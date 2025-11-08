15 वर्षे प्रायव्हेट नोकरी केल्यावर किती आणि कधी पेन्शन मिळेल? कोण देतं पेन्शन?
प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्यांना पेन्शन कोण देते?
Vanita Kamble | Nov 08, 2025, 03:56 PM IST
EPS Pension Calculation: खाजगी नोकरीत काम करणाऱ्यांना देखील पेन्शनचा अधिकार असतो. EPFO च्या EPS अंतर्गत खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना हे पेन्शन दिले जाते. 15 वर्षे प्रायव्हेट नोकरी केल्यावर किती आणि कधी पेन्शन मिळते. खाजगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कोण देते? EPFO चं गणित नेमंक कसं असतं जाणून घेऊया.
पेन्शन योजना अशा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देते जे EPFO सदस्य आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी EPS खात्यात योगदान दिले आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, पेन्शन नामनिर्देशित व्यक्तीला दिले जाते. कर्मचारी EPS खात्यात योगदान देत नाहीत. नियोक्त्याचे योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 8.33% आहे (मूलभूत + महागाई भत्ता). या योजनेअंतर्गत पेन्शन 58 वर्षांच्या वयानंतर कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे.
16 नोव्हेंबर 1995 रोजी सुरू झालेली "कर्मचारी पेन्शन योजना" ही भारत सरकारची एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. जी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत लागू केली जाते. ही योजना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर, अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
