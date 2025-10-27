English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताच्या तुलनेत दुबईत किती स्वस्तात मिळतं GOLD? महिला-पुरुष एकावेळी किती सोनं भारतात आणू शकतात?

Gold Price in Dubai:  कमी कर आणि उच्च शुद्धता (24 कॅरेट, 999 फाइननेस) यामुळे दुबईचे सोने प्रसिद्ध आहे.

Pravin Dabholkar | Oct 27, 2025, 02:54 PM IST
Gold Price in Dubai: सोन्याच्या किंमती आता गगनाला भिडल्यायत. त्यामुळे सोनं खरेदी करणं हे सर्वसामान्यांसाठी स्वप्न राहील की काय? अशी चिंता सतावतेय. दरम्यान भारतापेक्षाही स्वस्तात सोनं दुबईत मिळतं. तिथे किती रुपयांचा फायदा होईल? जाणून घेऊया.

सोन्याच्या किंमतीतील फरक

भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹67,000 असेल, तर दुबईत तेच सोने सुमारे ₹55,000 ला मिळते. कमी कर आणि उच्च शुद्धता (24 कॅरेट, 999 फाइननेस) यामुळे दुबईचे सोने प्रसिद्ध आहे.

पुरुषांसाठी सोने आणण्याची मर्यादा

भारतीय सरकारच्या नियमानुसार, पुरुष प्रवासी 20 ग्रॅमपर्यंत सोन्याचे दागिने आणू शकतात, परंतु त्यांची एकूण किंमत ₹50,000 पेक्षा जास्त नसावी.

महिलांसाठी सोने आणण्याची मर्यादा

महिलांना यात अधिक सवलत आहे. त्या 40 ग्रॅमपर्यंत सोन्याचे दागिने आणू शकतात, ज्याची कमाल किंमत ₹1 लाखापर्यंत असू शकते. ही मर्यादा फक्त सोन्याच्या दागिन्यांवर लागू आहे, सोन्याचे नाणे, बिस्किटे किंवा बार यांना ही सवलत मिळत नाही.

परदेशात मुक्कामाची अट

ही सवलत फक्त त्या प्रवाशांना मिळते ज्यांनी परदेशात किमान एक वर्ष घालवले आहे. म्हणजेच, जर तुम्ही काही आठवड्यांच्या पर्यटनासाठी गेला असाल, तर हा नियम लागू होत नाही.

लहान मुलांना सवलत नाही

या योजनेंतर्गत लहान मुलांना सोने आणण्याची कोणतीही सवलत मिळत नाही.

मर्यादेपेक्षा जास्त सोन्यावर कर

जर प्रवासी मर्यादेपेक्षा जास्त सोने आणत असेल, तर त्याला विमानतळावर कस्टम डिक्लेरेशन करावे लागेल आणि सुमारे 15.75% (सेस आणि सरचार्जसह) कस्टम ड्युटी भरावी लागेल.

सोने लपवण्याचा प्रयत्न केला तर

जर कोणी नियमांचे उल्लंघन करून सोने लपवण्याचा प्रयत्न केला, तर कस्टम अधिकारी सोने जप्त करू शकतात आणि दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

किती रुपयांचा फरक?

दुबईत सोने भारताच्या तुलनेत साधारण 7-8% स्वस्त मिळते. याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे GST किंवा इतर कर लागत नाहीत आणि सोन्याचे बाजार पूर्णपणे करमुक्त आहे. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2025 मध्ये दुबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत भारतापेक्षा सुमारे ₹12,000 प्रति 10 ग्रॅम कमी होती.

काय काळजी घ्याल?

सोन्याच्या खरेदीची पावती (इनव्हॉइस) नेहमी सोबत ठेवा.दागिन्यांचे वजन आणि किंमत आधीच निश्चित करा.सोन्याचे बार किंवा बिस्किटे यांसारखे गैर-दागिने न आणता फक्त दागिने आणा.विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांसमोर प्रामाणिकपणे डिक्लेरेशन करा, जेणेकरून कोणतीही अडचण येणार नाही.

