची वाढती मागणी, जागतिक स्तरावरील इंधन पुरवठ्यातील अडचणी आणि साठेबाजीच्या शक्यतेमुळे केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करून त्याची पुनर्विक्री करणाऱ्यांना आळा बसणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. हा आदेश सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी लागू करण्यात आला असून परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
अलीकडच्या काळात काही भागांमध्ये औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात डिझेल पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. किरकोळ विक्री दर आणि बल्क विक्री दर यामध्ये मोठा फरक असल्याने अनेक मोठे ग्राहक स्वस्त दरातील पेट्रोल पंपांचा पर्याय निवडत होते.
यामुळे सामान्य वाहनधारकांसाठी उपलब्ध असलेल्या इंधनावर ताण निर्माण होऊ लागला. काही भागांत डिझेलची असामान्य मागणीही दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हस्तक्षेप करून पुरवठा नियंत्रणाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या आदेशानुसार पेट्रोल पंपांवरून एका वाहनाला किंवा ग्राहकाला दिवसाला 200 लिटरपेक्षा अधिक डिझेल दिले जाणार नाही. तसेच खरेदी केलेले डिझेल पुन्हा विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी त्यांच्या गरजांसाठी अधिकृत बल्क पुरवठा केंद्रांचा वापर करावा लागेल. डिझेल केवळ वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा अधिकृत मान्यता असलेल्या कंटेनरमध्येच भरता येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रास देण्यासाठी नसून त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. बहुतांश खासगी वाहनधारक, शेतकरी किंवा लहान व्यावसायिक एका दिवसात 200 लिटर डिझेल वापरत नाहीत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर या नियमाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट, मोठ्या प्रमाणावर होणारी खरेदी कमी झाल्यास पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरवठा अधिक सुरळीत राहू शकतो. त्यामुळे स्थानिक टंचाई निर्माण होण्याचा धोका कमी होईल.
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे अनेक देशांमध्ये इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. शिपिंग खर्च, वाहतूक आणि उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्याने भारताने सावधगिरीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. भारत इंधन उत्पादनात सक्षम असला तरी भविष्यातील संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने आगाऊ पावले उचलली आहेत.
सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध 90 दिवसांसाठी असणार आहेत. या कालावधीत डिझेलची मागणी, उपलब्धता आणि बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. जर परिस्थिती सुधारली तर निर्बंध शिथिल होऊ शकतात, तर गरज पडल्यास ते पुढेही कायम ठेवले जाऊ शकतात. सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहक, वाहतूक क्षेत्र, शेती आणि उद्योगांना पुरेसा इंधन पुरवठा उपलब्ध राहणे आणि कोणत्याही प्रकारची साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखणे हे आहे.