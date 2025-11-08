English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
15 वर्षे प्रायव्हेट नोकरी केल्यावर किती आणि कधी पेन्शन मिळेल? कोण देतं पेन्शन?

प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्यांना पेन्शन कोण देते?

Vanita Kamble | Nov 08, 2025, 03:56 PM IST
EPS Pension Calculation: खाजगी नोकरीत काम करणाऱ्यांना देखील पेन्शनचा अधिकार असतो.  EPFO ​​च्या EPS अंतर्गत खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना  हे पेन्शन दिले जाते. 15 वर्षे  प्रायव्हेट नोकरी केल्यावर किती आणि कधी पेन्शन मिळते. खाजगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कोण देते?  EPFO चं गणित नेमंक कसं असतं जाणून घेऊया. 

सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर सरकारतर्फे बक्कळ पेन्शन मिळते. मात्र, खाजगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्यांना कंपन्या पेन्शन देत नाहीत. मात्र, खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना देखील पेन्शन मिळते. 15 वर्षे  प्रायव्हेट नोकरी केल्यावर पेन्शन सुरु होते. 

जास्त पेन्शन पाहिजे असले तर नोकरीचा कालावधी वाढेल तशी पेन्शनची रक्कम देखील वाढते.

कमाल पेन्शनयोग्य पगाराटे गणित असे केले जाते.   पेन्शनयोग्य वेतन = 15,000 पेन्शनयोग्य सेवा = 15 वर्षे मासिक पेन्शन = (15000 × 15) / 70 मासिक पेन्शन = 225, 000 / 70 मासिक पेन्शन ≈ 3,214 प्रति महिना

ईपीएस पेन्शन गणना. ईपीएस पेन्शन गणना 15 वर्षांच्या सेवेसाठी ईपीएफ पेन्शनची गणना या सूत्रानुसार केली जाते. मासिक पेन्शन (पेन्शनपात्र पगार × पेन्शनपात्र सेवा).  

 पेन्शन योजना अशा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देते जे EPFO ​​सदस्य आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी EPS खात्यात योगदान दिले आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, पेन्शन नामनिर्देशित व्यक्तीला दिले जाते. कर्मचारी EPS खात्यात योगदान देत नाहीत. नियोक्त्याचे योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 8.33% आहे (मूलभूत + महागाई भत्ता). या योजनेअंतर्गत पेन्शन 58 वर्षांच्या वयानंतर कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे.  

16 नोव्हेंबर 1995  रोजी सुरू झालेली "कर्मचारी पेन्शन योजना" ही भारत सरकारची एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. जी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत लागू केली जाते. ही योजना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर, अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.    

ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) ची ईपीएस योजना खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नियमित मासिक पेन्शन देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. 15 वर्षे काम केल्यानंतर  पीएफ कापला गेल्यावर पेन्शन मिळते.   

खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना PF कपात मिळते. हे योगदान कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांकडून केले जाते. निवृत्तीनंतर एक निधी मिळतो जो तुम्ही 58 वर्षांचे झाल्यानंतर EPS अंतर्गत तुमचे पेन्शन मिळण्यास सुरुवात करेल.

अल्बम

